Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Üzerine Karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”), 30/10/2025 tarihinde Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) m.5 ve m.6'da yer alan tüketim miktarına ve Kurulca belirlenen katsayıya ilişkin hususlarda karara varmış ve 31.10.2025 tarihli 33063 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır. 4 maddeden oluşan 13912 sayılı Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Karar m.1'e göre;

Tebliğ m.5/3'te, Kurul tarafından son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarının piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumlar dikkate alınarak her yıl belirlendiği hükmü bulunmaktaydı. Buna dayanarak Karar ile, 1/1/2026 tarihinden itibaren 2026 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik 4 bin kWh/yıl; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik 150 milyon kWh/yıl; kalan tüketici gruplarına yönelik 15 bin kWh/yıl olarak uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Karar m.2'ye göre;

Tebliğ m.6/5'te yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesinin aşağıdaki formül ile hesaplandığı hükmü bulunmaktaydı.

SKTTd = (PTFd + YEKDEMd) x KBK

Bu formülde;

SKTTd: d fatura döneminde ilgili yüksek tüketimli tüketici için belirlenen son kaynak tedarik tarifesini,

PTFd: d fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını,

YEKDEMd: d fatura dönemi için belirlenen YEKDEM birim bedelini,

KBK: Kurul tarafından, m.5/1'de belirtilen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıyı göstermekte olup; buna dayanarak Karar ile, formülde yer alan KBK'nin 1/1/2026 tarihinden itibaren mesken tüketici grubu için 1,05 diğer tüketici gruplan için ise 1,0938 olarak uygulanmasına devam edileceği hükmü getirilmiştir.

Karar m.3 ve m.4'e göre;

Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecek olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) Başkanı tarafından yürütülecektir.

