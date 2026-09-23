SPK’dan Yatırım Fonlarına İlişkin Tedbirler 2026 Eylü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasındaki üç işlem gününde belirgin bir satış baskısı yaşadı. Endeks 16 Eylül’de günü %5,54 kayıpla kapatırken, düşüş Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girmesine yol açtı ve 17 Eylül sabahı da negatif seyir sürdü. Satış dalgasının temel tetikleyicisi, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği bazı yatırım fonlarında yatırımcı çıkış taleplerinin zamanında karşılanamaması sonucu oluşan temerrüt oldu. Benzer bir likidite sorunu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde de gözlemlendi ve bu durum söz konusu şirketlerin payları ile geniş piyasa endeksleri üzerinde belirgin baskı yaratt

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasındaki üç işlem gününde belirgin bir satış baskısı yaşadı. Endeks 16 Eylül’de günü %5,54 kayıpla kapatırken, düşüş Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girmesine yol açtı ve 17 Eylül sabahı da negatif seyir sürdü. Satış dalgasının temel tetikleyicisi, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği bazı yatırım fonlarında yatırımcı çıkış taleplerinin zamanında karşılanamaması sonucu oluşan temerrüt oldu. Benzer bir likidite sorunu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde de gözlemlendi ve bu durum söz konusu şirketlerin payları ile geniş piyasa endeksleri üzerinde belirgin baskı yarattı.

Gelişmeler üzerine 2026/60 sayılı Bülten’de yayınlanan 17 Eylül 2026 tarihli 57/1706 ve 57/1707 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararlarıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak iki tedbir alındı:

Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım-satım işlemlerini durduruldu ve bunlardan 130 fonun tasfiyesine karar verildi

Seri: V No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 17. maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanan asgari %35 özkaynak koruma oranı, aracı kurumların risk politikaları çerçevesinde ve en geç 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olmak üzere %20’ye kadar esnetilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi de aynı gün olağanüstü toplanarak durumu değerlendirdi. Portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve ilgili fonlara maruziyeti bulunan kurumsal yatırımcılar için fon tasfiye süreçlerini, kredili işlem limitlerindeki değişikliği ve olası sorumluluk risklerini yakından takip edilmesi önerilmektedir

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.