17 April 2026

Yatırım Tamamlama Vizesine Yönelik Yeminli Mali Müşavir Raporu Formatının Belirlenmesine Tebliğ Değişikliği

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
21/6/2025 tarihli ve 32933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1)’in EK-4’ünün “YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
BDO Türkiye
“8. Elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlar hariç bütün yatırım konularında geçerli olmak ve daha önceki Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenecek hallerde, EK-5’te yer alan formata uygun hazırlanmış Yeminli Mali Müşavir raporu.”

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yatırım tamamlama vizesi İşlemleri için talep edilecek Yeminli Mali Müşavir Raporu standardize edilmiştir.  

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Değişiklik yapılan EK-5’e ulaşmak için tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

BDO Türkiye
