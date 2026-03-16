Kripto Varlik Hizmet Saglayicilarin Uzaktan Kimlik Tespiti Yükümlülükleri Belirlendi

Araci Kurumlar ve Portföy Yönetim Sirketleri Tarafindan Kullanilacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözlesme Iliskisinin Kurulmasina Iliskin Teblig (Iii-42.1) ("Teblig")'de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Iii-42.1.A) ("Degisik Teblig") 28 Subat 2026 tarih ve 33182 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girmistir.

Degisik Teblig ile Teblig'in hükümler kapsamli sekilde revize edilmis ve kripto varlik hizmet saglayicilari da Teblig hükümlerine dâhil edilmistir. Teblig'in amaç ve dayanagi, kripto varlik hizmet saglayicilarinin da ilgili düzenlemelere tabi olmasini saglayacak sekilde genisletilmistir. Bu dogrultuda, madde içeriklerinde yeknesaklik saglanmasi amaciyla, "araci kurumlar ve portföy yönetim sirketleri" ifadesinin geçtigi maddelere "kripto varlik hizmet saglayicilari" ifadesi eklenmistir.

Teblig'de

Uzaktan Kimlik Tespiti

Sahtecilik ve Kimlik Bilgisi Kontrolü

Elektronik Sözlesme Kurulmasi

Bilgi Sistemleri ve Güvenlik

Kayit ve Saklama

Iç Kontrol ve Denetim

konulari basta olmak üzere uzaktan kimlik tespitine dair teknik ve operasyonel süreçlerin usul ve esaslari düzenlenmektedir. Yukarida izah edilen yeknesaklik saglanmasi amaciyla gerçeklestirilmis sekli degisikliklere ek olarak önem arz eden ekleme ve degisiklikler su sekildedir:

Madde 2

Degisik Teblig ile, araci kurumlar ve portföy yönetim sirketleri tarafindan yeni müsteri kabulünde kullanilabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ile mesafeli olsun veya olmasin, bir bilisim veya elektronik haberlesme cihazi üzerinden yazili seklin yerine geçecek sekilde ya da mesafeli olarak sözlesme iliskisinin kurulmasina yönelik usul ve esaslari düzenleyen Teblig'in amaç maddesine kripto varlik hizmet saglayicilari da eklenmis ve bu kapsamda kripto varlik hizmet saglayicilari Teblig kapsamina alinmistir.

Madde 3

Degisik Teblig'in 3. maddesi ile Teblig'in dayanagi yeniden düzenlenmis; bu kapsamda, Teblig'in dayanagi olarak gösterilen 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun ("SPK") 42. maddesinin ikinci fikrasina ek olarak, SPK'nin "Kripto varlik hizmet saglayicilarin faaliyetlerine ve kripto varliklarin transfer ve saklanmasina iliskin esaslar" baslikli 35/C maddesinin birinci fikrasi da Teblig'e dayanak hükümler arasinda sayilmistir.

Madde 4

Degisik Teblig'in 4. maddesi ile Teblig'in "Tanimlar" baslikli 4. maddesine kripto varlik hizmet saglayici tanimi eklenmistir. Söz konusu tanim kapsaminda, platformlar, kripto varlik saklama hizmeti saglayan kuruluslar ile kripto varliklarin ilk satis ya da dagitimi dahil olmak üzere kripto varliklara iliskin hizmet saglamak üzere belirlenmis diger kuruluslar kripto varlik hizmet saglayici olarak tanimlanmistir.

Madde 5

Degisik Teblig'in 5. maddesi ile Teblig'in 5. maddesinde gerçeklestirilen degisiklikler uyarinca uzaktan kimlik tespitine iliskin kullanilacak sistemlerin edinimi, yönetimi ve kullanilmasi konusunda Teblig'in 5. maddesinin altinci fikrasinda yer alan Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebligi (VII-128.9)'nin 18. maddesi, Degisik Teblig uyarinca Bilgi Sistemleri Yönetimine Iliskin Usul ve Esaslar Tebligi (VII-128.10)'nin 19. maddesi olarak güncellenmis ve Kripto Varlik Hizmet Saglayicilarin Kurulus ve Faaliyet Esaslari Hakkinda Teblig (III-35/B.1)'in 32. maddesinde yer alan esaslarin da uygulanacagi eklenmistir.

Madde 14/A

Degisik Teblig'in 12. maddesi uyarinca Teblig'e yapay zekâ temelli uygulamalar baslikli madde 14/A eklenmis olup bu madde uyarinca uzaktan kimlik tespitinde personel tarafindan yürütülecek islemlerin yapay zekâ temelli yöntemler kullanilarak gerçeklestirilmek istenmesi halinde, asgari olarak Mali Suçlari Arastirma Kurulu Genel Tebligi (Sira No: 19)'nin 4. maddesinin dokuzuncu fikrasinda yer alan esaslarin dikkate alinacagi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun; yapay zekâ yöntemlerini kullanacak araci kurum, portföy yönetim sirketleri ve kripto varlik hizmet saglayicilar için usul ve esaslari belirlemeye yetkili oldugu düzenlenmistir.

Konuya iliskin herhangi bir sorunuz olmasi halinde her zaman bizimle iletisime geçebilirsiniz.

