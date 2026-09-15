Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarinda Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin Yeni Düzenleme Yapildi

04.09.2026 tarihli ve 33360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının uzaktan müşteri ediniminde uygulayabilecekleri kimlik doğrulama yöntemlerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

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04.09.2026 tarihli ve 33360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının uzaktan müşteri ediniminde uygulayabilecekleri kimlik doğrulama yöntemlerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Değişikliğe konu Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyet izinleri, çalışma esasları ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Değişiklik Yönetmeliği ile uzaktan iletişim aracı kullanılarak müşteri ediniminde, müşterinin kimliğinin biyometrik yöntemlerle veya elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip kimlik belgeleriyle doğrulanmasına imkan tanınmıştır.

Aşağıda Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenleme ve uygulamadaki muhtemel sonuçları özetlenmektedir.

Uzaktan Müşteri Ediniminde Kullanılabilecek Kimlik Doğrulama Yöntemleri Düzenlendi

Yönetmelik uyarınca ödeme hizmeti sağlayıcıları, uzaktan iletişim araçlarıyla müşteri edinmi sırasında kimlik tespiti ve kimlik doğrulama işlemlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen yöntem ve tedbirler çerçevesinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Değişiklik Yönetmeliği ile müşterinin kimliğinin biyometrik yöntemlerle veya elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip kimlik belgeleri kullanılarak doğrulanabileceği açıkça düzenlenmiştir.

Bu değişiklikle, uzaktan müşteri ediniminde kimlik doğrulama bakımından kullanılabilecek teknolojik yöntemlere ilişkin düzenleyici çerçeve netleştirilmiş ve biyometrik doğrulama ile elektronik kimlik doğrulamasının kullanımına açık bir hukuki dayanak sağlanmıştır.

Yürürlük

Hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının yürüteceği Değişiklik Yönetmeliği, 04.09.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Değişiklik ile uzaktan müşteri ediniminde kullanılabilecek kimlik doğrulama yöntemleri netleştirilmiştir. Bu kapsamda, ödeme hizmeti sağlayıcılarının mevcut uzaktan müşteri edinimi süreçlerini gözden geçirerek uygulamalarının yeni düzenlemelerle uyumunu değerlendirmeleri önem taşımaktadır.

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