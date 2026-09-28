Tasfiyesine Karar Verilen Yatırım Fonları İçin Uygulama Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) 17.09.2026 tarihli ve 57/1708 sayılı kararı ile, bir önceki kararında tasfiyesine karar verilen ve Tera, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi tarafından kurulmuş toplam 131 yatırım fonunun tasfiye usul ve esasları belirlenmiş, ilgili fon listesi de aynı kararla güncellenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) 17.09.2026 tarihli ve 57/1708 sayılı kararı ile, bir önceki kararında tasfiyesine karar verilen ve Tera, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi tarafından kurulmuş toplam 131 yatırım fonunun tasfiye usul ve esasları belirlenmiş, ilgili fon listesi de aynı kararla güncellenmiştir.

Kurul’un 57/1708 sayılı kararı uyarınca:

Portföy saklayıcısı olarak, Tera Portföy’ün kurduğu fonlar için T. İş Bankası A.Ş., diğer altı şirketin (A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula) kurduğu fonlar için ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. görevlendirilmiş ve bu bankalar tasfiye sürecinin yürütülmesi konusunda yetkilendirilmiştir.

Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içinde, fonların toplam katılma payları ile yatırımcı payları (rehin, haciz, tedbir ve gerçekleşmemiş emirler dahil) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili bankalar arasında mutabakata bağlanacak; fon varlıkları İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (“Takasbank”) nezdinde ilgili banka hesaplarında saklanacaktır. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, pay repo işlemleri, menkul kıymet tercihli ters repo işlemleri, taahhütlü işlemler, vaad işlemleri, vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları, kullanılan krediler ve katılım finansmanı işlemleri dahil her türlü işleminden doğan borç ve alacakların mutabakatı önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yapıacak ve Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanacaktır.

Fon portföyündeki varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankaların belirleyeceği sıklıkta satılarak nakde çevrilecek; elde edilen nakit, katılma payı sahipliği oranında yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel hesaplarına aktarılacaktır.

17.09.2026 saat 13.30’dan sonra iletilen ihbarlı fon iade talimatları ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (“TEFAS”) dışı kanallardan iletilen alım/iade talimatları da tasfiye kapsamına alınmış; TEFAS üzerinden verilip gerçekleşmeyen iade talimatlarına karşılık gelen tutarlar fon hesabına öncelikli borç olarak kaydedilecektir. Tasfiye süreci, duyurudan itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak (Kurulca uzatılabilir) ve sürecin sonunda fon izahnamesinin ticaret siciline ilişkin kaydı terkin edilecektir.

Karar, daha önce verilen tasfiye kararının uygulamaya nasıl geçirileceğini somutlaştırmakta, nakde dönüşüm takvimi, ödeme önceliği ve azami tasfiye süresi konusunda netlik sağlamaktadır. Etkilenen fonlara yatırımı bulunan kurumsal yatırımcıların, ilgili saklayıcı bankanın belirleyeceği ödeme planını, TEFAS dışı kanallardaki işlem kısıtlarını ve tasfiye takvimini yakından izlemesi portföy yönetim şirketilerinin ise saklayıcı değişikliğinden doğan görev ve sorumluluk paylaşımını gözden geçirmesini önermekteyiz.

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