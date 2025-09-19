Talep Tarafı Katılım Hizmeti Tedarik Süreçlerine İlişkin TEİAŞ Duyurusu

TEİAŞ, 5 Mart 2025 tarihinde yayımladığı ilk duyuru ile talep tarafı katılım hizmetine ilişkin tedarik sürecini başlatmıştı. Bu duyuruda süreç için öngörülen koşullar belirlenmiş olsa da...

TEİAŞ, 5 Mart 2025 tarihinde yayımladığı ilk duyuru ile talep tarafı katılım hizmetine ilişkin tedarik sürecini başlatmıştı. Bu duyuruda süreç için öngörülen koşullar belirlenmiş olsa da başvuru sahipleri tarafından gerekli aşamalar tamamlanmadığı için uygulamaya geçilememiş ve süreç iptal edilmişti. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında tedarik edilecek talep tarafı katılım hizmetine dair TEİAŞ tarafından yürütülecek olan tedarik süreçlerine ilişkin usul ve esasları içeren duyurulardan1 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan ikinci duyuru ile ise tedarik süreci bazı yönleriyle yeniden düzenlenmiş, bazı koşullar değiştirilmiş ve belirli konular netleştirilmiştir.

Genel Esaslar

İlk duyuruda (Mart 2025), tedarik dönemi altı kritik ayı kapsıyordu ve bu dönemde toplamda asgari kırk kritik gün olmak üzere; kritik günlerde hizmet, sistem gereklilikleri doğrultusunda uzlaştırma dönemi bazında ardışık veya ardışık olmayan kritik saatlerde en az bir saat olmak üzere toplamda dört saati geçmeyecek şekilde tedarik edilebilecekti. Ayrıca her bir kritik günde 15.00-23.59 saatleri aralığında toplam dokuz uzlaştırma dönemini kapsayan kritik saatlerde TEİAŞ tarafından tüketim düşürme talimatı verilebilecekti.

İkinci duyuruda (Eylül 2025) ise tedarik dönemi Aralık, Ocak ve Şubat aylarıyla sınırlandırılarak bahsi geçen üç ay kritik ay olarak belirlenmiş ve toplam 20 kritik gün için tedarik yapılabileceği öngörülmüştür. Kritik günlerde yalnızca 17.00 – 23.59 arasındaki dört uzlaştırma dönemi dikkate alınacak şekilde değişikliğe gidilmiştir.

İlk duyuruda (Mart 2025), hizmet kritik ilan edilen günde, uzlaştırma dönemi bazında ardışık ve/veya ardışık olmayan kritik saatlerde en az bir saat olmak üzere toplamda dört saati geçmeyecek şekilde tedarik edilebilecekken, ikinci duyuruda (Eylül 2025) tek talimat ile bir saat veya en fazla dört saatlik ardışık süre için tedarik edilebilecek bir düzenleme yapılmıştır.

Kapasite Tedarik Sürecine Katılım

Her iki duyuruda da katılımcıların TEİAŞ ile yan hizmet anlaşması imzalamış olmaları zorunlu tutulmuştur. İkinci duyuruda (Eylül 2025) bu yükümlülüğün tamamlanması için son tarih 14.10.2025 olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak performans testlerinin en geç 13.11.2025 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmış ve TEİAŞ test raporuyla emre amade kapasitenin doğrulanmış olması gerekmektedir.

Teklif süreci ikinci duyuruda (Eylül 2025) şu şekilde takvime bağlanmıştır:

- 14.11.2025: TEİAŞ, 01/12/2025-28/02/2026 tedarik dönemi için kapasite tedarik sürecinin başlayacağına dair hatırlatma duyurusu yayımlayacaktır.

- 17.11.2025: Teklif girişleri 09.00–17.00 saatleri arasında toplayıcılar tarafından yapılacaktır.

- 18.11.2025: Kapasite tedarik süreci sonunda seçilen toplayıcılara Talep Tarafı Katılımı Modülü üzerinden saat 12.00'de bildirim yapılacaktır.

Teklif Yapısı ve Limitler

Mart duyurusunda teklif edilebilecek kapasite aralığı 50 MW – 400 MW iken, Eylül duyurusunda bu sınırlar 30 MW – 500 MW olarak revize edilmiştir. Asgari portföy büyüklüğü 62,5 MW'tan 37,5 MW'a düşürülmüştür.

Saatlik kapasite birim bedeli üst sınırı ise 2000 TL/MW'den 5000 TL/MW'ye yükseltilmiştir.

Aktivasyon Tedarik Süreci

- Aktivasyon, talimat saatinde sağlanmalı ve en geç 15 dakika önce başlatılmalıdır.

- Dakikada en fazla 50 MW azaltım yapılabilir.

- Talimat bitiminden sonraki 15 dakika içinde, azaltılan aktivasyon miktarının dakikada en fazla 50 MW arttıracak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

- Bu yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde, ilgili tesisin durumunu TEİAŞ'a belgelendirmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Sonuç

5 Mart 2025 tarihli ilk duyurudan 1 Eylül 2025 tarihli ikinci duyuruya geçişte; kritik ayların ve kritik gün sayısının azaltıldığı, uzlaştırma dönemi sayısının düşürüldüğü, teklif limitlerinde değişiklik yapıldığı ve aktivasyon sürecine ilişkin yeni yükümlülükler getirildiği görülmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.