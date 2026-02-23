Fiyat Etiketi Yönetmeliği Değişikliği: Yiyecek-İçecek Sektöründe Servis Ve Kuver Bedellerine İlişkin Yeni Çerçeve

30 Ocak 2026 tarihli 33153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") tarife ve ücret listesine ilişkin hususları düzenleyen 8.maddesinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver bedeli veya benzeri herhangi bir isim altında zorunlu ilave ödeme talep edilmesi yasaklanmıştır.

Önceki Uygulama 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") kapsamında çıkarılan Yönetmelik'in önceki halinde, işletmeler tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında servis ücreti veya benzeri herhangi bir ad altında ilave bir bedeli, menü ve fiyat listesinde açıkça belirtmek kaydıyla tüketicilerden talep edebilmekteydi. Bu sistem, özellikle yiyecek-içecek sektöründe uzun süredir uygulanan "servis bedeli" modelinin hukuki dayanağını oluşturmaktaydı.

Yeni Uygulama

Değişiklik Yönetmeliği ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver bedeli veya kuver uygulaması kapsamında tahsil edilen veya benzeri herhangi bir isim altında zorunlu ilave ödeme talep edilmesi açıkça yasaklanmıştır.

Öte yandan, Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen ilave ücret ve servis bedeli yasağı kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ("İş Kanunu") 51. maddesi hükmü saklı tutulmuştur. Yüzdelik ücreti düzenleyen İş Kanunu 51. maddesi hükmünün saklı tutulması, aslında yüzdelik ücret sınıfına giren ve oranı işletmeler tarafından belirlenebilecek bahşiş ödemelerinin Değişiklik Yönetmeliği kapsamı dışında kalıp kalmadıkları konusunda bir belirsizlik yaratmaktadır.

Ancak Ticaret Bakanlığı'nın değişiklik sonrası yaptığı kamuoyu açıklamaları, düzenlemenin yalnızca menüde "servis ücreti" ibaresinin kal[1]dırılmasıyla sınırlı olmadığını ortaya koymuş[1]tur. Bakanlık, servis bedeli uygulamasının farklı yöntemlerle sürdürülmesini "Kanun'un dolanıl[1]ması" olarak değerlendireceğini belirtmiştir.

Dolayısıyla, Değişiklik Yönetmeliği bu açıklama ile birlikte değerlendirildiğinde, uygulamada yaygın olan yüzdelik servis bedeli sistemlerinin fiilen yasak kapsamına dahil edildiği ve İş Kanunu md. 51 hükmü uygulamasının fiilen kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

Yine, Ticaret Bakanlığı'nın Değişiklik Yönetmeliği ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya göre, tüketicinin esasen sipariş etmediği ancak sipariş öncesinde servis edilen ve aperatif yiyecek ve içecek olarak sunulan ürünlere ilişkin bedelleri de "beklenmedik ücret" kapsamında değerlendirilmiş ve bu ikram sunumlarına ilişkin ücretlerin tüketiciden talep edilmesi de yasak kapsamına dahil edilmiştir.

Sonuç ve Değerlendirme

Değişiklik Yönetmeliği ile, yiyecek-içecek sektöründe menü fiyatı dışında zorunlu herhangi bir bedelin talep edilebilmesinin kural olarak mümkün olmadığı görülmektedir. Değişiklik Yönetmeliği ile tüketicinin ödeyeceği nihai bedelin netleştirilmesi ve işletmeler tarafından tüketicilere sunulan yeme[1]içme hizmetlerinde rekabetçi bir ortamın oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte, işletmelerin mevcut uygulamalarını mevzuata uyum bakımından yeniden değerlendirmeleri gerekecektir.

