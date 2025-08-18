"İzi̇nsi̇z Çaliştiği İçi̇n Haklarinda Sinir Dişi Edi̇lme Karari Alinan Yabancilarin Çeşi̇tli̇ Masraflarinin İşverenleri̇nden Tahsi̇li̇ Hakkinda Yönetmeli̇k" Resmi̇ Gazete'de Yayimland

Söz konusu yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanmış olup izinsiz çalıştığı tespit edilen ve sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine bildirilen göçmenlere, varsa eş ve çocuklarına yapılan masraf ve harcamalar Bakanlık tarafından karşılanacak ve bu giderler daha sonra ilgili işveren ya da işveren vekilinden tahsil edilecektir.

Yapılan iş ve işlemlerin geri gönderme merkezlerinden yürütülmesi halinde "konaklama giderleri, ülkelerine dönmeleri için gerekli masraflar, gerektiğinde yapılan sağlık masrafları" (Barındırılan yabancıların günlük maliyetlerinin her yıl maktu olarak belirleneceği ve en fazla üç aylık süreyi kapsayacağı belirtilmektedir.)

Geri gönderme merkezleri dışından yürütülmesi halinde ise "sadece ülkelerine dönmeleri için yapılan masraflar"

Bu kapsam dahiline alınacaktır.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bu harcamalar, işverene tebliğ edilecek ve "bir aylık" ödeme süresi tanınacaktır. Ödeme yapılmaması durumunda da alacaklar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerince talep ve tahsil edilebilecektir.

Yabancıların çalışma izni olmaksızın istihdam edilmesinin yasaklanmasına yönelik düzenlemelerin kapsamını genişleten ve bu yasağın işverenler tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla getirilen yaptırımları içeren söz konusu yönetmelik, 23.07.2025 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanmış olup, yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra yürürlüğe girecektir.

