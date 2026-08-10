Tcmb Dövi̇z Dönüşüm Desteği̇ Tebli̇ği̇

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1 Ağustos 2026 tarihli ve 33327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/11) (“Değişiklik Tebliği”) ile döviz dönüşüm desteğinin şartları, limitleri, kontrol mekanizmaları ve usulsüz kullanım yaptırımları kapsamlı biçimde yeniden düzenlenmiştir.
Başlıca değişiklikler
- “Banka” tanımı “aracı banka” olarak değiştirilmiş; “dönüşüm kuru” tanımı sadeleştirilmiş ve “firma kontrolü” kavramı eklenmiştir.
- Döviz almama taahhüdü yerine, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca (“Merkez Bankası”) belirlenecek döviz pozisyonu oranının aşılmaması şartı getirilmiştir.
- Destek tutarının yüzde 2 olması korunmuş; geçici yüzde 3 oranının uygulanma süresi 31 Ocak 2027’ye uzatılmıştır.
- Merkez Bankasına satılan dövizin iade edilmeyeceği açıkça düzenlenmiştir.
- Firmaların satabileceği döviz ve alabileceği destek için üst limit getirilebilmesine; limitlerin kârlılık ve işgücü maliyetinden oluşan katma değer dikkate alınarak hesaplanmasına imkân tanınmıştır.
- Aracı ihracatçılar üzerinden gerçekleştirilen işlemler genişletilmiş; destek tutarının doğrudan tedarikçi firmaya aktarılması düzenlenmiştir.
- Aracı bankaların komisyon alabilmesine, azami komisyon oranının Merkez Bankasınca belirlenmesine imkân verilmiştir.
- Gerçeğe aykırı beyan ve usulsüz kullanım bakımından iade, kur farkı, faiz, geçici men, grup şirketlerine yayılan kısıtlamalar ve olası suç duyurusu dahil ayrıntılı yaptırımlar getirilmiştir.
- Merkez Bankasına inceleme yetkisi verilmiş; inceleme süresince destek ödemesinin durdurulması düzenlenmiştir.
- Değişiklik Tebliği’nin süre uzatımına ilişkin hükmü yayımı tarihinde; diğer hükümleri ise 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu
Aşağıdaki tablo, Değişiklik Tebliği öncesindeki düzenleme, yapılan değişiklik ve değişikliklerin işlenmiş hali esas alınarak hazırlanmıştır.
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MADDENİN ÖNCEKİ HALİ
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YAPILAN DEĞİŞİKLİK
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MADDENİN GÜNCEL HALİ
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a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
b) Dönüşüm kuru: Dövizin Merkez Bankasına satıldığı veya döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına dönüştürüldüğü gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu,
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3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri değiştirilmiş; aynı fıkraya (e) bendi eklenmiştir.
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a) Aracı banka: Döviz dönüşüm desteği işlemlerine aracılık eden 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
b) Dönüşüm kuru: Dövizin Merkez Bankasına satıldığı gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu,
e) Firma kontrolü: Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde, doğrudan veya dolaylı olarak, bir firmada asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olma halini,
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MADDE 4- (1) Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı sırasında, Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenir.
(2) Banka aracılığıyla Merkez Bankasına yapılan satış esnasında bu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınan taahhütler için hesaplanan döviz dönüşüm desteği tutarı Merkez Bankasınca firmaya ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.
(3) Bu madde kapsamında Merkez Bankasına satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankaca yapılır.
(4) Bu madde kapsamında yapılan döviz dönüşüm desteği ödemelerine ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.
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4 üncü madde bütünüyle değiştirilmiştir.
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MADDE 4- (1) Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin aracı banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı sırasında, talepte bulunulması ve Merkez Bankasınca belirlenen döviz pozisyonu oranının aşılmaması kaydıyla, firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenir.
(2) Hesaplanan döviz dönüşüm desteği tutarı Merkez Bankasınca firmaya ödenmek üzere aracı bankaya aktarılır. Bu Tebliğ kapsamında firmalarca Merkez Bankasına satışı yapılan dövizlerin hiçbir şekilde iadesi yapılmaz.
(3) Bu madde kapsamında Merkez Bankasına satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti aracı bankaca yapılır.
(4) Aracı banka bu Tebliğ kapsamında gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri firmalardan talep edebilir.
(5) Firmalar döviz dönüşüm desteğinden yararlanmadan önce döviz pozisyonu oranlarının Merkez Bankasınca belirlenen sınırı aşmadığını aracı bankalara tevsik ederler.
(6) Merkez Bankası, firmaların döviz dönüşüm desteği kapsamında satabileceği döviz tutarlarına veya alabileceği destek tutarlarına üst limitler getirebilir. Firmaların destek kapsamında satabileceği döviz tutarlarına ilişkin üst limitler, firma kârlılığı ve işgücü maliyetinden oluşan katma değer tutarları dikkate alınarak Merkez Bankasınca belirlenen yöntemle hesaplanır. Üst limitleri aşan firmaların döviz dönüşüm desteği talepleri karşılanmaz.
(7) Aracılı ihracat sözleşmesi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile diğer aracı ihracatçılar tarafından yurda getirilen dövizlerin bu firmalara ürün tedarik eden firmalar adına satışı yapılabilir. Bu durumda, bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılması gereken tevsik tedarikçi firma tarafından aracı bankaya yapılır ve Merkez Bankasınca aracı bankaya aktarılan döviz dönüşüm desteği tutarı aracı bankaca doğrudan tedarikçi firma hesabına aktarılır. Bu Tebliğin uygulanması bakımından döviz satışının tedarikçi firmaca yapıldığı kabul edilir.
(8) Aracı bankalar firmalardan döviz dönüşüm desteği işlemleri için komisyon alabilir. Aracı bankaların alabileceği azami komisyon oranı Merkez Bankası tarafından belirlenir.
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Bu konuda ayrı bir madde bulunmamaktaydı.
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4 üncü maddeden sonra “Gerçeğe aykırı beyan ve usulsüz kullanım” başlıklı 4/A maddesi eklenmiştir.
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MADDE 4/A- (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimin gerçeğe aykırı olduğunun ya da döviz dönüşüm desteğinden usulsüz, amaca aykırı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunularak yararlanıldığının tespiti halinde, ödenen döviz dönüşüm desteği tutarları ilgili dönem boyunca oluşan kur farkı dâhil edilerek ve döviz dönüşüm desteğinin ödenme tarihinden tespit tarihine kadar geçen süre için tespit tarihinde geçerli olan Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile birlikte aracı bankalarca tahsil edilerek Merkez Bankasına aktarılır. Ayrıca, ilgili firmanın döviz dönüşüm desteği talepleri ile Merkez Bankası kaynaklı kredi başvuruları ve kullanım talepleri, söz konusu tespit tarihinden itibaren Merkez Bankasınca ihlal tutarları ve tekerrür hususları da dikkate alınarak belirlenen süreler boyunca kabul edilmez. Bu durumda ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına Merkez Bankasınca karar verilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hesaplanan tutarın ilgili firmaca ödenmesine kadar geçen süre boyunca, ilgili firmanın kontrol ettiği firmaların, ilgili firmayı kontrol eden firmaların ve ilgili firmayı kontrol eden gerçek ve tüzel kişilerin kontrol ettiği firmaların döviz dönüşüm desteği talepleri ile Merkez Bankası kaynaklı kredi başvuruları ve kullanım talepleri kabul edilmez. Aracı bankalar bu kapsamdaki firmaları Merkez Bankasına bildirmekle yükümlüdür.
(3) Bu Tebliğ kapsamında aracı bankalar;
a) Şüpheli döviz dönüşüm desteği işlemlerini Merkez Bankasına bildirmek,
b) Merkez Bankasınca bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan tespit kapsamında hesaplanan tutarın bankalarına bildirilmesi halinde, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tutarın Merkez Bankasına aktarılması için gerekli tüm tedbirleri almak,
zorundadır. Bu fıkranın (b) bendi uyarınca aracı bankaya yapılan bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde Merkez Bankasına ilgili tutarın aktarılmaması halinde, Merkez Bankası bildirime konu tutarı aracı bankanın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarından resen tahsile yetkilidir.
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MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında firmalarca verilen döviz alımı yapılmaması taahhüdünün yerine getirilmemesi, döviz dönüşüm desteğinden usulsüz olarak yararlanıldığının veya Merkez Bankasına ya da bankalara gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde döviz dönüşümü desteği tutarları ilgili dönem boyunca oluşan pozitif kur farkı eklenerek ve döviz dönüşümü desteğinin ödenme tarihinden tespit tarihine kadar geçen süre için tespit tarihinde geçerli olan Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte bankalarca tahsil edilerek Merkez Bankasına aktarılır.
(2) Aracılı ihracat sözleşmesi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri tarafından yurda getirilen dövizlerin Dış Ticaret Sermaye Şirketine ürün tedarik eden firmalar adına satışı yapılır. Bu durumda, bu Tebliğin uygulanması bakımından döviz satışının tedarikçi firmaca yapıldığı kabul edilir.
(3) Grup firmalarının bu Tebliğ kapsamında vereceği taahhütler ana ortaklıklarını da bağlar.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.
(5) Döviz alımı yapılmaması taahhüdünü yerine getirmeyen firmaların Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri ile bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesi talepleri yaptırım tutarının ödendiği tarihe kadar kabul edilmez. Usulsüz yararlanan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalar destekten yararlandırılmaz ve Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri 3 yıl süreyle kabul edilmez.
(6) Kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar yaptırım tutarının Merkez Bankasına ödenmesinden sorumludur.
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6 ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır. Önceki hükümlerin geçiş dönemi bakımından uygulanması Geçici Madde 2 ile korunmuştur.
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MADDE 6- Mülga.
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Bu konuda ayrı bir madde bulunmamaktaydı.
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6 ncı maddeden sonra “Destek ödemesi işlemleri ile ilgili inceleme yapılması” başlıklı 6/A maddesi eklenmiştir.
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MADDE 6/A- (1) Merkez Bankası, bu Tebliğ kapsamında firmalardan kendi belirleyeceği bilgi ve belgelerin aracı bankaya veya kendisine ibrazını talep edebilir. Talep edilen bilgi ve belgeyi Merkez Bankasına sunmayan firmaların döviz dönüşüm desteği talepleri kabul edilmez ve döviz satışı yapılmış olması halinde sattıkları dövizler iade edilmez.
(2) Merkez Bankası sunulan veya diğer kaynaklardan edinilen bilgi ve belgeler üzerinden yapacağı değerlendirme sonucunda şüpheli veya gerekli gördüğü firmaları incelemeye alabilir. İncelemeyi aracı bankaya yaptırabileceği gibi kendisi de yapabilir. İncelemenin aracı banka tarafından yapılmış olması, aracı bankanın sonraki denetim ve incelemeler bakımından sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) İncelemeye alınan firmalara, Merkez Bankasınca belirlenecek inceleme süresinin sonuna kadar döviz dönüşüm desteği ödenmez.
(4) İnceleme sonucunda usulsüzlük, gerçeğe aykırı beyan veya amacına aykırı kullanım tespit edilmesi halinde talep reddedilir ve 4/A maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Bu hallerin tespit edilmemesi halinde talep incelemenin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren kabul edilir.
(5) Merkez Bankası, şüpheli gördüğü işlemlere ilişkin belirleyeceği tedbirlerin alınmasını aracı bankalardan isteyebilir.
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Bu konuda ayrı bir madde bulunmamaktaydı.
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6 ncı maddeden sonra “Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar” başlıklı 6/B maddesi eklenmiştir.
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MADDE 6/B- (1) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar ile diğer usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.
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GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yüzde 2 olarak belirlenmiş olan döviz dönüşüm desteği oranı 31/7/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yüzde 3 olarak uygulanır.
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Geçici 1 inci maddede yer alan “31/7/2026” ibaresi “31/1/2027” olarak değiştirilmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yüzde 2 olarak belirlenmiş olan döviz dönüşüm desteği oranı 31/1/2027 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yüzde 3 olarak uygulanır.
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Bu konuda ayrı bir geçici madde bulunmamaktaydı.
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Geçici Madde 2 eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce firmalarca verilen döviz almama taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan hükümler uygulanır.
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Bu konuda ayrı bir geçici madde bulunmamaktaydı.
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Geçici Madde 3 eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce döviz dönüşüm desteğinden usulsüz olarak yararlanan veya Merkez Bankasına ya da bankalara gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen firmaların döviz dönüşüm desteği talepleri ile Merkez Bankası kaynaklı kredi başvuruları ve kullanım talepleri, Merkez Bankasınca ihlal tutarları ve tekerrür hususları da dikkate alınarak belirlenen süreler boyunca kabul edilmez.
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Değişiklik Tebliği bakımından özel bir yürürlük ayrımı bulunmamaktaydı.
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Yürürlük tarihleri ikiye ayrılmıştır.
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Süre uzatımını düzenleyen 6 ncı madde yayımı tarihinde; diğer hükümler 1/10/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
Değerlendirme
Değişiklik Tebliği ile destek mekanizması, döviz almama taahhüdüne dayalı yapıdan firmanın döviz pozisyonu oranı ve ekonomik büyüklükleri üzerinden kontrol edilen bir yapıya dönüştürülmektedir.
Yeni sistemde firmaların destekten yararlanmadan önce döviz pozisyonu oranını tevsik etmesi; aracı bankaların ise yurt dışı kaynaklı dövizin niteliğini kontrol etmesi, gerekli bilgi ve belgeleri istemesi ve şüpheli işlemleri Merkez Bankasına bildirmesi gerekecektir.
Usulsüz kullanım halinde yaptırımlar yalnızca desteğin geri alınmasıyla sınırlı değildir. Kur farkı ve faiz tahsili, destek ve Merkez Bankası kaynaklı kredi taleplerinin belirli sürelerle reddi, bağlantılı şirketlere yayılan geçici kısıtlamalar ve suç duyurusu gündeme gelebilecektir.
Firmaların, 1 Ekim 2026 tarihinden önce döviz pozisyonu oranı tevsiki, grup şirketi kontrol yapısı, üst limit hesabına esas mali veriler ve aracı banka bilgi-belge taleplerine yanıt süreçlerini gözden geçirmesi önerilmektedir.
Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.
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