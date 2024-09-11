Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ("TKGM"), 27 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Teklif Çağrısı ("Çağrı") ile Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma için Arazi Yönetim Altyapısı Projesi ("Proje") kapsamında "3b Şehir Modellerinin Oluşturulması" işi için nitelikli tekliflerin sunulması adına çağrıda bulunmaktadır. Çağrının kapsamına ilişkin özetimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Giriş

Proje, Dünya Bankası tarafından 9531-TR numaralı kredi kapsamında finanse edilmektedir ve Çağrı, aşağıda ayrıntıları verilen iki sözleşme paketini (lot) içermektedir:

Lot Sözleşme Ref. No. Konum Toplam Pafta Sayısı Toplam Mimari Proje Sayısı Lot 1 2024/A1/O-1 Antalya 2.348 78.048 Lot 2 2024/A1/O-2 Konya, Şanlıurfa, Elazığ, Edirne ve Düzce 3.500 82.772

Duyuruya göre, bir teklif sahibi tercihe bağlı olarak bir veya iki lot için teklif sunabilir. Ancak, birden fazla lota teklif verilebilmesi için teklif sahibinin her bir lot için belirlenen kümülatif asgari yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

İhale Prosedürü

İhale süreci, şeffaf, adil ve rekabetçi bir ihale ortamı sağlayan Dünya Bankası'nın "IPF Borçluları için Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemeleri- Kasım 2020" ("Satın Alma Düzenlemeleri") hükümlerine uygun olarak yürütülecek olup Satın Alma Düzenlemeleri'nde belirtildiği şekilde Teklife Çağrı (RfB) usülü kapsamında ulusal rekabetçi yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

İhale Belgeleri ve Ücretler

İlgilenen teklif sahipleri, ihale belgelerini TKGM tesislerinde ücretsiz olarak inceleyebilir ve aşağıda yer alan adrese yazılı bir talep gönderip yine belirtilen hesaba 3.702 TL tutarında geri ödemesiz bir ücret ödeyerek teklif belgelerini Türkçe olarak temin edebilirler.

Teslim Detayları ve Geçici Teminat

Teklifler en geç 1 Ekim 2024 (Salı) saat 10:00'a kadar aşağıda yer alan adrese teslim edilmelidir

Elektronik başvurulara izin verilmeyecektir ve geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif sahiplerinin teklif verdikleri her bir lot için ayrı bir geçici teminat sunması gerekmektedir. Gerekli tutarlar Lot 1 için 650.000 TL ve Lot 2 için 790.000 TL'dir.

Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi

Teklifler aynı gün saat 10:30'da aşağıda yer alan adreste teklif sahibi temsilcileri ve diğer ilgili tarafların huzurunda açılacaktır.

TKGM, tüm paketleri toplu olarak değerlendirecek ve niteliksel gerekliliklerini karşılayan ve paketler genelinde en düşük toplam maliyeti sunan teklifleri tespit ederek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Adres ve Hesap Bilgileri

İşlem Adres İhale Belgelerinin İncelenmesi, Talep Edilmesi ve/veya Temin Edilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Oran Kampüsü, Planlama ve Koordinasyon Birimi 648 Cad., No:53/E, 06100 Yukarı Dikmen, Çankaya, Ankara, Türkiye Tekliflerin Sunulması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Oran Kampüsü, Arşiv Dairesi Başkanlığı Binası, Zemin Kat, 05 No'lu Oda, 648 Cad., No:53/C, 06100 Yukarı Dikmen, Çankaya, Ankara, Türkiye Tekliflerin Açılışı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Oran Kampüsü, Arşiv Dairesi Başkanlığı Binası, 1. Kat, 106 No'lu Oda, 648 Cad., No:53/C, 06100 Yukarı Dikmen, Çankaya, Ankara, Türkiye

İhale Belgelerinin Temin Edilmesi için Hesap Bilgileri Hesap Sahibi TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Banka Adı Ziraat Bankası, Ankara Kamu Kurumsal Şubesi IBAN TR710001001745070385505219

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