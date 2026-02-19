ARTICLE
19 February 2026

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Ocak 2026

1746546a.jpg

(1) Mevcut ortak Sürkit Holding AŞ'nin sahip olduğu 16.373.570 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

(2) 1 TL nominal değerli paylar 14,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

(3) 1 TL nominal değerli paylar 21,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

(4) Mevcut ortaklardan Eurocad S.a.r.l.'a ait 24.500.000 TL nominal değerli paylar ve Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3.500.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 28.000.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar halka arza konu edilecektir.

(5) 1 TL nominal değerli paylar 46,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

(6) Mevcut ortaklardan Ayhan KARACABEY'in sahip olduğu 5.000.000 TL nominal değerli B grubu, Mustafa BOZKURT'un sahip olduğu 5.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

(7) 1 TL nominal değerli paylar 18,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1746546b.jpg

(1) Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından 10.10.2025 tarihinde gerçekleştirilen pay satış fiyatı olan 3,17 TL'den ve Borsa İstanbul AŞ'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenecek fiyattan, toplam satış tutarı 5.000.000.000 TL olacak şekilde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a tahsisli olarak satılacaktır.

