ARTICLE
4 February 2026

Fiyat Etiketi Yönetmeliği Kapsamında Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Sektöründe Yeni Düzenlemeler

LP
LBF Partners

Contributor

LBF Partners logo
LBF Partners, an Istanbul based law and consultancy firm, provides full legal and consultancy services to its foreign and domestic clients both in Turkey and at international level. The unique qualification of our team members enables combining legal theory and practice at all times. Visit us at http://www.lbfpartners.com/en/
Explore Firm Details
30 Ocak 2026 tarih ve 33153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği")...
Turkey Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Elif Çopur Çelebi,Ece Özçelik, and Doğancan Ayebe
Your Author LinkedIn Connections
Elif Çopur Çelebi’s articles from LBF Partners are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
  • in Turkey
LBF Partners are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Transport and Compliance topic(s)

30 Ocak 2026 tarih ve 33153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile restoranlar, lokantalar, kafeler, pastaneler ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren tarifelerinde, menülerinde veya fiyat listelerinde “servis ücreti”, “masa ücreti”, “kuver ücreti” ve benzeri herhangi bir isim altında ek ücret alınacağına ilişkin ifadelere yer veremeyecek ve tüketicilerden ilave ücret talep edemeyeceklerdir.

Bu düzenlemelere ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya  buradan, Değişiklik Yönetmeliği metnine ise  buradan  ulaşabilirsiniz. 

Değişiklik öncesinde işletmeler; tarife, menü ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlara ek olarak, servis ücreti gibi farklı adlar altında ücretleri, menü ve fiyat listesinde açıkça göstermek kaydıyla tüketicilerden talep edebilmekteydi.

Değişiklikle birlikte işletmeler; servis, masa, kuver veya benzeri adlarla ek ücret talep edemeyecektir. Ayrıca tüketicinin talebi olmaksızın sipariş öncesinde masaya aperatif olarak getirilen ve kuver kapsamında değerlendirilen yiyecek ve içeceklerin bedeli de tüketiciye yansıtılamayacaktır.

Bununla birlikte tüketiciler, tamamen kendi tercihleri ve rızaları doğrultusunda, gönüllülük esasına dayalı olarak bahşiş gibi ilave ödemelerde bulunmaya devam edebilecektir.

Bu değişiklik ile ilgili duyurusunda Ticaret Bakanlığı hem daha rekabetçi bir piyasa ortamının desteklenmesini hem de tüketicinin ekonomik yararı gözetilerek şeffaflığın artırılması ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtilmiştir.

Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Elif Çopur Çelebi
Elif Çopur Çelebi
Photo of Ece Özçelik
Ece Özçelik
Photo of Doğancan Ayebe
Doğancan Ayebe
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More