Dijital Oyun Platformlarına Yeni Uyum Rejimi: 5651 Sayılı Kanun’da Öngörülen Değişiklikler

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da sosyal ağ sağlayıcıları, oyun sağlayıcıları ve oyun dağıtıcıları için yeni uyum yükümlülükleri öngörmektedir. Yeni düzenleme; yaş doğrulama, ebeveyn kontrol araçları, oyunların yaşa göre derecelendirilmesi, uygunsuz içeriklerin kaldırılması, temsilci belirleme ve BTK’ye risk değerlendirmesi bildirme gibi tedbirleri kapsamaktadır. Öngörülen yükümlülüklere aykırılık hâlinde idari para cezaları, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları uygulanabilecektir.

Giriş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) gündeminde bulunan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Teklif”) ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler öngörülmektedir.

Söz konusu değişiklikler; sosyal ağ sağlayıcıları, oyun sağlayıcıları ve oyun dağıtıcılarına yeni yükümlülükler getirmekte, bu yükümlülüklere aykırılık hâlinde uygulanacak yaptırımları yeniden düzenlemektedir.

Teklif’te Öngörülen Başlıca Değişiklikler

“Oyun”, “oyun sağlayıcı” ve “oyun dağıtıcı” tanımları eklenmiştir.

Oyun: İnternet üzerinden dağıtılan, oynanan veya güncellenen dijital oyunları ifade etmektedir. Bu tanım, mobil oyunlardan konsol oyunlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.



Oyun Sağlayıcı: Oyunları veya oyun içi bileşenleri üreten gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Oyun geliştiren stüdyolar ve bağımsız geliştiriciler, yani oyunu yaratanlar bu tanıma girer.



Oyun Dağıtıcı: Oyunların dağıtılmasına veya oynanmasına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. AppStore, PlayStore, Steam gibi oyunlara erişmemizi sağlayan diijtal platformlar, bu Teklif kapsamında oyun dağıtıcı olarak tanımlanmıştır.

Sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirilmektedir. Bu sınırlamanın uygulanmasından ise sosyal ağ sağlayıcıları sorumlu tutulmaktadır. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcıları, on beş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmayacaktır. Bu yasağın uygulanması için yaş doğrulama dâhil gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Ayrıca, on beş yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmetler sunulmasına yönelik tedbirler alınacak ve bu tedbirler sağlayıcının internet sitesinde yayımlanacaktır.

Sosyal ağ sağlayıcıları, ebeveyn kontrol araçları sağlayacaktır. Bu araçların; (i) hesap ayarlarının kontrolüne, (ii) satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemlerinin ebeveyn iznine veya onayına bağlanmasına ve (iii) kullanım süresinin takibine ve sınırlandırılmasına imkân tanıması gerekmektedir. Sosyal ağ sağlayıcılar, ayrıca aldatıcı reklamları önlemekle ve Türkiye’den günlük erişimi on milyonu aşan platformlar bakımından 8/A maddesi kapsamındaki yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasına ilişkin olarak verilen içerik çıkarma ve/veya erişimin engellenmesi konusundaki kararları derhâl ve en geç bir saat içinde uygulamakla yükümlü olacaktır. Bunun yanında, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilen yayınların yeniden yayımlanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Oyun sağlayıcıları, oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirecek; oyun dağıtıcıları ise derecelendirilmemiş oyunları sunamayacaktır. Oyun dağıtıcıları, ayrıca, uygunsuz içerikleri kaldıracak ve ebeveyn kontrol araçları sunacaktır. Ayrıca oyun sağlayıcı ve dağıtıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (“ BTK ”) talep ettiği bilgi ve belgeleri en geç on beş gün içinde iletecektir.

Türkiye'den günlük erişimi yüz bini (100.000) aşan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları, Türkiye'de temsilci belirleyecektir.

Sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun dağıtıcıları için risk değerlendirmesi ve bildirim yükümlülüğü öngörülmektedir. Buna göre ilgili aktörler, Türkiye’de sundukları hizmetleri temel haklar, çocukların ve ailenin korunması, kamu düzeni, kamu sağlığı ve hukuka aykırı içerik riskleri bakımından değerlendirecek ve bu değerlendirmeyi BTK’ye bildirecektir. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

Yaptırımlar

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına öncelikle idari para cezası uygulanacaktır. Sağlayıcı, cezanın tebliğinden itibaren otuz gün içinde yükümlülüğü yerine getirmezse reklam yasağı devreye girecektir. Aykırılığın devamında ise internet bant genişliği önce %50, ardından %90’a kadar daraltılabilecektir.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun dağıtıcılarına önce 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar; aykırılığın devam etmesi hâlinde ise 10 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Yükümlülük buna rağmen yerine getirilmezse, internet bant genişliği önce %50, ardından %90’a kadar daraltılabilecektir.

Sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun dağıtıcılarının risk değerlendirmesi yapıp BTK’ye bildirme ve BTK’nin öngördüğü tedbirleri alma yükümlülüklerine aykırı davranmaları hâlinde 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Cezanın tebliğinden itibaren otuz gün içinde tedbirlerin yerine getirilmemesi hâlinde internet bant genişliği önce %50, ardından %90’a kadar daraltılabilecektir.

Aktörlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde, bant daraltma kararları kendiliğinden hükümsüz hâle gelecek; idari para cezalarının yalnızca dörtte biri tahsil edilecek; ayrıca sosyal ağ sağlayıcılarının reklam yasağı kaldırılacaktır.

Sonuç

Teklif, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik hukuki çerçeveyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda değişiklikler, sosyal ağ sağlayıcıları ile çevrim içi oyun ekosistemindeki aktörlere daha sıkı bir uyum rejimi getirmektedir.

Yeni yükümlülükler hem hukuki hem operasyonel uyum süreci gerektirecektir. Özellikle yaş doğrulama, ebeveyn kontrol araçları, içerik sınıflandırması ve risk değerlendirmesi yükümlülükler; uygulamada ürün tasarımı, içerik moderasyonu ve kullanıcı destek süreçlerinde karşılık bulacaktır.

Teklif’in tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

