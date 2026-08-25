Yapay Zeka Vergi̇lendi̇rme İşlemleri̇ni̇ Nasil Etki̇leyecek?

Yapay zekanın vergi idarelerinde kullanımı hızla artarken, bu teknolojinin vergilendirme süreçlerini nasıl dönüştüreceği ve hangi riskleri beraberinde getireceği tartışılıyor.

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Özet: Gerek kamu gerekse özel sektörde çalışıp da günlük işlerinde yapay zeka uygulamalarını kullanmayan yönetici ve çalışan kalmadı diyebiliriz. Artık yapay zekanın iyice hayatımıza girmesiyle birlikte, önümüzdeki süreçte hangi mesleklerin ön plana çıkacağı ve hangi mesleklerinde geri planda kalacağını konuşuyoruz. Vergi dünyasını ilgilendiren yönü ise yapay zeka teknolojilerinin vergilendirme işlemlerini özelliklede beyan, tahsilat ve denetim işlem süreçlerini nasıl etkileyeceğidir.

Anahtar kelimeler: Yapay zekâ, yapay zekâ okuryazarlığı, Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030), yapay zeka ve vergilendirme.

1. Yapay Zekanın Hayatımızdaki Yeri

Teknolojik gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin yapısını ve toplumların kamu hizmetlerinden beklentilerini köklü biçimde değiştirmektedir. Yapay zekâ, büyük veri, otomasyon, dijital kimlik sistemleri ve birbirine bağlı dijital platformlar yalnızca bireylerin ve işletmelerin yaşam biçimlerini değil, kamu yönetiminin işleyişini de yeniden şekillendirmektedir.

Artık herkes kabul ediyor ki insanlık tarihi buharlı makinaların keşfi sonrası bilgisayar ve internet çağına giriş nasıl bir devrim ise yakın tarihimizin en önemli devrim niteliğindeki keşfi ise yapay zekanın ortaya çıkışıdır. Yapay zeka konusu o kadar önemli ki kendi yapay zekâ modellerini üretemeyen ülkeler sadece geride kalmayacak, bu teknolojiyi üreten ülkelere mahkum olacaklardır.

Ülkemizde yapay zekanın kullanımı ve yapay zeka okuryazarlığı her geçen gün artmaktadır. Yapay zekanın bu kadar çok gündemde olduğu bir süreçte, Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030) hakkında 17.08.2026 tarihli ve 2026/9 sayılı Genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Eylem Planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yer almaktadır.

Eylem Planında; Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programının uygulanması, e-Devlet üzerinden tüm vatandaşların yapay zekâ yetkinlik düzeylerini ölçebilecekleri altyapının kurulması, 10 milyar dolar özel sektör yatırımının mobilize edilmesi, 10.000 ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100.000 yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştirilmesinin hedeflenmesi, 1 GW (1.000 Megawatt) veri merkezi kurulu gücüne ulaşılması ile araştırmacılar, girişimler ve KOBİ'ler için dünya standartlarında hesaplama kapasitesinin erişime açılması, fiziksel yapay zekâ ve robotik alanında yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi gibi onlarca projenin hayata geçirilmesinin hedeflenmesi son derece heyecan vericidir.

2026 yılının ikinci yarısına girdiğimiz bu günlerde kamu veya özel sektördeki tüm çalışma ortamlarında veya serbest çalışılan ofislerde yapay zekayı kullanmayan ve konuşmayan yönetici ve çalışan yok gibidir. Yapılan araştırmalara göre, yapay zekayı Ülkemizde en çok Z Kuşağı (1997 ile 2012 yılları arasında doğan kişileri kapsayan yaş grubu) kullanmaktadır. Yapay zekânın; küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, özel sektör üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız.

Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030) hakkında yayımlanan 17.08.2026 tarihli ve 2026/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de belirtildiği üzere, yapay zekâ; büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan, birçok alanda dönüştürücü etkileri olan kritik bir teknolojidir. Günümüzde ülkelerin rekabet gücü, verimlilik düzeyi ve teknolojik bağımsızlığı yapay zekâ alanındaki yetkinlikleriyle şekillenmektedir.

Vergi sisteminin bileşenleri olan; dijital vergi uygulamaları, vergi idaresi çalışanları, meslek mensupları, vergi yargısı, vergi mevzuatı gibi hususların yapay zekadan nasıl etkileneceği gerçekten merakla beklenmektedir.

2. Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030)” Cumhurbaşkanlığının 17.08.2026 tarihli ve 2026/9 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yapay zekânın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde; teknolojik egemenlik, rekabet gücü, veri odaklı kalkınma, güvenilir yapay zekâ ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda yeni bir eylem planı hayata geçirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile hazırlanan “Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030)” insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşların eşgüdüm içinde hareket etmesini öngörmektedir.

Veriden değere, bilgiden üretime uzanan sürecin yol haritası niteliğindeki Eylem Planı ile yapay zekâ farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi, kamuda ve özel sektörde yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması ile uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zekâ ekosisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Eylem Planı, dört temel eksen üzerine kurgulanmıştır. Bu eksenler, toplumun ve kurumların yapay zekâ olgunluk yolculuğunu 4 aşamada tanımlar: Fark et, İstifade et, Üret ve Yönet. Her eksen dört eylem içermekte olup, toplam 16 öncelikli eylem, bütüncül ve uygulanabilir bir strateji çerçevesi oluşturmaktadır.

Fark Et: Yapay zekânın ne olduğunu, getirdiği fırsat ve riskleri anlamak, farkındalık ve temel yetkinlikleri kazanmak, veri ekosistemini ve kuralları oluşturmak.

Yapay zekânın ne olduğunu, getirdiği fırsat ve riskleri anlamak, farkındalık ve temel yetkinlikleri kazanmak, veri ekosistemini ve kuralları oluşturmak. İstifade Et: Altyapıyı kurmak ve kullanmak, oluşturulan farkındalık ve insan kaynağından yararlanarak kamu, sektör ve bireysel kullanımda yapay zekâ uygulamalarını yaygınlaştırmak; verimliliği ve katma değeri artırmak.

Altyapıyı kurmak ve kullanmak, oluşturulan farkındalık ve insan kaynağından yararlanarak kamu, sektör ve bireysel kullanımda yapay zekâ uygulamalarını yaygınlaştırmak; verimliliği ve katma değeri artırmak. Üret: Toplumun tüm kesimlerinin yapay zekâ ile değer üretmesini sağlamak; çözümler ve uygulamalar geliştirmek, finansmanı harekete geçirmek, modeller geliştirmek ve fiziksel yapay zekâ üretim yetkinliği oluşturmak.

Toplumun tüm kesimlerinin yapay zekâ ile değer üretmesini sağlamak; çözümler ve uygulamalar geliştirmek, finansmanı harekete geçirmek, modeller geliştirmek ve fiziksel yapay zekâ üretim yetkinliği oluşturmak. Yönet: Egemen yapay zekâ kapasitesini güvence altına almak, yapay zekâ algoritmalarının güvenliğini sağlamak, küresel yatırım çekmek, uluslararası yapay zekâ diplomasisi yürütmek ve adil, etik ve güvenilir yapay zekâ yönetişiminde bölgesel öncülük üstlenmek.

Eylem Planı kapsamında yürütülecek olan Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı ile farkındalık 81 ilde yaygınlaştırılacak; Ulusal Yapay Zekâ Yetenek Programı ile öğrencilerden mavi yakalı çalışanlara, kamu personelinden sektör profesyonellerine kadar her kesime özel gelişim programları sunulacaktır. Yapay zekânın toplumda güvenli, bilinçli, etik ve üretken biçimde benimsenmesi amacıyla, ülke çapında hedef kitlelere göre yapılandırılmış bir Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı uygulanacaktır.

Eylem Planı kapsamında; e-Devlet üzerinden tüm vatandaşların yapay zekâ yetkinlik düzeylerini ölçebilecekleri ve kişiye özel gelişim yolculuklarına yönlendirilebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısının kurulması, 10.000 ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100.000 yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, 1 GW (1.000 Megawatt) veri merkezi kurulu gücüne ulaşılması, araştırmacılar, girişimler ve KOBİ'ler için dünya standartlarında hesaplama kapasitesinin erişime açılması, 10 milyar dolar özel sektör yatırımının mobilize edilmesi, sektörel temel modellerin geliştirilmesi, fiziksel yapay zekâ ve robotik alanında yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve en az beş öncelikli sektörde düzenleyici deney alanlarının hayata geçirilmesi de hedeflenmektedir.

3. Vergi Yöneti­m Anlayışını Kökten Değiştirecek ve Stratejik Dönüşüm Sağlayacak Olan Yapay Zekanın Fonksiyonu Artarken Dikkat!

Son yıllarda yapay zeka konusu OECD, IMF, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke vergi idarelerinin üzerinde en fazla durduğu alanlardan biridir. Yapay zekâ, vergi idarelerinin denetim kapasitesini ve hizmet kalitesini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip olmakla birlikte, beraberinde hukuki, etik ve yönetsel bazı riskleri de getirmektedir. Bu nedenle uzmanlar, yapay zekâ uygulamalarının yalnızca teknolojik bir dönüşüm olarak değil, aynı zamanda stratejik bir vergi yönetimi reformu olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, vergi idarelerinin çalışma yöntemlerini kökten değiştirecektir. Günümüzde milyonlarca beyanname, milyarlarca elektronik belge ve devasa büyüklükteki verinin analiz edilmesi, klasik denetim yöntemleriyle mümkün olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle birçok gelişmiş ülke vergi idaresi, yapay zekâ destekli risk analizi, büyük veri teknolojileri ve dijital denetim uygulamalarına önemli yatırımlar yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda yapay zekânın vergi yönetimindeki fonksiyonunun daha da artacağı ve stratejik karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstleneceği değerlendirilmektedir.

Ancak yapay zekânın sağladığı avantajlar kadar, dikkat edilmesi gereken hususlar da bulunmaktadır. Buna göre; insan unsuru ve uzmanlık hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir, yapay zekâ mükellefleri değil riskleri analiz etmeli ve mükellef hakları mutlaka korunmalıdır. Yapay zekâ şeffaf ve açıklanabilir olmalı, siber güvenlik konusuna dikkat edilmeli, insan kaynağına yatırım daha da önemli hâle gelmelidir. Yapay zekâ gönüllü uyumu da artırmalı ve vergi idaresi ile mükellef arasındaki güven ilişkisi mutlaka korunmalıdır.

Yapay zekâ, önümüzdeki yıllarda vergi yönetim anlayışını kökten değiştirecek stratejik bir dönüşümün en önemli unsurlarından biri olacaktır. Ancak başarılı bir dijital dönüşümün temelinde yalnızca teknoloji değil; hukuki güvenlik, mükellef hakları, açıklanabilirlik, etik ilkeler, güçlü siber güvenlik altyapısı ve nitelikli insan kaynağı bulunmaktadır. Geleceğin başarılı vergi idareleri, yapay zekâyı yalnızca daha fazla vergi toplamak için değil; daha adil, daha şeffaf, daha güvenilir ve daha mükellef odaklı bir vergi sistemi oluşturmak amacıyla kullanan idareler olacaktır. Yapay zekâ ile insan aklının ve hukukun birlikte çalıştığı bu yeni dönemde, vergi idarelerinin en büyük başarısı teknolojiyi güven ve adaletle buluşturabilmeleri olacaktır.

Yapay zekanın sağlayacağı bir diğer avantaj ise vergi tahsilatında ortaya çıka­caktır. Tahsil kabiliyeti düşük alacaklar, ödeme alışkanlıkları, sektör bazlı riskler ve ekonomik göstergeler birlikte değer­lendirilerek kamu alacaklarının daha et­kin şekilde yönetilmesi mümkün olabi­lecektir. Yapay zekâ sayesinde vergileme ve denetim işlemleri hem daha hızlı bir şekilde hem de daha düşük maliyetle ger­çekleştirilebilmektedir.

Vergi Mahremiyetine Dikkat

OECD tarafından da vurgulandığı üzere, dijitalleşme sürecinde mükellef haklarının korunması büyük önem taşımaktadır. Yapay zekâ uygulamalarının; özel hayatın gizliliğini, vergi mahremiyetini, kişisel verilerin korunmasını, savunma hakkını, hukuki güvenlik ilkesini, masumiyet karinesini, açıklanabilirlik ilkesini zedelememesi gerekmektedir.

Bir algoritmanın riskli olarak değerlendirdiği bir işlem, mükellefin otomatik olarak suç işlediği anlamına gelmemelidir. Yapay zekânın gelişmesi, insan kaynağının öneminin azalacağı anlamına gelmemektedir. Aksine; vergi hukukçularına, veri bilimcilerine, yapay zekâ uzmanlarına, gelir uzmanlarına, vergi müfettişlerine, siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç daha da artacaktır. Dolayısıyla geleceğin başarılı vergi idareleri, teknoloji ile nitelikli insan kaynağını birlikte geliştirebilen idareler olacaktır.

Vergi idaresi ile mükellef arasındaki ilişkinin temelinde güven bulunmaktadır. Yapay zekânın kullanımının, "her mükellef potansiyel suçludur" anlayışına dönüşmesi vergiye gönüllü uyumu olumsuz etkileyebilir. Buna karşılık yapay zekânın; dürüst mükellefleri koruyan, işlemleri kolaylaştıran, hukuki öngörülebilirliği artıran, denetimleri daha adil hâle getiren, bir anlayışla kullanılması, vergiye gönüllü uyumu da güçlendirecektir.

Özetlemek gerekirse, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vergi idareleri dijital dönü­şümün en yoğun yaşandığı kamu kurumlarının başında geliyor. Türk Gelir İdaresi e-beyanname, dijital vergi dairesi, defter beyan sistemi, hazır beyan sistemi, e-fatura ve e-defter uy­gulamaları gibi onlarca dijital vergi uygulamasını hayata geçirmiş ve birçok AB ülkesini bu konuda geride bırakmıştır.

Şimdi ise tüm bunlara ilave olarak yapay zeka uygulamaları ile artık bambaşka bir döneme giriyoruz. Bu yeni döne­min adı ise yapay zekânın vergisel işlemlerde kullanılmasıdır. Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı uzun süre­dir dijital vergi uygulamaları etkin şekilde kul­lanıyor. e-Beyanname, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, POS kayıtları, banka hareketleri, tapu bilgileri, noter işlemleri, SGK verileri ve kamu kurum­larından elde edilen bilgiler tek bir veri havuzunda değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla, Gelir İdaresi yapay zekayı kullanarak vergiye gönüllü uyumu daha da artıracak her türlü kapasiteye sahiptir.

Düşünsenize önümüzdeki süreçte; özelgelerin yapay zekayı kullanarak çok hızlı verilmesi, yargıya yansıyan vergi ihtilafları için yapılacak savunmaların hızlı ve etkin hazırlanması, Vergi İletişim Merkezinden (189) verilen danışmanlık hizmetinin 7/24 yapay zeka destekli asistanlarla cevaplanması, vergi dairelerindeki farklı uygulamaların yapay zeka destekli uygulamalar ile standart hale getirilmesi gibi onlarca vergisel işlem çok daha hızlı ve etkin yapılabilecektir.

VDK’nın Vergi İncelemesine Yapay Zeka Desteği

Yapay zekâ uygulamalarının gelişmesiy­le birlikte bu veriler artık sadece depo­lanmayacak; anlamlandırılacak, ilişki­lendirilecek ve analiz edilerek risk pu­anları oluşturulacaktır. Bazı vergi hukukçuları ve köşe yazarları bu yeni dönem için “Maliye'nin yeni müfettişi: Yapay zekâ” demektedir.

Yapay zekâ yalnızca teknolojik bir ge­lişme değil, aynı zamanda vergi yöneti­minin anlayışını değiştiren stratejik bir dönüşümdür. Esas hedef, milyonlarca veriyi aynı anda analiz ederek riskleri önceden tespit edebilmek, kayıt dışılığı azaltmak ve vergiye gönüllü uyumu artır­maktır. Öncelikle vergi denetimleri daha isabetli hale gelecektir. Eskiden rastgele veya sınırlı kriterlere göre seçilen mükel­lefler yerine, gerçekten risk taşıyan işlet­meler tespit edilebilecektir. Gerçi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı son yıllarda hayata geçirdiği projeler ve programlarla, risk analizlerine dayanan vergi inceleme anlayışını büyük ölçüde hayata geçirmiş görünmektedir.

Örneğin, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 4.8.2026 tarihinde devreye almış olduğu İncelemeye Hazırlık Dosyası uygulaması vergi incelemelerinde devrim niteliğinde bir yeni uygulamadır. İncelemeye Hazırlık Dosyası, OECD tarafından geliştirilen Standart Audit File for Tax (SAF-T/Vergi İçin Standart Denetim Dosyası) yaklaşımından ilham alınarak, Türk vergi denetim sisteminin ihtiyaçlarına göre geliştirilen yeni nesil bir elektronik inceleme hazırlık modeli olma niteliği taşımaktadır.

Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu son yıllarda hayata geçirmiş olduğu yapay zeka destekli KURGAN, KAŞİF ve MEVA gibi sistemlerle kayıt dışılığa engel olmakta ve özellikle haksız alınan KDV iadelerinin önüne geçmek için vergi dairelerine çok anlamlı raporlar sunabilmektedir. Bu uygulamalarla, sahte belge düzenleyenlerin tespiti ve gerçek bedelden daha düşük bedelde yapılan gayrimenkul satışlarının tespiti çok daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Önümüzdeki yıllarda vergi idareleri­nin çok daha güçlü yapay zekâ sistemleri kullanacağı açıktır. Bu gelişme, kayıt dışı­lığın azaltılması ve vergi adaletinin güç­lendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak teknolojinin başarı­sı, yalnızca algoritmaların doğruluğuna değil; hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve mükellef haklarına gösterilecek özenle ölçülecektir.

4. Yapay Zeka ile Vergilemede Hizmet Kalitesi Artacak/Mükellef Memnuniyeti Sağlanacaktır

Geleceğin Vergi İdaresi, “dijitalleşmiş geleneksel bir yapı” değil; dijital çağın ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmış yapay zeka destekli bir yönetim modeli olacaktır. 2030’lu yıllardan sonra bireylerin, işletmelerin ve kamu kurumlarının büyük ölçüde birbirine bağlı yapay zeka tabanlı programlar üzerine kurulmuş dijital sistemler içerisinde faaliyet göstermesi beklenmektedir. Bu dönüşümün temel amacı, vergilendirme süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli hale getirirken mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmaktır.

2026-2030 döneminde uygulanacak olan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planında da belirtildiği üzere, yapay zekâ çağında; kendi verisini koruyan ve hesaplama altyapısını geliştiren, ihtiyaçları doğrultusunda yapay zekâ modellerini üretebilen ülkeler, geleceğin karar alma süreçlerinde söz sahibi olacaktır. “Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet” temel ilkeleri üzerine inşa edilen Eylem Planı, Ülkemizin yapay zekâ alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke hâline gelmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.

Günümüzde hızla kamu hizmetlerinde kullanılmaya başlayan yapay zeka ile hizmet kalitesini artırmak ve mükellef memnuniyetini sağlamak mümkün görünmektedir. Mükellefler için gönüllü uyumu bozan en önemli konulardan biri, aynı konuda farklı uygulamaya tabi tutulmalarıdır. Bu durum farklı mükelleflere farklı uygulama yapılmasını da ortadan kaldıracağı için mükellef hakları açısından da son derece faydalı olacaktır. Yapay zeka kullanılmak suretiyle çok kısa sürede vergi kayıp ve kaçağına sebep olanları tespit edip önlem alındığında, vergisini doğru beyan edip ödeyen mükelleflerin hakkı da korunmuş olacaktır.

Sonuç olarak geleceğin vergi idaresi, daha fazla kontrol oluşturan değil; doğru tasarlanmış yapay zekayı kullanan dijital sistemlerle uyumu kolaylaştıran, belirsizlikleri azaltan ve mükellef ile idare arasındaki güven ilişkisini güçlendiren bir yapı olacaktır. Başarılı vergi idareleri, teknolojiyi yalnızca kullanan değil; teknolojiyi daha etkin, şeffaf ve adil bir vergilendirme sistemi oluşturmak amacıyla yöneten idareler olacaktır.

Son derece stratejik ve doğru bir zamanda hayata geçirilen Eylem Planında yer alan eylemlerin hayata geçirilmesiyle, Ülkemizin yapay zekâ kapasitesi hızla büyüyecektir. Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı'nın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

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