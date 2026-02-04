Fiyat Etiketi Yönetmeliği Kapsamında Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Sektöründe Yeni Düzenlemeler

Article Insights

30 Ocak 2026 tarih ve 33153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile restoranlar, lokantalar, kafeler, pastaneler ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren tarifelerinde, menülerinde veya fiyat listelerinde “servis ücreti”, “masa ücreti”, “kuver ücreti” ve benzeri herhangi bir isim altında ek ücret alınacağına ilişkin ifadelere yer veremeyecek ve tüketicilerden ilave ücret talep edemeyeceklerdir.

Bu düzenlemelere ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya buradan, Değişiklik Yönetmeliği metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik öncesinde işletmeler; tarife, menü ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlara ek olarak, servis ücreti gibi farklı adlar altında ücretleri, menü ve fiyat listesinde açıkça göstermek kaydıyla tüketicilerden talep edebilmekteydi.

Değişiklikle birlikte işletmeler; servis, masa, kuver veya benzeri adlarla ek ücret talep edemeyecektir. Ayrıca tüketicinin talebi olmaksızın sipariş öncesinde masaya aperatif olarak getirilen ve kuver kapsamında değerlendirilen yiyecek ve içeceklerin bedeli de tüketiciye yansıtılamayacaktır.

Bununla birlikte tüketiciler, tamamen kendi tercihleri ve rızaları doğrultusunda, gönüllülük esasına dayalı olarak bahşiş gibi ilave ödemelerde bulunmaya devam edebilecektir.

Bu değişiklik ile ilgili duyurusunda Ticaret Bakanlığı hem daha rekabetçi bir piyasa ortamının desteklenmesini hem de tüketicinin ekonomik yararı gözetilerek şeffaflığın artırılması ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtilmiştir.

