Yerli Kart Şemalarının Kullanımı Teşvik Ediliyor

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Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye'de Yerleşik ve Faaliyet İznini Haiz Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımı ile İlgili 2025/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge“) 16 Ocak

2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genelge'ye buradan erişebilirsiniz.

Genelge Neler Getiriyor?

Genelge uyarınca, aşağıda yer alan kamu kurumlarının aşağıda yer alan kamu ödemelerinde Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanımının esas almaları gerekecek:

Kamu Kuruluşlar: Kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları.

Ödemeler: Personele yapılacak özlük ödemeleri, emekli aylıkları, avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler, sosyal yardım ödemeleri, öğrencilere yapılacak burs ve kredi ödemeleri, çiftçi, esnaf, vb. meslek gruplarına yapılacak destek ve teşvik ödemeleri, toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartları gibi kartlara yapılan ödemeler, yukarıda sayılmamakla beraber banka protokollerine konu olan ve hak sahiplerine yapılan diğer ödemeler.

Genelge uyarınca, yukarıda sayılan ödemeler için Banka protokollerinin ilk kez yapılması veya yenilenmesi durumunda, ödemenin yapılacağı gerçek veya tüzel kişiye verilecek ya da yenilenecek banka kartı ve buna bağlı olarak verilebilecek ya da yenilenecek kredi kartı ile ön ödemeli kartlarda, kullanıcı tarafından aksi talep edilmedikçe, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanılması esas olacak.

Ek olarak, Genelge'ye tabi kurumların, kart çıkarmaya yetkili kuruluşlar ile yapacakları kartlı sistem projelerinde de Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarının tercih edilmesi esas olacak.

Son olarak, kamu sermayeli bankalarca verilecek ya da yenilenecek banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartları bakımından (kamu ödemelerine ilişkin olmasa dahi), kişiler tarafından aksi talep edilmedikçe Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarının altyapılarının kullanılmasına öncelik tanınacak.

Sonuç

Genelge, Türkiye'de kurulu kart şemalarının kartlarının kullanımını yaygınlaştıracaktır. Özellikle bu gelişmeyi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2022 yılı sonundaki mevzuat hamlesiyle (ilgili mevzuat bültenimize buradan ulaşabilirsiniz) birlikte değerlendirdiğimizde, kamu otoritesinin Türkiye'de faaliyet izni almış kart şemalarının çıkardığı kartların kullanımını önceliklendireceği sonucuna ulaşabiliyoruz. Halihazırda, Türkiye'de faaliyet iznine sahip tek kart şeması olarak Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin TROY'u bulunuyor.

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