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8 January 2025

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılara İlişkin 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de...
Turkey Immigration
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6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara aynı Kanunun 23. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

  • Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 81.683,00 TL,
  • Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 32.654,00 TL,
  • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 65.352,00 TL olarak belirlenmiştir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun 23'üncü maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

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İdari para cezalarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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