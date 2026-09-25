SPK, Pay Geri Alımlarında Kaynak Sınırını Askıya Aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), i-SPK 22.9.a (22.09.2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararı (“İlke Kararı”) (2026/63 sayılı SPK Bülteni) ile pay geri alımlarında uygulanacak sınırlamalara ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), i-SPK 22.9.a (22.09.2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararı (“İlke Kararı”) (2026/63 sayılı SPK Bülteni) ile pay geri alımlarında uygulanacak sınırlamalara ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

İlke Kararı uyarınca, SPK’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı (“19.03.2025 tarihli İlke Kararı”) kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin (“Geri Alınan Paylar Tebliği”) 9. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır, ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak.

Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamıyor. Ayrıca, geri alım işlemi öncesinde bu sınıra, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden uyum sağlanması yönetim kurulunun sorumluluğunda bulunuyor.

İlke Kararı ile bu sınırlamanın uygulanmayacak olması, 19.03.2025 tarihli İlke Kararı kapsamındaki geri alımlarda şirketlere kullanılabilecek fon tutarı bakımından daha geniş bir hareket alanı sağlıyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.