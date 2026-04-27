Yemek Sipariş Platformlarına İlişkin Önemli Güncelleme

Elektronik ticaretin hızla büyümesiyle birlikte, özellikle online yemek sipariş hizmetleri hem tüketiciler hem de hizmet sağlayıcılar açısından önemli bir pazar haline gelmiştir. Bu gelişime paralel olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından yemek sipariş platformlarına yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirilmiş ve sektörde daha şeffaf, adil ve rekabetçi bir yapının tesis edilmesi hedeflenmiştir.
Söz konusu düzenleme ile birlikte, yemek siparişine aracılık eden elektronik ticaret platformlarının faaliyetlerine ilişkin çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda, platformlar tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin; hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak ayrıştırılması ve her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden açıkça gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme ile birlikte restoranlar, daha önce sınırlı şekilde erişebildikleri maliyet kalemlerini ilk kez detaylı, şeffaf ve karşılaştırılabilir biçimde inceleme imkanı elde etmektedir. Bu sayede, fiyatlandırma politikaları, kampanya tercihleri ve platform seçimleri gibi kritik ticari kararların daha sağlıklı, öngörülebilir ve bilinçli bir zeminde alınması mümkün hale gelmektedir.
Şeffaflık yalnızca restoranlarla sınırlı tutulmamış, tüketici tarafına da yayılmıştır. Buna göre, siparişin onaylanması aşamasında tüketicilere; ödedikleri toplam tutarın yalnızca ürün bedelinden ibaret olmayabileceği, bu tutara komisyon, taşıma, görünürlük gibi çeşitli hizmet bedellerinin de dahil olabileceğine ilişkin genel nitelikte bilgilendirme yapılması öngörülmüştür. Bu yaklaşım, tüketicinin ödediği bedelin bileşenlerini anlamasını sağlayarak platformlara duyulan güvenin artırılmasını hedeflemektedir.
Öte yandan, komisyon hesaplama yöntemine ilişkin getirilen kurallar da dikkat çekicidir. Yeni sistemde:
- Herhangi bir indirim uygulanmaması halinde komisyon, doğrudan ürün bedeli üzerinden hesaplanacaktır.
- İndirimin yalnızca restoran tarafından sağlanması durumunda komisyon, tüketicinin fiilen ödediği tutar esas alınarak belirlenecektir.
- Platform ve restoranın birlikte indirim uyguladığı hallerde ise komisyon, tüketicinin ödediği bedele platformun üstlendiği indirim tutarı eklenerek hesaplanacaktır.
Bu model, özellikle indirim kampanyalarında komisyonun nasıl belirleneceğine ilişkin geçmişte yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırarak daha öngörülebilir bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Düzenlemenin bir diğer önemli boyutu ise restoranların ticari özgürlüğünü güçlendirmeye yöneliktir. Buna göre, restoranlar artık platformlar tarafından ek hizmetlere, kampanyalara, indirimlere veya reklam faaliyetlerine katılmaya zorlanamayacaktır. Bu tür taleplerin reddedilmesi halinde restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanması da açıkça engellenmiştir.
Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen bu yeni düzenleme, online yemek siparişi platformlarında tüm taraflar açısından daha dengeli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapının kurulmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede; platformların restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedellerinin kalem kalem ve şeffaf şekilde gösterilmesi zorunlu hale getirilmiş, aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken temel işlemler için ilave ücret alınmasının önüne geçilmiştir. Kampanya, indirim ve reklam uygulamalarına katılım gönüllülük esasına bağlanarak restoranların ticari karar alma serbestisi güçlendirilmiş; kampanyalara katılmayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, indirimli satışlarda komisyon uygulamaları açık ve standart bir sisteme kavuşturulmuş; ek hizmetlerin sunumu ve bu hizmetlere ilişkin ücretlerin önceden bildirilmesi ve işletmenin onayına bağlanması sağlanmıştır. Tüketici boyutunda ise, sipariş sürecinde yansıtılabilecek ücretler konusunda önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu getirilerek şeffaflığın tüm taraflara yayılması hedeflenmiştir.
