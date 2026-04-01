Gayrimenkul Yatırım Fonu Ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Yoluyla İstisnai Türk Vatandaşlığı Ve İkamet İzni Hakkında Bilgi Notu

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında yapılan düzenlemeler uyarınca, yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırım fonu (“GYF”) veya girişim sermayesi yatırım fonu (“GSYF”) katılma paylarına yatırım yapmak suretiyle istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmelerine imkân tanınmaktadır. Aynı yatırım modeli, kısa ve uzun dönem ikamet izni başvuruları bakımından da uygulanabilmektedir.

Bu kapsamda, en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında GYF veya GSYF katılma payının satın alınması ve söz konusu yatırımın en az üç yıl süreyle elde tutulması şartıyla vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir.

Yatırım Şartlarına İlişkin Esaslar

Yönetmelik uyarınca, yatırım sürecinin geçerli sayılabilmesi için belirli usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre, yatırım öncesinde kullanılacak dövizin Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya satılması ve ilgili bankaca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredilmesi zorunludur. Söz konusu işlem sonrasında elde edilen Türk Lirası ile GYF veya GSYF katılma paylarının satın alınması gerekmektedir.

Ayrıca, yatırımın Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından uygun görülen fonlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Blokaj ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Süreci

Yatırım kapsamında satın alınan katılma paylarının, en az üç yıl süreyle elde tutulduğunun teminat altına alınması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde “Vatandaşlık Blokaj Alt Hesabı”nda bloke edilmesi gerekmektedir.

Bu blokaj işlemi yatırımcı talebi üzerine kaldırılabilmekle birlikte, blokajın kaldırılması, katılma paylarının satılması veya devredilmesi halinde vatandaşlık başvurusuna dayanak teşkil eden yatırım şartının ihlal edildiği kabul edilmektedir.

Ayrıca, katılma payları üzerinde ayni hak, haciz, ihtiyati tedbir veya mülkiyet hakkını sınırlayan herhangi bir takyidat bulunması halinde, üç yıl elde tutma şartının sağlanmadığı değerlendirilmektedir.

Uygunluk Belgesi Başvuru Süreci

Vatandaşlık veya ikamet izni başvurusu öncesinde, yatırım şartlarının sağlandığının tevsiki amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Uygunluk Belgesi” alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda, yatırımcı tarafından yapılacak başvuru üzerine SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan yatırımın Yönetmelik’te öngörülen şartları sağlayıp sağlamadığını teyit etmekte ve şartların sağlanması halinde uygunluk belgesi düzenlenmektedir.

Üç Yıllık Elde Tutma Şartı ve Değer Değişimleri

Yatırımcının vatandaşlık kazanabilmesi için ilgili katılma paylarını asgari yatırım şartının sağlandığı tarihten itibaren üç yıl boyunca kesintisiz olarak elinde bulundurması gerekmektedir.

Bununla birlikte, döviz kurundaki değişiklikler veya piyasa koşulları sebebiyle yatırım değerinin 500.000 ABD Dolarının altına düşmesi, vatandaşlık başvurusunu veya kazanımını etkilememektedir.

Aynı şekilde, fonun iç işleyişinden kaynaklanan değer azalışları da asgari yatırım şartının ihlali olarak değerlendirilmemektedir.

Genel Değerlendirme

GYF ve GSYF katılma payları yoluyla vatandaşlık kazanımı, gayrimenkul edinimine alternatif olarak daha esnek ve operasyonel olarak daha hızlı ilerleyebilen bir yatırım modeli sunmaktadır. Bununla birlikte, sürecin teknik ve idari gereklilikler içermesi nedeniyle, yatırım ve başvuru sürecinin dikkatle ve uzman desteği ile yürütülmesi önem arz etmektedir.

Yürürlük ve Uygulama

İlgili düzenlemeler yürürlükte olup, başvurular Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili idareler nezdinde yukarıda özetlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.