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15 September 2026

Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarinda Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin Yeni Düzenleme Yapildi

OA
Ozbilen Aykut Attorney Partnership

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OA provides their national and international clients operating in different sectors with legal services, ranging from mergers & acquisitions to commercial disputes. Supported by a powerful and agile legal team, OA serves its clients as reliable business advisers, moving their businesses forward by prioritizing their needs and objectives, fostering progressive solutions. OA’s sophisticated understanding of the nuances within tax and corporate law not only amplifies its litigation strengths but also emphasizes the significance of tax implications in commercial transactions. This keen focus on tax considerations as a pivotal element of legal strategy enhances client outcomes and drives the successful progression of their commercial ambitions.
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04.09.2026 tarihli ve 33360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının uzaktan müşteri ediniminde uygulayabilecekleri kimlik doğrulama yöntemlerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.
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Basar Özbilen and Mert Yörüten
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04.09.2026 tarihli ve 33360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının uzaktan müşteri ediniminde uygulayabilecekleri kimlik doğrulama yöntemlerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Değişikliğe konu Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyet izinleri, çalışma esasları ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Değişiklik Yönetmeliği ile uzaktan iletişim aracı kullanılarak müşteri ediniminde, müşterinin kimliğinin biyometrik yöntemlerle veya elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip kimlik belgeleriyle doğrulanmasına imkan tanınmıştır.

Aşağıda Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenleme ve uygulamadaki muhtemel sonuçları özetlenmektedir.

Uzaktan Müşteri Ediniminde Kullanılabilecek Kimlik Doğrulama Yöntemleri Düzenlendi

Yönetmelik uyarınca ödeme hizmeti sağlayıcıları, uzaktan iletişim araçlarıyla müşteri edinmi sırasında kimlik tespiti ve kimlik doğrulama işlemlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen yöntem ve tedbirler çerçevesinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Değişiklik Yönetmeliği ile  müşterinin kimliğinin biyometrik yöntemlerle veya elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip kimlik belgeleri kullanılarak  doğrulanabileceği açıkça düzenlenmiştir.

Bu değişiklikle,  uzaktan müşteri ediniminde kimlik doğrulama bakımından kullanılabilecek teknolojik yöntemlere ilişkin düzenleyici çerçeve netleştirilmiş ve biyometrik doğrulama ile elektronik kimlik doğrulamasının kullanımına açık bir hukuki dayanak sağlanmıştır.

Yürürlük

Hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının yürüteceği Değişiklik Yönetmeliği, 04.09.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Değişiklik ile uzaktan müşteri ediniminde kullanılabilecek kimlik doğrulama yöntemleri netleştirilmiştir. Bu kapsamda, ödeme hizmeti sağlayıcılarının mevcut uzaktan müşteri edinimi süreçlerini gözden geçirerek uygulamalarının yeni düzenlemelerle uyumunu değerlendirmeleri önem taşımaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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