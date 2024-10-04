Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.09.2024 tarihli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na Göre Verilecek Borcu Yoktur Belgeleri Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 18.05.2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 8'inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği'nin 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde esas alınacak hususları düzenleyen maddelerinden biri olan 17.3.2'nci maddesi değiştirilmiştir

Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girdiği 01.10.2024 tarihi ve sonrasındaki talepler için yapılacak kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu hesabında; işveren borçları, işverenin başka bir işverenin iş yerinde alt işveren (aracı) olması durumundaki borçları ve işverenin alt işvereni (aracısının) olması durumundaki borçları birlikte değerlendirilecek olup, toplamda 5.000,00 TL ve bu tutarın altında borç olması durumunda istekliye borcu yoktur belgesi verilebilecektir.

18.05.2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 8'inci maddesindeki düzenleme 01.10.2024 tarihinde yürürlüğe gireceğinden; ihale makamlarının ve isteklilerin yeni düzenlemeden kaynaklı bir sorunla karşılaşmamaları için 5510 sayılı Kanun'un 85'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, bankalar, odalar ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının İl Müdürlüklerimizce ivedilikle bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

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