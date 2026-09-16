İhracatın Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin Finansmanında Kullanılan Senet Reeskont Kredilerine İlişkin Vergi, Resim Ve Harç İstisnasının Kapsamı Genişletilmiştir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk Eximbank ve diğer bankalara açılan senet reeskont kredilerine yönelik vergi istisnaları genişletilmiştir. Yeni düzenleme, kısa vadeli sınırlamasını kaldırarak istisna kapsamını önemli ölçüde genişletmekte ve bu kredileri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, damga vergisi ve diğer mali yükümlülüklerden muaf tut
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
in Turkey
Nazali are most popular:
within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
Önceki düzenlemede yalnızca TCMB tarafından Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri kapsama girerken, yeni düzenlemeyle TCMB tarafından Türk Eximbank’a ve diğer bankalara açılan senet reeskont kredileri istisna kapsamına alınmıştır. Ayrıca düzenlemedeki “kısa vadeli” sınırlaması kaldırılmıştır.
Bu krediler ve bunlarla bağlantılı işlemler; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, damga vergisi, harçlar ve ilgili diğer vergi, resim ve harçlardan istisna edilmektedir.
Değişiklik 5 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.