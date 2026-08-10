Kripto Varlik Merkezi̇ Kayit Si̇stemi̇

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Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nın Faaliyet İzni Kapsamına Alındı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar (“Karar”) 1 Ağustos 2026 tarihli ve 33327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Böylelikle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 28 Temmuz 2026 tarihli ve 12060/21659 sayılı Kararı ile MKK tarafından işletilen Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (“KVMKS”) faaliyeti, MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler kapsamında onaylanmıştır.

Kripto varlık piyasasındaki işlem ve bakiyelerin merkezi olarak izlenmesine ilişkin önemli bir karar niteliği taşımakta olup kripto platformları ve saklama kuruluşlarındaki işlem ve bakiyelerin merkezi olarak kaydedilip karşılaştırıldığı KVMKS’nin MKK tarafından işletilmesini, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki mevcut sistem işleticiliği faaliyet iznine resmen eklemektedir.

Ayrıca KVMKS faaliyeti, menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere MKK’ya 2015 yılında verilen faaliyet izninin kapsamına alınmıştır.

KVMKS kapsamında öne çıkan hususlar özetle aşağıdaki gibidir:

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kendi sistemlerinde tuttukları müşteri işlem ve bakiye bilgilerinin MKK nezdinde merkezi olarak kayıt altına alınması,

Kripto varlık platformları ile saklama kuruluşlarının kayıtlarında yer alan bakiyelerin karşılaştırılabilmesi,

Yatırımcıların kripto varlık bakiyelerini MKK’nın e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden takip edebilmesi,

Kripto varlık piyasasındaki kayıt, veri bütünlüğü ve gözetim altyapısının güçlendirilmesi,

Platform, saklama kuruluşu ve merkezi kayıt sistemi arasındaki muhtemel veri uyumsuzluklarının tespitinin kolaylaştırılması,

KVMKS faaliyetinin MKK’nın izinli sistem işletmeciliği çerçevesinde açık bir hukuki statüye kavuşturulması,

öngörülmektedir.

Karar, KVMKS’nin kurulmasına ilişkin yeni bir düzenleme niteliğinde olmayıp, 2025 yılından bu yana MKK tarafından işletilen sistemin MKK’ya verilen faaliyet izninin kapsamına alınmasını sağlamaktadır.

KVMKS, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sistemlerinde tutulan işlem ve bakiye bilgilerinin merkezi olarak kaydedilmesini ve platformlar ile saklama kuruluşları arasındaki kayıtların karşılaştırılmasını sağlayan bir izleme altyapısıdır. Bu kapsamda Karar, kripto varlıkların saklanmasına ilişkin sorumlulukları değiştirmemekte; KVMKS’nin kayıt, karşılaştırma ve izleme işlevini MKK’nın faaliyet izni kapsamında düzenlemektedir.

Ayrıca KVMKS faaliyetinin MKK’nın menkul kıymet mutabakat sistemi işletme iznine dâhil edilmesi, bütün kripto varlıkların hukuken menkul kıymet olarak kabul edildiği şeklinde değerlendirilmemelidir.

Kararın; kripto varlık piyasasında şeffaflığın ve izlenebilirliğin artırılması, platform ve saklama kayıtlarının karşılaştırılması ve yatırımcıların kendi bakiyelerini merkezi bir sistem üzerinden kontrol edebilmesi bakımından önemli sonuçlar doğurması beklenmektedir.

Karar’a aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260801-5.pdf

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