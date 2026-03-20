Hizmet İhracatında Yeni Destek Rejimi: Teknoloji Ve Oyun Sektörü İçin Ne Değişiyor?

Article Insights

Piraye Kuranel Başol’s articles from Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership are most popular: in Turkey

with readers working within the Media & Information industries Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership are most popular: within Intellectual Property, Energy and Natural Resources and Criminal Law topic(s)

Son yıllarda Türk oyun ekosistemi, hem küresel ölçekte yakalanan ticari başarılar hem de uluslararası yatırımcıların artan ilgisiyle dikkat çeken bir büyüme ivmesi yakaladı. Özellikle mobil oyun stüdyolarının küresel pazarlarda elde ettiği başarılar, Türkiye'yi oyun geliştirme ve dijital içerik üretimi alanında önemli merkezlerden biri haline getiriyor. Bu çerçevede, erken aşama girişimlerin çoğu zaman geleneksel finansman kaynaklarına erişimde yaşadığı zorluklar dikkate alındığında, devlet tarafından sağlanan teşvik mekanizmaları sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyen önemli araçlar arasında yer alıyor.

Bu çerçevede, 26 Şubat 2026 tarihli ve 10962 sayılı, hizmet sektörüne yönelik teşvikleri düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar"), hizmet ihracatını düzenleyen bütüncül bir çerçeve getiriyor. Karar, farklı destek mekanizmalarını tek bir düzenleyici yapı altında toplayarak Türkiye'deki hizmet sağlayıcıların küresel pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Karar, hizmet ihracatının sınıflandırılması ve desteklenmesine ilişkin genel çerçeveyi ortaya koymanın yanı sıra şirketlerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmayı, markalaşma ve küresel konumlanma stratejilerini desteklemeyi ve hizmet ihracatçılarının kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan mekanizmalar da getiriyor.

Karar çok sayıda hizmet sektörünü kapsamakla birlikte, bazı teşvik mekanizmaları özellikle teknoloji sektörü ve dijital alanlarda faaliyet gösteren şirketler bakımından öne çıkıyor.

Dijital Hizmet İhracatı İçin Genişleyen Çerçeve

Karar, hizmet ihracatı kavramını dijital ekonominin yapısal dinamiklerini daha iyi yansıtacak şekilde yeniden ele alıyor. Bu çerçevede teşvik rejimi, yalnızca geleneksel hizmet sektörleriyle sınırlı kalmıyor; uluslararası ölçekte büyümeyi hedefleyen teknoloji odaklı iş modellerini de açık biçimde kapsıyor. Bu genişleyen çerçeve, ürün ve hizmetlerini ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden global olarak sunan oyun stüdyoları, mobil uygulama geliştiricileri, hizmet olarak yazılım (SaaS) sağlayıcıları ve dijital platform işletmecileri açısından özellikle önem taşıyor.

Teknoloji ve Oyun Ekosistemi İçin Başlıca Destek Alanları

Karar'ın dikkat çeken yönlerinden biri, destek kapsamının yalnızca reklam ve pazarlama harcamalarıyla sınırlı olmaması. Teknoloji ve dijital aracılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler bakımından, dijital ürün ve hizmetlerin küresel pazarlarda sunulmasına ilişkin bazı operasyonel maliyetler de teşvik mekanizması kapsamına girebiliyor. Bu giderler, Karar'da öngörülen belirli üst limitler çerçevesinde devlet tarafından kısmen karşılanabiliyor.

Bu kapsamda aşağıdaki gider kalemleri destek kapsamında değerlendirilebiliyor:

dijital ürün ve hizmetlerin yurt dışı pazarlama ve tanıtımına yönelik harcamalar;

dijital hizmetlerin işletilmesi ve dağıtımı için gerekli yazılım lisansları ile teknik altyapıya ilişkin maliyetler;

uluslararası pazarlara erişimi destekleyen veri tabanlarına, sektör raporlarına ve benzeri dijital araçlara ilişkin abonelik giderleri.

Teşvik çerçevesi ayrıca, yurt dışında iş birimlerinin kurulmasına, küresel pazarlama faaliyetlerine ve Turquality gibi markalaşma programlarına da destek sağlıyor. Bu mekanizmalar, Türk hizmet sağlayıcılarının uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Oyun Sektörü Açısından Neden Önemli?

Genişletilen teşvik çerçevesi özellikle oyun sektöründe faaliyet gösteren şirketler bakımından önem taşıyor.

Oyun stüdyoları ve yayıncıları açısından, uluslararası pazarlara açılma sürecinde kullanıcı edinimi kampanyaları, platforma ilişkin giderler ve teknik altyapı maliyetleri toplam operasyonel giderlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu gider kalemlerinin belirli kategorileri için kamu desteğinin sağlanması, şirketler açısından anlamlı bir mali rahatlama yaratabilir ve uluslararası pazarlara daha fazla açılmayı teşvik edebilir.

Oyun geliştiricilerinin yanı sıra, Karar daha geniş dijital ekosistemde faaliyet gösteren şirketler bakımından da önem taşıyor. Küresel kullanıcı tabanlarına dayanan iş modellerine sahip yazılım geliştiricileri, mobil uygulama şirketleri, dijital içerik sağlayıcıları ve platform işletmecileri de bu teşvik mekanizmalarından yararlanabilecek aktörler arasında yer alabilir.

Destek Üst Limitleri

Karar ayrıca, dijital ürünlerin geliştirilmesi ve uluslararası dağıtımına ilişkin bazı gider kalemleri bakımından belirli destek oranları ve üst limitler de belirliyor. Destek üst limitlerinden bazıları şu şekilde:

yazılım, mobil uygulama veya dijital oyunlara yönelik reklam ve pazarlama giderleri : %50 oranında destek, yıllık 50.000.000 TL üst limite tabi;

: %50 oranında destek, yıllık üst limite tabi; yurt dışı satış ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin acente komisyon giderleri : %50 oranında destek ve yıllık en fazla 6.000.000 TL;

: yurt dışındaki ofisler veya benzeri birimlere ilişkin kira ve operasyon giderleri : %50 oranında destek ve birim için yıllık en fazla 6.000.000 TL;

ilişkin : %50 oranında destek ve yazılım lisans giderleri : %50 oranında destek ve yıllık en fazla 2.500.000 TL

: yurt dışı etkinlik katılım giderleri: %50 oranında destek ve etkinlik başına en fazla 1.500.000 TL.

Uygulamada Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Teşvik rejiminin kapsamı genişletilmiş olmakla birlikte, Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") uygulamanın şekillenmesinde merkezi rolünü koruyor. Özellikle teşviklerden yararlanmak için izlenecek başvuru usulleri, destek kapsamına giren gider kalemlerine ilişkin uygunluk kriterleri ve gerekli belgelendirme yükümlülükleri Bakanlık tarafından belirlenmeye devam ediyor. Bu nedenle teşviklerden yararlanabilmek, başvuruların Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yapılmasına ve ilgili giderlerin yeterli biçimde belgelendirilmesine bağlı olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, özellikle teknoloji ve oyun sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hangi gider kalemlerinin teşvik kapsamında değerlendirilebileceğini dikkatle analiz etmeleri ve bu giderleri ilgili destek programlarıyla uyumlu şekilde yapılandırmaları önem taşıyor. Giderlerin sınıflandırılması ve başvuru süreçlerinin planlanmasına yönelik sistematik bir yaklaşım, Karar kapsamında sağlanan teşviklerden azami ölçüde yararlanılabilmesi açısından kritik rol oynayabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.