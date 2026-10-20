Masak Kapsamında Kimlik Tespitine İlişkin Parasal Sınırlar Artırılmıştır

7.10.2026 tarihli ve 33393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.



Bilindiği gibi, söz konusu Yönetmelik kapsamında bankalar, finansal kuruluşlar ve Yönetmelikte belirtilen diğer yükümlüler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde kimlik tespitine ilişkin çeşitli yükümlülükler bulunmaktadır.



Yapılan düzenlemeyle, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan kimlik tespiti sınırları aşağıdaki şekilde artırılmıştır:





İşlem türü Önceki sınır Yeni sınır Genel işlem tutarına bağlı kimlik tespiti 185.000 TL 370.000 TL Kripto varlık hizmet sağlayıcıların işlemlerinde özel kimlik tespiti sınırı 15.000 TL 30.000 TL Elektronik transferlerde kimlik tespiti 15.000 TL 30.000 TL



Ayrıca Yönetmeliğin 24 ve 24/A maddelerinde elektronik transferler ile kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin aktarılmasına ilişkin 15.000 TL tutarındaki sınırlar 30.000 TL’ye yükseltilmiştir.



Buna göre, söz konusu işlemlerde daha önce 15.000 TL olarak uygulanan bilgi ve doğrulama sınırları, 7.10.2026 tarihinden itibaren 30.000 TL olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, parasal sınırların artırılması, bu tutarların altındaki bütün işlemlerin kimlik tespiti ve diğer yükümlülüklerden muaf tutulduğu anlamına gelmemektedir. Sürekli iş ilişkisi kurulması, şüpheli işlem bulunması veya kimlik bilgilerinin doğruluğundan şüphe duyulması gibi durumlarda tutar gözetilmeksizin kimlik tespiti yapılması zorunluluğu devam etmektedir.

Finansal kuruluşlara dijital doğrulama kolaylığı getirilmiştir.



Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, finansal kuruluşlar tarafından müşterinin internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık doğrulama koduyla (SMS OTP) doğrulanması durumunda, müteakip işlemlerde imza örneği alınmayabilmesine imkân tanınmıştır.



Bu imkândan yararlanılabilmesi için doğrulama yönteminin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapmasını önleyecek güvenlik tedbirlerini içermesi gerekmektedir.



Finansal kuruluşlar dışındaki yükümlülerin denetim raporları yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 38 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca, Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan finansal kuruluşlar dışında kalan yükümlüler bakımından yalnızca yükümlülük uyum denetimi raporu düzenlenecektir.



Denetim sırasında yükümlülük ihlali tespit edilmesi halinde, söz konusu ihlaller aynı raporda belirtilecek ve bu rapor ayrıca yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine geçecektir.



11845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik değişikliğinin hukuki dayanağı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesidir.

Değişiklikler 7.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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