Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde (Sıra No:5) ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:31) 7 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup aşağıda belirtilen istisnai yükümlülükler dışında Tebliğ 7 Ocak 2026 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler ile birlikte kimlik tespitinde uygulanacak prosedürler güncellenerek suç gelirlerinin aklanması ile terörün finansmanı riskine karşı finansal işlemlerde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı Riskine İlişkin Tedbirler

Tebliğ ile getirilen değişiklikler uyarınca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği ("Yönetmelik") kapsamında belirlenmiş olan ve kara para aklama ve terörün finansmanı riski düşük olarak değerlendirilen müşteri ve işlemler için, kimlik tespiti, müşteri tanıma ve izleme yükümlülüklerinin kapsam ve sıklığının azaltılarak uygulanmasına imkan tanıyan basitleştirilmiş tedbirler, riskli olarak değerlendirilen işlemlere ilaveten müşterinin yabancı kamusal nüfuz sahibi kişi olduğu durumlarda da uygulanamayacaktır.

Sigorta Sözleşmeleri bakımından Değişiklikler

Tebliğ, hayat sigortalarına ek olarak diğer sigorta sözleşmelerini de kapsayacak şekilde tadil edilmiştir. Sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından, sigorta ettiren veya sigortalı dışında, üçüncü kişilere yapılacak hasar ve tazminat ödemelerinde:

Kimliğe ilişkin bilgilerin (adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi ve

Ödemelerin üçüncü kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılması

şartlarının birlikte sağlanması halinde, kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu olmayacaktır.

Şans ve Bahis Oyunu Faaliyetlerini Münhasıran Elektronik Ortamda Gerçekleştirenler Bakımından Değişiklikler

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini tamamen elektronik ortamda yürüten yükümlülerin müşteri kabulü ve hizmet sunumuna başlayabilmesi için kimlik bilgilerinin müşteri kabul edilmeden önce doğrulanması zorunlu hâle getirilmiştir.

Söz konusu müşteriyi tanıma prosedürlerine ilişkin düzenlemeler 1 Şubat 2026 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda, kabul edilecek müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabından, yükümlü tarafından bu amaçla oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transferi yapılması gerekmektedir. Söz konusu transfer gerçekleştirilmeden müşteri kabulü yapılamayacak ve herhangi bir hizmet sunulamayacaktır.

Ayrıca, şans ve bahis oyunu faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tahsilat ve ödemelerin, kimliği teyit edilmiş müşteriye ait ve kimlik bilgileri ile uyumlu banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirilmesi esası benimsenmiş, bu kapsamda kredi kartı hesapları üzerinden tahsilat ve ödeme yapılmasına imkân tanıyan önceki düzenleme terk edilmiştir.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar Bakımından Değişiklikler

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar bakımından da, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini yürüten yükümlüler için öngörülen düzenlemelere benzer bir kimlik doğrulama mekanizması getirilmiştir. Bu kapsamda, kabul edilecek müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu banka veya kredi kartı hesabından, yükümlü tarafından bu amaçla oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transferi yapılması zorunlu hâle getirilmiştir. Söz konusu transfer işlemi gerçekleştirilmeden müşteri kabulü yapılamayacak ve herhangi bir hizmet sunulamayacaktır.

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini yürütenlerde olduğu gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için de bu yükümlülükler 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

Zorunlu Ödemelerin Yapılması Amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talebi Üzerine Açılan Banka Hesaplarında Kimlik Tespiti

İlgili mevzuatı uyarınca hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılan banka hesaplarında, en geç hak sahibine yapılacak ödeme işleminden önce Yönetmeliğin aşağıda belirtilen ilgili maddeleri uyarınca kimlik tespitinin yapılması;

Gerçek kişiler için adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası bilgisinin alınması,

Tüzel kişiler için unvan, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası bilgisinin alınması,

Kimliğe ilişkin bilgilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,

koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6. maddesindeki gerçek kişilerde kimlik tespiti usulü çerçevesinde ayrıca teyidi ile imza örneği alınması zorunluluğu olmayacaktır. Bununla birlikte, açılacak söz konusu hesapların kullanılması ancak kimlik tespiti yapılmasıyla mümkün olacaktır.

Ayrıca Yönetmeliğin 17 ve 17/A maddeleri ile düzenlenen başkası hesabına hareket edenlere ve kimlik tespiti ve gerçek faydalanıcının tanınmasına ilişkin yükümlülüklerin uygulanmayabileceği öngörülmüştür. Bu çerçevede yükümlüler, ilgili duyuru, yazılı beyan alınması ve gerçek faydalanıcının tespitine yönelik yükümlülükler bakımından muaf olabilecektir.

Bu muafiyetlere ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılacak banka hesaplarında Yönetmeliğin 19. maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilecektir.

