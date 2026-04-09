Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Saklama Sözleşmesi İmzalama Ve Yetki Belgesi Alma Yükümlülüklerine İlişkin Süreler Uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) 26 Mart 2026 tarih ve 18/617 sayılı Kararı (“Karar”) uyarınca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin belirli sürelerin uzatılmasına karar verilmiştir. Karar’a ilişkin Kurul bülteninin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.



III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) “Faaliyet izni başvuru süresi ve bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması” başlıklı geçici 1’inci maddesi kapsamında öngörülen;

Kripto varlık alım satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer, bunların gerektirdiği saklama ve belirlenebilecek diğer işlemlerin bir veya daha fazlasının gerçekleştirildiği platformların faaliyet izni başvuruları kapsamında saklama kuruluşları ile saklama sözleşmesi imzalamaları ve söz konusu sözleşmeleri Kurul’a sunmaları için ve

Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan kripto varlık hizmet sağlayıcıların yetki belgesi almaları için tanınan sürelerin Kurulca yetkilendirilecek saklama kuruluşlarının platformlara yaygın şekilde kripto varlık saklama hizmeti vermeye başlamalarının ardından belirlenmesine karar verilmiştir.

