Siber Güvenlik Başkanlığı dijital alanda kilit yönetim yetkilerini devraldı

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in Turkey

Türkiye’nin dijital alandaki düzenleyici yapısında önemli bir kurumsal yeniden yapılanma öngören 7590 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından kullanılan internet yönetimine ilişkin çeşitli yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı’na devredilmiştir.

Kanun ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“İnternet Kanunu”), 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (“EHK”) ve 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu (“Siber Güvenlik Kanunu”) tadil edilmiştir. Düzenlemelerin temel amacı Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kurulmasıyla başlayan kurumsal yeniden yapılanmanın, BTK’nın internet yönetimi ve siber güvenlik ile ilgili birtakım görev ve yetkilerinin Siber Güvenlik Başkanlığı’na devredilmesi suretiyle tamamlanmasıdır.

Siber Güvenlik Başkanlığı uygulamada bundan böyle yalnızca siber güvenlik konuları ile sınırlı olmadan aynı zamanda internet alan adları, internet alanına ilişkin belirli düzenleyici görevler ile İnternet Kanunu kapsamındaki erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması tedbirlerinin yürütülmesi ile koordinasyonuna ilişkin sorumlulukları ile dijital yönetim alanındaki kilit kurum olarak görev yapacaktır.

Elektronik haberleşme yetkilendirme rejimi ise büyük ölçüde değiştirilmeden korunmuş olup BTK elektronik haberleşme işletmecilerine yönelik temel düzenleme ve lisanslama yetkilerini sürdürmeye devam etmektedir. Kanun ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yeni yetkilerini uygulamaya koyması için gerekli ikincil düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar sürekliliğin sağlanmasına yönelik geçiş hükümleri öngörmektedir.

1. İnternet Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Kanun, İnternet Kanunu’ndaki internet alanına ilişkin düzenleme ve denetim yetkilerini BTK’dan Siber Güvenlik Başkanlığı’na devreden değişiklikler öngörmektedir. BTK Başkanı tanımının yerine Siber Güvenlik Başkanı tanımı getirilirken, Siber Güvenlik Başkanlığı İnternet Kanunu kapsamında “Başkanlık” olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda İnternet Kanunu’ndaki ilgili yerlerde BTK ve BTK Başkanı’na yapılan atıflar, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Siber Güvenlik Başkanı’na yapılan atıflarla değiştirilmiştir. Bu tanımsal değişikliklerin ötesinde Kanun, daha önce BTK tarafından kullanılan birçok önemli denetim ve düzenleme görevlerini Siber Güvenlik Başkanlığı’na devretmektedir.

Yetkili kurum ve ikincil düzenlemeler

Kanun, BTK’nın İnternet Kanunu kapsamındaki düzenleyici görev ve yetkilerini Siber Güvenlik Başkanlığı’na devretmektedir. İnternet Kanunu’nun yetkili kurumun idari yapısı ile görevlerini düzenleyen 10. maddesi, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yeni sorumluluklarını yansıtacak şekilde değiştirilmiştir.

Ayrıca yer sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar ve ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerinin düzenlenmesine ilişkin ikincil mevzuatın çıkarılmasına yetki veren 11. madde de değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda uygulamaya yönelik ilgili mevzuatının çıkarılması Siber Güvenlik Başkanlığı’nın sorumluluğuna geçmiştir.

Erişim sağlayıcıların denetimi

Siber Güvenlik Başkanlığı, erişim sağlayıcılara uygulanan bildirim yükümlülükleri, Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin denetimi ve İnternet Kanunu kapsamındaki ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcıların gözetimi konularında yetkili kurum haline gelmiştir.

İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellemesine ilişkin yetkiler

İnternet Kanunu’nun Madde 8 ve 9/A hükümlerinde yapılan değişiklikler ile içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararlarının alınması, uygulanması ve bunlara ilişkin süreçlerin yürütülmesinden sorumlu idari kurum olarak Siber Güvenlik Başkanlığı belirlenmiştir. Bu düzenleme ile Siber Güvenlik Başkanlığı, İnternet Kanunu kapsamındaki bu tedbirler bakımından birincil idari kurum olarak konumlandırılmıştır.

Sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformları

Değişiklikler ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına ilişkin düzenlemeler içeren İnternet Kanunu’nun Ek 4. maddesini de etkilemektedir. Siber Güvenlik Başkanlığı, bu alanda daha önce BTK tarafından kullanılması düzenlenen denetim ve yaptırım yetkilerini devralmaktadır.

Siber Güvenlik Başkanlığı özellikle temsilci atama yükümlülüklerine uyumun denetlenmesi, bu yükümlülüklere ve yaş kriterine dayalı derecelendirmeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, idari para cezası ve reklam yasağı uygulanması, bant genişliğinin daraltılması kararları için sulh ceza hâkimliğine başvurulması, şeffaflık raporlarının alınması, içeriğin çıkarılmasına yönelik raporlama yükümlülüklerinin gözetimi, bilgi ve belge talep edilmesi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik yükümlülüklerine uyumun izlenmesi konularında sorumlu olacaktır.

2. EHK’da yapılan değişiklikler

EHK’da yapılan değişiklikler, BTK ile Siber Güvenlik Başkanlığı arasındaki görev dağılımını netleştirmektedir. Kanun, EHK’nın 3. maddesi kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı’nı “Başkanlık” olarak tanımlamaktadır. Buna göre “Başkanlık” olarak yapılan atıflar artık Siber Güvenlik Başkanlığı’na yapılmış olacak ve “Kurum” olarak yapılan atıflar ise BTK’ya yapılmış sayılmaya devam edecektir.

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yetkileri

EHK’ya yeni eklenen Madde 60/A hükmü uyarınca Siber Güvenlik Başkanlığı, internet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye ve bu konuda ikincil düzenlemeler çıkarmaya yetkili kılınmıştır.

Siber Güvenlik Başkanlığı ayrıca, milli güvenlik, kamu düzeni ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması dahil olmak üzere Anayasa’nın 22. maddesinde sayılan sebeplerden biri veya birkaçına bağlı olarak, güvenlik ve istihbarat kurumlarının talebi üzerine veya re’sen, acilen alınması gereken tedbirleri belirleyebilecek ve bunları uygulayabilecektir. Bu hüküm kapsamında alınan kararlar derhal işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek olup muhataplar ilgili tedbirleri bildirim anından itibaren iki saat içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Siber Güvenlik Başkanlığı EHK’da düzenlenen görev ve yetkileri ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu ihlal teşkil eden her bir eylem başına 20.000 TL ila 100.000 TL arasında belirlenecek idari para cezası uygulayabilecektir. Bu düzenlemeye paralel olarak, söz konusu yetkileri daha önce BTK’ya tanıyan EHK’nın 60. maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

İnternet alan adlarına ilişkin sorumluluklar

Madde 60/A hükmünün eklenmesi, internet alan adlarına ilişkin sorumluluğu T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”) ile BTK’dan Siber Güvenlik Başkanlığı’na devreden diğer EHK değişiklikleriyle desteklenmektedir. Bakanlık’ın görev ve yetkilerini düzenleyen 5. maddede yapılan değişiklik ile internet alan adları Bakanlık’ın strateji ve politika belirlediği kıt kaynaklar listesinden çıkarılmıştır.

Benzer şekilde, daha önce BTK’nın internet alan adlarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlık tarafından verilen görevleri yerine getirmesini öngören 6. maddenin birinci fıkrasının (v) bendi tamamen yürürlükten kaldırılarak BTK’nın bu alandaki mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları sona erdirilmiştir.

Söz konusu devir internet alan adlarının tahsis ve yönetimini düzenleyen EHK’nın 35. maddesinde yapılan değişiklikle tamamlanmaktadır. Bakanlık’a yapılan atıflar Siber Güvenlik Başkanlığı’na yapılan atıflarla değiştirilmiştir. Bu değişiklikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, internet alan adlarına ilişkin strateji, politika ve düzenleme yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde merkezileştirilmektedir.

Yasal dinleme ve müdahale altyapısı

Kanun ayrıca yasal dinleme ve müdahaleyi destekleyen teknik altyapıya ilişkin sorumluluğu da devretmektedir. Önceden BTK’ya verilen ve işletmecilerin yetkili kamu kurumlarınca gerçekleştirilecek yasal dinleme ve müdahalelere imkân sağlayacak gerekli teknik olanakları kurmalarını zorunlu tutma yetkisini düzenleyen EHK’nın 12. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklik, aynı Kanun ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda ve Siber Güvenlik Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte değerlendirilmelidir. Bu değişiklikler bir arada, yasal dinleme ve müdahale için gerekli teknik altyapının sağlanmasına ilişkin sorumluluğu Siber Güvenlik Başkanlığı’na devretmektedir. Buna göre iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesine ilişkin ceza muhakemesi tedbirlerinin teknik uygulaması artık Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tek bir merkezden koordine edilecektir.

3. Diğer önemli değişiklikler ve mevcut düzenleyici çerçevenin sürekliliği

Kanun ayrıca Siber Güvenlik Kanunu’nu mevcut idari yaptırım rejimini güçlendirecek şekilde değiştirmektedir. Siber Güvenlik Başkanlığı’nın mevzuattan kaynaklanan görevleri kapsamında talep ettiği veri, bilgi, belge, donanım, yazılım veya diğer desteklerin sağlanmaması hâlinde uygulanacak idari para cezaları önemli ölçüde artırılmıştır.

Kanun ilgili yetkilerin Siber Güvenlik Başkanlığı’na devri sonrasında sürekliliğin sağlanmasına yönelik geçiş hükümleri içermektedir. Siber Güvenlik Başkanlığı kendi uygulama mevzuatını çıkarana kadar devredilen görev ve yetkileri düzenleyen mevcut ikincil mevzuat uygulanmaya devam edecektir.

Söz konusu geçiş dönemi süresince, mevcut ikincil mevzuatta BTK’ya ve önceki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na yapılan atıflar Siber Güvenlik Başkanlığı’na; BTK Başkanı’na, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’na ve Telekomünikasyon İletişim Başkanı’na yapılan atıflar ise Siber Güvenlik Başkanı’na yapılmış sayılacaktır.

Kanun değişiklikleri esas itibarıyla internet yönetimi ve siber güvenlik ile ilgili yetkileri Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde birleştirerek Türkiye’nin dijital yönetim çerçevesini yeniden yapılandırmaktadır. Elektronik haberleşme, internet altyapısı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı, sosyal ağ, oyun platformu ve daha geniş kapsamlı dijital hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın çıkaracağı ikincil düzenlemeleri yakından takip etmeli ve uyum çerçevelerinin, kurum içi bildirim ve yönlendirme süreçlerinin ve düzenleyici kurumlar ile iletişim kanallarının yeni kurumsal yapıya uygun olup olmadığını değerlendirmelidir.

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