Konaklama Tesislerinde Yangın Güvenliği Yükümlülükleri Ağırlaştırıldı

Bilindiği üzere; 11 Aralık 2025 tarihinde 10681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış ve konaklama yerleri bakımından itfaiye raporu ve yapı kullanma izin belgesi zorunluluğu getirilmişti1. Bununla beraber mevcut işletmelere bir geçiş süresi tanınmıştı.

10 Ocak 2026 tarihli ve 33133 sayılı Resmi Gazete'de ise "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Değişiklik Yönetmeliği") yayımlandı. Değişiklik Yönetmeliği geçiş süresinin nasıl uygulanacağını netleştirirken aynı zamanda itfaiye raporu alınması zorunlu olan konaklama tesisleri bakımından yangın güvenliği yükümlülüklerinin uygulamasını sıkılaştırdı.

Değişiklik Yönetmeliği'nden önceki dönemde; 27/11/2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ("Yangın Yönetmeliği") kapsamında itfaiye raporu alınması gereken işyerlerinde itfaiye raporuna ilişkin bir eksiklik bulunması halinde ilgili idarece eksikliklerin tamamlanması adına süre verilmekte ve bu süre içinde işletmenin faaliyetine devam edebilmesi uygulamada mümkün olabilmekteydi.

Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte, Yangın Yönetmeliği'nin 4. maddesi kapsamında malzeme temini veya imalat gerektiren eksikliklerin giderilmesi için hâlihazırda süre verilmiş olan konaklama tesislerinde yetkili idarelerce yapılacak denetimler sonucunda, işyerinin Yangın Yönetmeliği'ne uygunluğunu tevsik eden itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde söz konusu işyerleri derhal faaliyetten men edilecek ve 31 Mayıs 2026 tarihine kadar tadilat yapma süresi verilecek. Bu süre yalnızca itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için gerekli imalat ve tadilatların yapılması amacıyla kullanılabilecek ve bu süre boyunca işyerinde faaliyetlerin sürdürülmesine izin verilmeyecek.

Sürenin sonunda itfaiye raporu ibraz edilemez ise, ilgili işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek ve işyeri kapatılacak.

İşyeri ruhsatının geçerliliğinin ve faaliyetin devamının sağlanması açısından Yangın Yönetmeliği kapsamında kalan işletmelerin mevcut durumlarını hızla değerlendirerek eksikliklerini gidermesi gerekiyor.

