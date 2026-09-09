Yatırım Finansmanına Yönelik TSP Belgesine Ek Olarak Öncelikli Finansman Belgesi Uygulaması İhdas Edildi

03.09.2026 tarihli ve 33359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelerin finansman programlarından öncelikli olarak yararlanmasını teminen “Öncelikli Finansman Belgesi” uygulaması ihdas edilmiş, Teknoloji ve Strateji Puanı (TSP) uygulamasında düzenlemeler yapılmıştır.

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03.09.2026 tarihli ve 33359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelerin finansman programlarından öncelikli olarak yararlanmasını teminen “Öncelikli Finansman Belgesi” uygulaması ihdas edilmiş, Teknoloji ve Strateji Puanı (TSP) uygulamasında düzenlemeler yapılmıştır.

İmalat sanayine yönelik yatırımlar için Öncelikli Finansman Belgesi başvurusu yapma imkânı getirilmiştir. Finansman programlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar, TSP veya Öncelikli Finansman Belgesi ile bankalara başvuru yapabilecektir.

Öncelikli Finansman Belgesi: Bakanlık tarafından belirlenmiş öncelik kriterlerine göre, finansman programlarına başvuran projeler için kredi tahsisatının yapılmasının uygun olduğunu gösterir belge

TSP 1.000.000.000 TL üzerindeki yatırımlar için düzenlenebilirken, Öncelikli Finansman Belgesi 100.000.000 TL üzerindeki yatırımlar için finansman imkanı sağlaması yönüyle önemlidir.

TSP Belgesi için başvuru; Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi veya Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında teşvik belgesi bulunan yatırımcılar ile stratejik öncelikli ürün, belirlenen teknoloji alanları veya kritik hammaddelere yönelik yatırım yapan teşvik belgeli yatırımcılar tarafından yapılabilecektir.

Yatırım teşvik belgesi bulunmayan yatırımcıların ise, Stratejik Öncelikli Ürün Listesi kapsamında bir ürün üretilmesi, veya Teknoloji Alanları Listesindeki alanlarda yatırım yapılması veya Kritik Hammadde Listesinde (Ek.3) yer alan elementlerine yönelik yatırım planlamaları halinde TSP Belgesi başvurusu yapabilecektir.

TSP Belgesi başvurularında en az 1.000.000.000 TL yatırım tutarı ve asgari 50.000.000 TL özkaynak ya da ödenmiş sermaye tutarı şartları aranmaktadır. Öncelikli Finansman Belgesi başvurularında ise en az 100.000.000 TL yatırım büyüklüğü aranacaktır.

Aşağıdaki teşvik programları kapsamında desteklenen yatırımlara değerlendirme yapılmaksızın Öncelikli Finansman Belgesi düzenlenecektir: 9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Destek Verilmesi Hakkında Karar Teknoloji Hamlesi Programı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Stratejik Hamle Programı



Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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