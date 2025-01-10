2020/5 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Konulu 2024/16 Sayılı Genelge Yayımlandı

Bilindiği üzere, 18.05.2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 8'inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği'nin 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde esas alınacak hususları düzenleyen maddelerinden biri olan 17.3.2'nci maddesi değiştirilmiştir.

Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girdiği 01.10.2024 tarihi ve sonrasındaki talepler için yapılacak kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu hesabında; işveren borçları, işverenin başka bir işverenin iş yerinde alt işveren (aracı) olması durumundaki borçları ve işverenin alt işvereni (aracısının) olması durumundaki borçları birlikte değerlendirilecek olup, toplamda 5.000,00 TL ve bu tutarın altında borç olması durumunda istekliye borcu yoktur belgesi verilebileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede 26.12.2024 tarihli 2024/16 sayılı Genelge ile 2/3/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Genelge'de değişikliğe gidilmiştir.

2020/5 sayılı Genelgede Değişiklikler aşağıdaki gibidir;

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK BORCU YOKTUR BELGELERİ" başlıklı kısmında yer alan "1- Kapsama Giren Borç Türleri ve Tutarı" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1-Kapsama Giren Borç Türleri ve Tutarı İhale tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki borç asıl ve fer'ileri toplamı dikkate alınmak kaydıyla isteklinin; a) 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüzel kişiliği haiz işveren olması halinde; 1) Gerek kendilerine ait işyerlerinin gerek devir aldıkları işyerlerinin gerekse kendi işyerleriyle birleşen veya kendi işyerlerine katılan işyerlerinin muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ile diğer fer'ileri,

2) 1/5/2004 tarihinden sonra biten ihale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı gerek Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan araştırma, gerekse Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan inceleme sonucunda, fark işçilik matrahı üzerinden bulunan ve isteklilerce ödenmesi kabul edilen prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları,

3) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda önerilen asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarının idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

4) Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınanbilgilerden çalıştığı tespit edildiği halde bu çalışmaları veya prime esas kazancı Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeyen veya eksik bildirilen sigortalılardan dolayı tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer'ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

5) Kesinleşmiş mahkeme kararları uyarınca geriye doğru verilen prim belgelerine istinaden oluşan ve muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer'ileri,

6) Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeyen veya verilen belgeleri anılan Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer'ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

7) Bir işverenin işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran alt işverenin, bu işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı tahakkuk eden ve ödenmeyen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer'ileri,

8) Ortağı olduğu şirketin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer'ilerine ilişkin borçlarından ötürü, (şirketin nevi dikkate alınarak) sorumlu olduğu tutarları, toplamının ihale tarihi itibarıyla 5.000,00 TL'yi aşan borçları kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir. Ayrıca, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu hesabında; işveren borçları, işverenin alt işvereni olması durumundaki borçları veya işverenin başka bir işverenin işyerinde alt işveren olması durumundaki borçları birlikte değerlendirilecek olup toplamda 5.000,00 TL ve bu tutarın altında borç olması durumunda işverene Ek-1'de yer alan borcu yoktur belgesi verilecektir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK BORCU YOKTUR BELGELERİ" başlıklı kısmında yer alan "2- Kapsama Girmeyen Borç Türleri" başlıklı bölümünde yer alan örnekler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Örnek 1: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırması nedeniyle işveren olan (K) AŞ'nin, 20/12/2024 tarihinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat ederek, ihale tarihi olarak belirttiği 20/12/2024 tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi hükmü uyarınca borcu yoktur belgesi talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce de Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda, bu işverenin anılan Müdürlükte adına tescilli işyerinden dolayı muaccel hale gelmiş 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin toplam 255.500,00 TL borcunun olduğunu, bu borcunu 7440 sayılı Kanun'a göre yapılandırdığını, 7440 sayılı Kanun'dan doğan taksit ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak (herhangi bir aksatma/ihlal yapmadan) yerine getirdiğini ve başkaca da borcunun bulunmadığının tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda isteklinin, 255.500,00 TL borcu olmasına karşın borcunu, 7440 sayılı Kanun uyarınca yapılandırdığı ve yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlüklerini düzenli olarak yerine getirmiş olması nedeniyle söz konusu borcun kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun hesaplamasında dikkate alınmayacağından, kendisine 20/12/2024 ihale tarihi itibarıyla Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Ek-1'de yer alan borcu yoktur belgesi verilecektir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK BORCU YOKTUR BELGELERİ" başlıklı kısmında yer alan "3-Borçların Dönemi" başlıklı bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve aynı bölümde yer alan Örnek 3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer taraftan, ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin ihaleyi yapan 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlara taahhüt veren veya ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin borcu yoktur belgesi sunan isteklilerden sözleşme aşamasında ilgili idareler tarafından borcu yoktur belgesi talep edilebilmektedir. Bu kapsamda; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmayan ihale üzerinde kalan isteklilerin, ihale tarihi ile sözleşme imza tarihi arasında geçen sürede istekli adına ihale tarihinden önceki bir tarihe ilişkin olmak üzere tahakkuk eden bu Genelgenin "1- Kapsama Giren Borç Türleri ve Tutarı" başlıklı bölümü açısından kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilen borçlarını sözleşme imzalama tarihine kadar ödemeleri halinde, ihale üzerinde kalan isteklilere ihale tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi verilebilecektir."

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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