26 January 2026

Konaklama Tesislerinde Yangın Güvenliği Yükümlülükleri Ağırlaştırıldı

HB
Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Contributor

Hergüner Bilgen Üçer is one of Türkiye's largest, full-service independent corporate law firms representing major corporations and clientele, and international financial institutions and agencies.
Bilindiği üzere; 11 Aralık 2025 tarihinde 10681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış ve konaklama yerleri ...
Turkey Government, Public Sector
Nazim Olcay Kurt,Tunç Çatal, and Sinem Aligil
Bilindiği üzere; 11 Aralık 2025 tarihinde 10681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış ve konaklama yerleri bakımından itfaiye raporu ve yapı kullanma izin belgesi zorunluluğu getirilmişti1. Bununla beraber mevcut işletmelere bir geçiş süresi tanınmıştı.

10 Ocak 2026 tarihli ve 33133 sayılı Resmi Gazete'de ise "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Değişiklik Yönetmeliği") yayımlandı. Değişiklik Yönetmeliği geçiş süresinin nasıl uygulanacağını netleştirirken aynı zamanda itfaiye raporu alınması zorunlu olan konaklama tesisleri bakımından yangın güvenliği yükümlülüklerinin uygulamasını sıkılaştırdı.

Değişiklik Yönetmeliği'nden önceki dönemde; 27/11/2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ("Yangın Yönetmeliği") kapsamında itfaiye raporu alınması gereken işyerlerinde itfaiye raporuna ilişkin bir eksiklik bulunması halinde ilgili idarece eksikliklerin tamamlanması adına süre verilmekte ve bu süre içinde işletmenin faaliyetine devam edebilmesi uygulamada mümkün olabilmekteydi.

Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte, Yangın Yönetmeliği'nin 4. maddesi kapsamında malzeme temini veya imalat gerektiren eksikliklerin giderilmesi için hâlihazırda süre verilmiş olan konaklama tesislerinde yetkili idarelerce yapılacak denetimler sonucunda, işyerinin Yangın Yönetmeliği'ne uygunluğunu tevsik eden itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde söz konusu işyerleri derhal faaliyetten men edilecek ve 31 Mayıs 2026 tarihine kadar tadilat yapma süresi verilecek. Bu süre yalnızca itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için gerekli imalat ve tadilatların yapılması amacıyla kullanılabilecek ve bu süre boyunca işyerinde faaliyetlerin sürdürülmesine izin verilmeyecek.

Sürenin sonunda itfaiye raporu ibraz edilemez ise, ilgili işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek ve işyeri kapatılacak.

İşyeri ruhsatının geçerliliğinin ve faaliyetin devamının sağlanması açısından Yangın Yönetmeliği kapsamında kalan işletmelerin mevcut durumlarını hızla değerlendirerek eksikliklerini gidermesi gerekiyor.

Footnote

1. İlgili Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için daha önce kaleme aldığımız duyuruya buradan erişebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Nazim Olcay Kurt
Nazim Olcay Kurt
Photo of Tunç Çatal
Tunç Çatal
Photo of Sinem Aligil
Sinem Aligil
