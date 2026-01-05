Teknolojik Ürünlerin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Article Insights

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından hazırlanan ve Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin belgelendirilme süreçleri ile bu belgelerin kamu ihalelerinde kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Teknolojik Ürünlerin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik"), 18 Aralık 2025 tarih ve 33111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.1

Yönetmelik, kamu destekli, özkaynaklı veya kanunla kurulan vakıflar ya da uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda geliştirilen mal, yazılım ve hizmetleri kapsamakta olup söz konusu projeler neticesinde ortaya çıkan teknolojik ürünler için iki ayrı belge türü düzenlemekte: Teknolojik Ürün Belgesi ("TÜR Belgesi") ve Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi ("TÜR Deneyim Belgesi").

TÜR Belgesi, bir teknolojik ürünün Ar-Ge ve yenilik projesi çıktısı olduğunu gösteren ve süresiz olarak geçerli olan bir belge olarak tanımlanırken, TÜR Deneyim Belgesi ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında iş deneyimi şartının tevsikinde kullanılmak üzere düzenlenecek bir belge niteliği taşıyor.

Söz konusu belgelere ilişkin başvuruların, işletmeyi temsile yetkili kişilerce Bakanlık tarafından oluşturulan portal üzerinden elektronik ortamda yapılması öngörülüyor. Başvuru esnasında, kamu destekli projelerde proje bitirme belgesinin, devam eden projelerde ise ürünün ilgili proje kapsamında geliştirildiğini gösteren belgenin sunulması bekleniyor. Özkaynaklı projeler bakımındansa, ürünün Ar-Ge ve yenilik içeriğinin değerlendirilmesi için TÜBİTAK sürece dahil ediliyor.

Yönetmelik kapsamında, TÜR Deneyim Belgesi başvurularında ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren beş yıllık sürenin aşılmamış olması şartı aranırken, düzenlenen TÜR Deneyim Belgesi'nin ise beş yıl süreyle geçerli olacağı belirtiliyor.

TÜR Deneyim Belgesi başvurularında, başvuruya konu ürün için başvuru sahibi adına düzenlenmiş Yerli Malı Belgesi sunulması zorunlu tutulurken TÜR Belgesi başvuruları ile yazılım veya hizmetlere yönelik TÜR Deneyim Belgesi başvuruları bu yükümlülüğün dışında bırakılıyor.

Değerlendirme sürecinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü yetkili olacak olup başvurunun uygun bulunması halinde, ilgili belgeler incelemenin tamamlanmasını takiben beş iş günü içinde portal üzerinden düzenlenecek ve TÜR Deneyim Belgeleri kamu ihalelerinde kullanılmak üzere Elektronik Kamu Alımları Platformu ("EKAP")'na aktarılacak.

Ayrıca Yönetmelik ile gerçeğe aykırı bilgi veya belgeye dayalı başvurular bakımından bir iptal mekanizması da öngörülmekte ve ürüne ait Yerli Malı Belgesinin iptali halinde TÜR Deneyim Belgesinin de aynı tarih itibarıyla geçersiz sayılacağı hüküm altına alınmakta.

1. Resmi Gazete, 18.12.2025, Sayı: 33111, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251218-3.htm

