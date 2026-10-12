Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 07.10.2026 tarihli ve 33393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik ile müteakip işlemlerde imza örneği alınmasına ilişkin esneklik tanınmış, kimlik tespiti ile elektronik ve kripto varlık transferlerine ilişkin tutar sınırları artırılmış ve yükümlülük uyum denetimi raporlamasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 07.10.2026 tarihli ve 33393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik ile müteakip işlemlerde imza örneği alınmasına ilişkin esneklik tanınmış, kimlik tespiti ile elektronik ve kripto varlık transferlerine ilişkin tutar sınırları artırılmış ve yükümlülük uyum denetimi raporlamasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Müteakip İşlemlerde SMS OTP ile Doğrulama Yapılması Halinde İmza Örneği Alınmaması Mümkün Kılındı

Değişiklik öncesinde, Yönetmeliğin “Müteakip İşlemlerde Kimlik Tespiti” başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrası, daha önce usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yüz yüze yapılan ve kimlik tespitini gerektiren müteakip işlemlerde kimliğe ilişkin bilgilerin alınarak yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılmasını ve imza örneği alınmasını zorunlu kılıyordu.

Değişiklik Yönetmeliğinin 2. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, daha önce usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yüz yüze yapılan ve kimlik tespitini gerektiren müteakip işlemlerinde, finansal kuruluşlar tarafından internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin yükümlü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına kısa mesaj servisi ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu (“SMS OTP”) yoluyla doğrulama yapılması halinde imza örneği alınması zorunlu olmayacaktır.

Doğrulamanın işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlem yaptıranın daha önce kimliği tespit edilen müşteri olduğuna ilişkin yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekmektedir.

Kimlik Tespiti, Elektronik Transfer ve Kripto Varlık Transferlerine İlişkin Tutar Sınırları Artırıldı

Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, işlem tutarı veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı bakımından kimlik tespitini gerektiren genel sınır 185.000 TL’den 370.000 TL’ye; kripto varlık hizmet sağlayıcılar bakımından ise 15.000 TL’den 30.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Aynı fıkranın (c) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, elektronik transferler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen kripto varlık transferlerinde kimlik tespitini gerektiren sınır 15.000 TL’den 30.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında gönderen ve alıcı bilgilerine ilişkin yükümlülükleri düzenleyen Yönetmeliğin 24. maddesinde yer alan 15.000 TL’lik sınır 30.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen kripto varlık transferlerine ilişkin mesajlarda gönderen ve alıcı bilgilerine ilişkin yükümlülükleri düzenleyen Yönetmeliğin 24/A maddesinde yer alan 15.000 TL’lik sınır da 30.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Yükümlülük Uyum Denetimi Raporlamasına İlişkin Yeni Fıkra Eklendi

Yönetmeliğin 38. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yükümlülüklere uyum denetimi sonucunda yükümlülük uyum denetimi raporu, yükümlülük ihlali incelemesi sonucunda ise yükümlülük ihlali inceleme raporu düzenlenmektedir.

Yönetmeliğin 38. maddesine eklenen 3. fıkra uyarınca, finansal kuruluşlar dışında kalan yükümlüler bakımından yalnızca yükümlülük uyum denetimi raporu düzenlenecektir. Denetim sırasında yükümlülük ihlali tespit edilmesi halinde söz konusu ihlallere bu raporda yer verilecek ve yükümlülük uyum denetimi raporu aynı zamanda yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine geçecektir.

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