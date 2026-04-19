19 April 2026

Yatirim Projelerinin Stratejik Öncelik Ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğe Kritik Hammadde Listesi Eklendi

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
26/11/2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının...
BDO Türkiye
BDO Türkiye’s articles from BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) are most popular:
  • in Turkey

26/11/2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (h) bendinde yer alan “(Ek.3)” ibaresi “(Ek.4)” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Kritik Hammadde Listesi: Ülke ekonomisi için yüksek ekonomik ve stratejik öneme sahip olan ve tedarik kesintisi riski yüksek bulunan hammaddeleri içeren ve bu Tebliğ ekinde (Ek.3) yer alan listeyi,”

Aynı Tebliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Stratejik Öncelikli Ürün Listesi (Ek.1) kapsamında bir ürün üretilmesini ve/veya Teknoloji Alanları Listesinde (Ek.2) yer alan teknoloji alanlarında geliştirme faaliyetlerine, bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine veya üretim sürecinde bu teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanılmasına dönük yatırım yapılmasını ve/veya Kritik Hammaddeler Listesinde (Ek.3) yer alan elementlerin elde edilmesi, işlenmesi veya yüksek katma değer sağlayacak süreçlerden geçirilmesini hedefleyen projeler.”

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Değişiklik yapılan eklere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

