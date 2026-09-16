İhracatın Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin Finansmanında Kullanılan Senet Reeskont Kredilerine İlişkin Vergi, Resim Ve Harç İstisnasının Kapsamı Genişletilmiştir

Önceki düzenlemede yalnızca TCMB tarafından Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri kapsama girerken, yeni düzenlemeyle TCMB tarafından Türk Eximbank’a ve diğer bankalara açılan senet reeskont kredileri istisna kapsamına alınmıştır. Ayrıca düzenlemedeki “kısa vadeli” sınırlaması kaldırılmıştır.

Bu krediler ve bunlarla bağlantılı işlemler; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, damga vergisi, harçlar ve ilgili diğer vergi, resim ve harçlardan istisna edilmektedir.

Değişiklik 5 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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