Kripto Varlik Islem Vergisi Ve Kripto Varliklardan Elde Edilen Kazançlarin Vergilendirilmesine Iliskin Kanun Teklifi

Bilindigi üzere kripto varliklara iliskin ilk kapsamli düzenleme 7518 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ile yapilmis; söz konusu Kanun 2/7/2024 tarihli ve 32590 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girmistir. Bu düzenleme ile 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nda yapilan degisiklikler sonucunda kripto varlik hizmet saglayicilar Sermaye Piyasasi Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi tutulmus; faaliyet esaslari, saklama yükümlülükleri ve denetim mekanizmalari belirlenmistir.

Ancak, yatirimcilarin elde ettigi kazançlarin hangi vergisel sistematik içinde degerlendirilecegine iliskin açik bir düzenleme bulunmamaktadir. Bu durum, kripto varliklardan elde edilen kazançlarin Gelir Vergisi Kanunu kapsaminda deger artis kazanci mi, arizi kazanç mi yoksa ticari kazanç mi sayilacagi hususunda uygulamada tereddütlere yol açmistir.

Son olarak 02.03.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ("Kanun Teklifi") ile söz konusu belirsizligin giderilmesi ve kripto varliklarin vergilendirilmesine iliskin açik bir yasal çerçeve olusturulmasi amaçlanmaktadir.

Bu bilgi notu kapsaminda, Kanun Teklifi ile kripto varlik yatirimcilarinin vergilendirilmesine iliskin öngörülen düzenlemeler ele alinmaktadir.

Kripto Varlik Islem Vergisi Ihdas Edilmesi

Kanun Teklifi ile 6802 sayili Gider Vergileri Kanunu'na "Kripto Varlik Islem Vergisi" baslikli bir hüküm ilave edilmesi önerilmektedir. Anilan hüküm uyarinca, hizmet saglayicilari tarafindan yapilan veya aracilik edilen kripto varlik satis veya transferi islemleri kripto varlik islem vergisine tabi tutulmaktadir.

Önerilen düzenleme uyarinca, her bir kripto varlik satis ve transferi islemi üzerinden satis tutari yahut transfer edildigi tarihteki rayiç bedel üzerinden hesaplanacak onbinde 3 oraninda kripto varlik islem vergisi, hizmet saglayicilar tarafindan aylik olarak beyan edilerek ödenecektir.

Kripto Varliklardan Elde Edilen Kazancin Vergilendirilmesi

Kripto Varlik Kazancinin Niteligi

Teklif'in 3. maddesi ile 193 sayili Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesine yapilan ekleme ile kripto varliklardan elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradi olarak degerlendirilmistir.

Teklif'in 4. maddesinde ise, kripto varliklarin daginik defter teknolojisi kullanilarak olusturulan ve deger veya hak ifade eden gayrimaddi varlik niteliginde oldugu gerekçesiyle elden çikarilmasindan dogan kazançlarin deger artis kazanci olarak vergilendirilmesi düzenlenmistir.

Kripto Varlik Kazancinin Vergilendirilmesi

Teklif'in 5. maddesi ile elde edilen kazancin vergilendirilmesi için ikili bir ayrim öngörülmektedir. 6362 sayili Kanuna tabi Kripto Varlik Hizmet saglayicilari araciligiyla elde edilen kazanç için tevkifat usulü bu platformlar disindan elde edilen kazançlar için beyan usulü öngörülmüstür.

Buna göre kripto varlik hizmet saglayicilari (6362 sayili Kanuna tabi platformlar) tarafindan, kripto varliklardan elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden %10 oraninda tevkifat yapilmasi önerilmektedir. Teklif düzenlemesi ile;

Gelir sahibinin mükellefiyet türünün yahut mükellef olup olmamasinin tevkifati degistirmeyecegi,

Ayni türden birden fazla kripto varlik alimi olmasi ve bunlarin bir kisminin satisi halinde kazanç tutari belirlenirken ilk giren ilk çikar yönteminin uygulanacagi,

Ayni türden kripto varlik alim satimindan dogan zararin takvim yilini asmamak kaydiyla ilerleyen dönemde matrahtan mahsup edilebilecegi,

Alis ve satis nedeniyle ödenen komisyon ile 1. madde ile önerilen kripto varlik islem vergisinin de tevkifat matrahina dahil oldugu,

Ilgili tevkifatin gerçek kisiler ve dar mükellef için nihai vergilendirme oldugu,

Ticari faaliyet kapsaminda elde edilmesi halinde kazancin tespitinde dikkate alinacagi ancak tevkif suretiyle ödenen vergilerin ilgili yil verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergiden mahsup edilebilecegi belirtilmistir.

Kripto Varlik Hizmet saglayicilari (6362 sayili Kanuna tabi platformlar) disinda gerçeklestirilen kripto varlik islemlerinden elde edilen kazancin ise yillik gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi öngörülmektedir.

Madde gerekçesinde, söz konusu düzenleme ile vergi güvenliginin saglanmasi ve kayit disi kazançlarin önlenmesinin amaçlandigi ifade edilmektedir.

Kripto Varlik Alim Satiminda KDV Istisnasi

Teklif'in 7. maddesi ile KDV Kanunu'nun KDV'den istisna mal ve hizmet teslimlerini düzenleyen 17. maddesinin "diger istisnalar" basligi altina, kripto varlik islem vergisi kapsamina giren kripto varliklarin tesliminin KDV'den istisna oldugu yönünde hüküm ilave edilmesi önerilmektedir.

Yürürlük

Teklifin 18. maddesi uyarinca, kripto varlik düzenlemelerinin ilgili Teklifin kanunlasmasini müteakip yayimini izleyen ikinci ayin basinda yürürlüge girecegi düzenlenmistir. Bu süre, özellikle hizmet saglayicilarin teknik altyapi ve raporlama sistemlerini uyarlamalari bakimindan geçis dönemi niteligi tasimaktadir

