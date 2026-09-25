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25 September 2026

SPK, Pay Geri Alımlarında Kaynak Sınırını Askıya Aldı

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), i-SPK 22.9.a (22.09.2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararı (“İlke Kararı”) (2026/63 sayılı SPK Bülteni) ile pay geri alımlarında uygulanacak sınırlamalara ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz,Göze Yıldırım ,Gaye Yüce
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Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), i-SPK 22.9.a (22.09.2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararı (“İlke Kararı”) (2026/63 sayılı SPK Bülteni) ile pay geri alımlarında uygulanacak sınırlamalara ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

 İlke Kararı uyarınca, SPK’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı (“19.03.2025 tarihli İlke Kararı”) kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin (“Geri Alınan Paylar Tebliği”) 9. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır, ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak.

Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamıyor. Ayrıca, geri alım işlemi öncesinde bu sınıra, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden uyum sağlanması yönetim kurulunun sorumluluğunda bulunuyor.

İlke Kararı ile bu sınırlamanın uygulanmayacak olması, 19.03.2025 tarihli İlke Kararı kapsamındaki geri alımlarda şirketlere kullanılabilecek fon tutarı bakımından daha geniş bir hareket alanı sağlıyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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