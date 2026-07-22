Dijital oyun platformları için yeni dönem: 5651 sayılı Kanun’da kritik değişiklikler

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1 Mayıs 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sosyal hizmetler ve çocukların çevrimiçi ortamlarda korunması konuları dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“5651 sayılı Kanun”) da oyun sektörünü doğrudan etkileyen önemli düzenlemelere yer verilmiştir.

5651 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle, dijital oyun sektörüne yönelik ilk kapsamlı ve sektöre özgü düzenleme rejimi oluşturulmaktadır. Öne çıkan değişiklikler aşağıda özetlenmektedir.

Dijital oyun ekosistemine ilişkin yeni tanımlar

5651 sayılı Kanun’a eklenen dört yeni tanım ile oyun, oyun dağıtıcı, oyun geliştirici ve oyun platformu kavramları ilk kez mevzuat düzeyinde hukuki bir çerçeveye kavuşturulmuştur.

Oyun , internet aracılığıyla dağıtılan veya güncellenen, elektronik ortamda çevrim içi veya çevrim dışı oynanabilen dijital oyunları,

, internet aracılığıyla dağıtılan veya güncellenen, elektronik ortamda çevrim içi veya çevrim dışı oynanabilen dijital oyunları, Oyun dağıtıcı , içerik sağlayıcı tarafından üretilen veya yayımlanan dijital oyunların; son kullanıcıya ulaştırılması amacıyla satış kanalları ile ilişkileri yöneten, lisans anahtarlarının üretimini ve yönetimini koordine eden, dijital hak yönetimi sistemlerini kullanan ve bu süreçte mali veya teknik aracılık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişileri,

, içerik sağlayıcı tarafından üretilen veya yayımlanan dijital oyunların; son kullanıcıya ulaştırılması amacıyla satış kanalları ile ilişkileri yöneten, lisans anahtarlarının üretimini ve yönetimini koordine eden, dijital hak yönetimi sistemlerini kullanan ve bu süreçte mali veya teknik aracılık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişileri, Oyun geliştirici , dijital oyunu ya da oyun içeriğini tasarlayan, bunların yazılımını geliştiren veya geliştirme sürecini yöneten gerçek ya da tüzel kişileri,

, dijital oyunu ya da oyun içeriğini tasarlayan, bunların yazılımını geliştiren veya geliştirme sürecini yöneten gerçek ya da tüzel kişileri, Oyun platformu ise internet üzerinden dijital oyunların ve bunlarla ilişkili ek içeriklerin; sergilenmesi, satışı, dağıtımı, indirilmesi veya oynanmasına yönelik yazılımsal veya teknik altyapı sunan; kullanıcıların oyun veya içeriklere erişimini, lisans yönetimini veya kullanıcılar arası etkileşimi sağlayan veya koordine eden gerçek veya tüzel kişileri, ifade edecek şekilde tanımlanmıştır.

Eklenen tanımlar, dijital oyun ekosistemindeki farklı aktörlerin mevzuat düzeyinde ayrıştırılması bakımından önem taşımaktadır. Özellikle platform, dağıtıcı ve geliştirici fonksiyonlarının ayrı ayrı tanımlanmış olması, ilerleyen dönemde yükümlülüklerin hangi aktörlere uygulanacağı bakımından belirleyici olacaktır.

Oyun platformlarına getirilen yükümlülükler

Yapılan değişiklikler ile oyun platformlarına yaş derecelendirmesinden temsilci atamaya, ebeveyn kontrol araçlarından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bilgi ve belge verme yükümlülüğüne kadar geniş kapsamlı yeni yükümlülükler getirilmiştir.

Yaş derecelendirmesi. Değişiklikler uyarınca oyun platformları, derecelendirilmemiş oyunları sunamayacak; bu içerikleri – içerik ve yer sağlayıcısı olarak üstlendikleri sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla – platformlarından kaldırmakla yükümlü olacaktır. Ancak mevzuat, derecelendirilmemiş oyunların platform tarafından en yüksek yaş kategorisine göre sınıflandırılarak sunulmasına olanak tanımaktadır.

Değişiklikler uyarınca oyun platformları, derecelendirilmemiş oyunları sunamayacak; bu içerikleri – içerik ve yer sağlayıcısı olarak üstlendikleri sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla – platformlarından kaldırmakla yükümlü olacaktır. Ancak mevzuat, derecelendirilmemiş oyunların platform tarafından en yüksek yaş kategorisine göre sınıflandırılarak sunulmasına olanak tanımaktadır. Türkiye’de temsilci atama. Türkiye’den günlük erişimi 100.000’i aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye’de gerçek veya tüzel kişi bir temsilci belirlemekle yükümlü kılınmıştır. Belirlenen temsilci, platform tarafından BTK’ya bildirilecektir. Temsilcinin başlıca görevi; BTK, adli veya idari makamlarca iletilecek tebligat, bildirim ve taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ile mevzuattan doğan yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır. Oyun platformları, temsilci bilgilerini kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek biçimde internet sitelerinde yayımlamakla yükümlü kılınmıştır. Bu düzenleme, Türkiye’de fiziksel varlığı bulunmayan küresel platformların düzenleyici kurumlar nezdinde erişilebilir kılınmasını amaçlamaktadır.

Türkiye’den günlük erişimi 100.000’i aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye’de gerçek veya tüzel kişi bir temsilci belirlemekle yükümlü kılınmıştır. Belirlenen temsilci, platform tarafından BTK’ya bildirilecektir. Temsilcinin başlıca görevi; BTK, adli veya idari makamlarca iletilecek tebligat, bildirim ve taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ile mevzuattan doğan yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır. Oyun platformları, temsilci bilgilerini kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek biçimde internet sitelerinde yayımlamakla yükümlü kılınmıştır. Bu düzenleme, Türkiye’de fiziksel varlığı bulunmayan küresel platformların düzenleyici kurumlar nezdinde erişilebilir kılınmasını amaçlamaktadır. Ebeveyn kontrol araçları. Değişiklik ile oyun platformlarına açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sunma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu araçların asgari olarak hesap ayarları üzerinde ebeveyn kontrolüne ve satın alma, kiralama ile ücretli üyelik gibi mali sonuç doğuran işlemlerin ebeveyn onayına bağlanmasına imkan tanıması gerekmektedir.

Değişiklik ile oyun platformlarına açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sunma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu araçların asgari olarak hesap ayarları üzerinde ebeveyn kontrolüne ve satın alma, kiralama ile ücretli üyelik gibi mali sonuç doğuran işlemlerin ebeveyn onayına bağlanmasına imkan tanıması gerekmektedir. Bilgi ve belge verme. Yapılan değişiklikler ile BTK’ya oyun platformlarından kurumsal yapı, bilişim sistemleri ve veri işleme mekanizmaları dahil mevzuatın uygulanmasıyla doğrudan ilgili bilgi ve belge talebinde bulunabilme yetkisi verilmiştir. Platformların bu talepleri derhal ve BTK tarafından belirlenecek on beş günü aşmayacak süre içinde karşılaması yükümlülüğü getirilmiştir.

Yaptırım mekanizması

Kanun, yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları kademeli bir sistem içerisinde düzenlemektedir.

İlk aşamada BTK tarafından bildirim yapılacak; bildirime rağmen yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde oyun platformuna:

1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında idari para cezası uygulanabilecektir.

Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde aykırılığın devam etmesi halinde:

10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında ikinci bir idari para cezası uygulanabilecektir.

İdari para cezalarının miktarı; ihlalin niteliği ve ağırlığı, kullanıcılar üzerindeki etkisi ile meydana gelen zarar dikkate alınarak takdir edilecektir.

İkinci para cezasına rağmen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise bant daraltma süreci devreye girecektir:

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bildirime konu ihlalin devam etmesi halinde sulh ceza hakimliğinden internet trafiği bant genişliğinin %30 oranında daraltılması talep edilebilecektir.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde bildirime konu aykırılığın devam etmesi halinde ise bant genişliğinin %50’ye kadar daraltılması talep edilebilecektir.

Bununla birlikte değişiklikler kapsamında, sonradan uyum sağlanmasını teşvik eden bir mekanizma da öngörülmektedir. İhlale konu yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde:

idari para cezalarının yalnızca dörtte biri tahsil edilecek,

bant daraltma kararları kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir.

Yeni düzenlemeler 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişikliklerin uygulanmasına ve yaş kriterlerine dayalı derecelendirmeye dair usul ve esaslar ile oyun platformlarının tabi olacağı yükümlülüklerin detayları, BTK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir. Yükümlülüklerin kapsamı ile uygulama esaslarına ilişkin detayların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesiyle netlik kazanması beklenmektedir.

Siber Güvenlik Başkanlığı’na yetki devri öngören kanun teklifi

Diğer taraftan, 5651 sayılı Kanun uyarınca platformların yükümlülüklerine ilişkin uyum ve denetim süreçlerinin yürütülmesi ile yaptırımların uygulanması bakımından yetkili kurumun BTK yerine Siber Güvenlik Başkanlığı olarak düzenlenmesini öngören bir kanun teklifi 3 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. Halen teklif aşamasında olan söz konusu yetki devri düzenlemeleri uyarınca sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına ilişkin temsilci atama yükümlülüğünün denetlenmesi, söz konusu yükümlülükler ile yaş kriterlerine göre derecelendirmeye dair usul ve esasların belirlenmesi, idari para cezalarının uygulanması, bant daraltma tedbirlerine ilişkin sulh ceza hakimliğine başvurulması, bilgi ve belge taleplerinin yöneltilmesi ile platformların yükümlülüklere uyumunun gözetilmesine ilişkin yetkili kurumun Siber Güvenlik Başkanlığı olarak düzenlenmesi öngörülmektedir.

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