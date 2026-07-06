Türk Uyruklu Olmayan Gerçek Kişiler İçin Dijital Onboarding Dönemi Başlıyor

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Pasaportla Uzaktan Kimlik Tespiti Ne Getiriyor?

Türkiye’de uzaktan kimlik tespitinin beş yıllık serüveni, 27 Haziran 2026'da yeni bir eşiğe ulaştı: artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişiler de uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle pasaportlarıyla müşteri olabilecek. Peki bu noktaya nasıl gelindi, 27 Haziran itibariyle kapsamdaki kuruluşların fiilen uygulaması mümkün mü?

Hatırlanacağı üzere Türkiye, görüntülü görüşmeye dayalı uzaktan kimlik tespitini ilk kez 2021'de resmî bir çerçeveye kavuşturdu. Aradan geçen beş yılda bu çerçeve adım adım genişledi.

Başlangıçta tam kapsamlı bir hesap açmak çoğunlukla fiziksel kanallarla teması gerektiriyordu. Ödeme ve elektronik para tarafında ise sınırlı/anonim hesaplar için basitleştirilmiş tedbirlerle dijital müşteri edinimi zaten mümkündü. Bir dönem kurye firmalarıyla sözleşmelere imza alınması ve kimlik fotoğraflarının çekilmesi ile devam edildi. Bugün bu süreçlerin neredeyse tamamı telefonunuzun kamerası ve kimlik belgenizdeki çip ile birkaç dakikada tamamlanabiliyor.

27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete ile bu kapı bir adım daha açıldı. Türk uyruklu olmayan gerçek kişiler de artık pasaportlarıyla uzaktan müşteri olabilecek. Bununla birlikte Ticaret Sicili’ne kayıtlı tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olan ve Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespiti de mümkün kılındı.

2021’den Bugüne

1 Nisan 2021 — BDDK, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeliği (R.G. 31441).

— BDDK, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeliği (R.G. 31441). 30 Nisan 2021 — MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 19) (R.G. 31470).

— MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 19) (R.G. 31470). 11 Ocak 2022 — Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri Yönetmeliği (R.G. 31716).

— Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri Yönetmeliği (R.G. 31716). 8 Şubat 2022 — SPK III-42.1 Tebliği; aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri (R.G. 31744).

— SPK III-42.1 Tebliği; aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri (R.G. 31744). 18 Mayıs 2022 — MASAK Sıra No: 20 (R.G. 31839): sermaye piyasası (md. 5/A) ve finansman şirketleri (md. 5/B) kapsama alındı; YUVAM/Mavi Kart istisnası.

— MASAK Sıra No: 20 (R.G. 31839): sermaye piyasası (md. 5/A) ve finansman şirketleri (md. 5/B) kapsama alındı; YUVAM/Mavi Kart istisnası. 11 Ağustos 2023 — MASAK Sıra No: 24 (R.G. 32276): gerçek kişi (md. 4/A) ve tüzel kişi (md. 4/B) esasları, yapay zekâ temelli yöntemler (md. 4/9), NFC/güvenlik unsurları.

— MASAK Sıra No: 24 (R.G. 32276): gerçek kişi (md. 4/A) ve tüzel kişi (md. 4/B) esasları, yapay zekâ temelli yöntemler (md. 4/9), NFC/güvenlik unsurları. 4 Kasım 2023 — MASAK Sıra No: 25 (R.G. 32359): ödeme ve elektronik para kuruluşları tam kapsamlı uzaktan müşteri edinimine alındı (md. 5/C).

— MASAK Sıra No: 25 (R.G. 32359): ödeme ve elektronik para kuruluşları tam kapsamlı uzaktan müşteri edinimine alındı (md. 5/C). 25 Aralık 2024 — MASAK değişikliği (R.G. 32763): kripto varlık hizmet sağlayıcılar (Geçici Madde 1) ve gizlilik tabanlı kriptoya ilişkin kısıt (md. 6/5).

· 12 Haziran 2025 — MASAK Sıra No: 28: Kripto varlık hizmet sağlayıcıların uzaktan kimlik tespiti bakımından 19 No’lu Tebliğ kapsamındaki konumu netleştirildi.

28 Şubat 2026 — SPK III-42.1 değişikliği: kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve yapay zekâ temelli yöntemler.

— SPK III-42.1 değişikliği: kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve yapay zekâ temelli yöntemler. 27 Haziran 2026 — MASAK Sıra No: 32 (R.G. 33293): yabancılara pasaportla uzaktan kimlik tespiti (md. 4/C).

Nereden başladık: 2021'in “T.C. Kimlik Kartı” eşiği

BDDK’nın “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik”i (1 Nisan 2021, R.G. 31441) ile MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 19) (30 Nisan 2021, R.G. 31470) neredeyse eş zamanlı yürürlüğe girdi. Mantık ikiliydi: BDDK kanalı açtı, MASAK ise bu kanalın aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) standardını belirledi.

Bu ilk dönemin belirleyici özelliği şuydu, sistem, çipli T.C. Kimlik Kartı ve İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden doğrulama ekseninde kurgulanmıştı. Yani uzaktan müşteri olmak, fiilen Türk vatandaşlarına ve Türk kimlik kartı sahiplerine açıktı.

Kapsam genişliyor: sermaye piyasası, ödeme, finansman

2022, kanalın bankacılık dışına taştığı yıl oldu. SPK’nın III-42.1 sayılı Tebliği (8 Şubat 2022, R.G. 31744) aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerini; MASAK’ın Sıra No: 20 değişikliği ise sermaye piyasası (md. 5/A) ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerini (md. 5/B) kapsama aldı. Yurt dışındaki vatandaşlar için YUVAM hesaplarında Mavi Kart’a dayalı bir istisna da bu dönemde tanımlandı.

Kasım 2023'te (Sıra No: 25 değişikliği, R.G. 32359) sıra ödeme ve elektronik para kuruluşlarına geldi (md. 5/C): daha önce sınırlı hesaplar için basitleştirilmiş tedbirlerle dijital müşteri edinimi yapan bu kuruluşlar, tam kapsamlı uzaktan müşteri edinimi için resmî çerçeveye alındı. Böylece “uzaktan müşteri edinimi” bankadan fintek’e kadar finansal ekosistemin tamamına yayıldı.

Olgunlaşma: yapay zekâ ve kripto

11 Ağustos 2023 tarihli kapsamlı MASAK değişikliği, çerçeveyi teknik olarak olgunlaştırdı. Gerçek kişiler (md. 4/A) ve ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler (md. 4/B) için ayrıntılı esaslar getirildi; en kritik yenilik ise yapay zekâ temelli yöntemlerin sürece dâhil edilmesiydi (md. 4/9). Müşteri temsilcisi olmaksızın tamamen yapay zekâ ile yürütülen yüz karşılaştırması veya canlılık testi için, kullanılan algoritmanın yanlış kabul oranının on milyonda birin altında olduğunu gösteren bir TSE raporu şartı kondu. Yakın alan iletişimi (NFC) ve güvenlik unsurları da bu dönemde tanımlandı.

25 Aralık 2024'te ise gündemin yeni aktörü sahneye çıktı ve Kripto varlık hizmet sağlayıcılar uzaktan kimlik tespiti çerçevesine alındı. Gizlilik tabanlı kripto varlıklara aracılık edenlere ise bu yöntem yasaklandı. Şubat 2026'da SPK, III-42.1 Tebliğini değiştirerek kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve yapay zekâ temelli yöntemleri açıkça düzenlemesine dâhil etti.

Bugün: yabancılar ve pasaport (27 Haziran 2026)

27 Haziran 2026 tarihli ve 33293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 32) ile MASAK tarafından beş yıllık sürecin en görünür adımı atıldı ve Tebliğe yeni bir madde 4/C ekledi:

Türk uyruklu olmayan gerçek kişiler, pasaportla uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri olabilecek. Üstelik düzenleme yalnızca bireyleri kapsamıyor: ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitinde, tüzel kişiyi temsile yetkili Türk uyruklu olmayan gerçek kişinin kimlik tespiti de aynı esaslarla yapılabilecek (md. 4/C(2)).

Düzenleme’de kimlik tespitinin, ICAO’nun 9303 sayılı standardına uygun ve NFC özellikli pasaport kullanılarak, eğitimli personelce görüntülü görüşme yoluyla yapılacağı belirtilmiş.

Pasaportun yongasındaki bilgiler NFC ile doğrulanamazsa iş ilişkisi kurulamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu yöntemle edinilen müşteriler yüksek risk grubunda izlenecek, kimlik doğrulaması için kişinin kendi banka/kart hesabından para transferi zorunlu olacak, açılan hesaba yalnızca kişinin yurt dışındaki kendi hesaplarından giriş yapılabilecek ve açılan hesaptan yurt dışına para çıkışı yalnızca aynı kişi adına açılmış banka hesaplarına yapılabilecek.

Türk kimlik kartı ile kimlik tespitinden farklılaşan bir düzenleme bulunmakta. Kimlik kartında NFC başarısız olursa en az dört güvenlik unsurunun doğrulanması gibi alternatif bir yol bulunurken, pasaportta böyle bir alternatif bulunmamakta. Adres teyidi tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim yapılamayacak. (Bu giriş/çıkış ve nakit kısıtları, Tebliğ’in 6/2 kapsamında (yüz yüze) kimlik tespiti yapılması hâlinde uygulanmaz, bu durumda nakit çekim ve söz konusu transfer kısıtlarına tabi olunmaz.) Bu tablo, “pasaportla yabancı müşteri kabulü serbest bırakıldı” şeklinde okunmamalı. Daha doğru okuma şudur: belirli teknik, operasyonel ve uyum şartlarını sağlayan yükümlüler için Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin pasaportla uzaktan kimlik tespitine ilişkin bir AML çerçevesi oluşturuldu. Tebliğ ile “finansal kuruluş” tanımı Yönetmelik ile bağlandı, sermaye piyasası atfına kripto varlık hizmet sağlayıcıları eklendi ve sıkılaştırılmış tedbirlerin muhatabı tüm yükümlüler olarak genişletildi. Özetle beş yılda Türk kimlik kartı sahibi vatandaştan NFC pasaportlu yabancıya uzanan kapsam genişlemesinde önemli bir eşik aşıldı. Peki sırada ne var? Tebliğ kapsamında onboarding için sonraki adım En önemli soru bu: “Yeni madde yürürlüğe girdi, o hâlde yarın yabancı müşteri kabulüne başlayabilir miyiz?” Yanıt, dikkatle: Tek başına MASAK Tebliği yeterli değil. MASAK Tebliği yalnızca AML/CFT katmanını kurar, uzaktan kanalın kendisine izni, kurumun kendi sektörel mevzuatı verir. Nitekim Tebliğ md. 4/1, uzaktan kimlik tespitini ancak kurumun asli faaliyet mevzuatında “yüz yüze gelinmeksizin sözleşme kurulmasına cevaz verilmiş olması hâlinde” mümkün kılar. Dolayısıyla pasaportla yabancı müşteri kabulü için pratik yol haritası şudur: Sektörel mevzuat uyumu. Kurumun bağlı olduğu otoritenin (bankalar için BDDK, aracı kurum/PYŞ ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar için SPK, ödeme ve e-para kuruluşları için TCMB) uzaktan kimlik tespiti düzenlemesinin pasaport yöntemini karşılaması gerekir. SPK tarafında 2026 değişiklikleriyle zemin görece ilerideyken, banka ve ödemeler tarafında pasaporta özgü uyumun güncel metinler üzerinden teyidi/tamamlanması beklenir. Ödeme ve elektronik para kuruluşları bakımından TCMB mevzuatı uzaktan iletişim aracıyla sözleşme kurulmasında, mevzuatta açıkça bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vurgusu olmadığı için daha açık bir çerçeve sunmaktadır. Buna rağmen pasaport/NFC yönteminin kuruluşlar özelindeki uygulaması, TCMB mevzuatı, MASAK 4/C şartları ve kuruluşun risk değerlendirmesi birlikte dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Teknik altyapı. NFC pasaport okuma yeteneği, ICAO 9303 uygunluk kontrolleri, eğitimli personelle kesintisiz görüntülü görüşme ve kullanılacaksa madde 4/9 şartlarını (TSE raporu / uluslararası akreditasyon) sağlayan yapay zekâ uygulamaları kurulmalıdır. Uyum dokümantasyonu. Tebliğ madde 4/C(3) uyarınca ilgili kuruluşu, müşterinin tanınması, risk yönetimi ile izleme ve kontrol faaliyetlerine ilişkin bir uygulama rehberi oluşturmak ve bu tedbirleri kurum politika ve prosedürlerine işlemek zorundadır. MASAK’a bildirim. Müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içinde, alınan tedbirler ile oluşturulan prosedür ve rehberler hakkında MASAK Başkanlığına bildirim yapılır. Ayrıca kabul edilen müşterilere ilişkin istatistikler üçer aylık dönemlerde gönderilir. İşlem kısıtlarının sisteme yansıtılması. Yüksek risk izlemesi, kişinin kendi hesabından zorunlu ilk transfer, hesaba giriş/çıkışın yalnızca kişinin kendi yurt dışı hesaplarıyla sınırlandırılması ve adres teyidi öncesi para transferi/nakit çekim yasağı, operasyonel akışa baştan kodlanmalıdır. Diğer bir deyişle, Tebliğin yürürlüğe girmesi başlangıç çizgisidir, varış değil. Bir sonraki somut adım, kurumun bağlı olduğu otoritenin (BDDK/SPK/TCMB) düzenlemesinde pasaport yöntemine uyumu teyit etmek ve eş zamanlı olarak madde 4/C(3) kapsamındaki rehber–prosedür hazırlığı ile MASAK bildirim sürecini kurmaktır. Bu hazırlık tamamlanmadan, madde yürürlükte olsa dahi yabancı müşteri kabulüne fiilen başlanamaz. Genel Değerlendirme: Türkiye İçin Dijital Finansal Erişim Eşiği Pasaportla uzaktan kimlik tespiti düzenlemesini yalnızca teknik bir müşteri edinimi kolaylığı olarak okumamak gerekir. Bu adım, Türkiye’nin yabancı gerçek kişilere finansal hizmet sunma kapasitesi bakımından daha geniş bir dönüşümün parçası olarak değerlendirilebilir. Son dönemde bölgesel ve küresel gelişmeler, sermaye hareketlerinin, yatırımcı tercihlerinin ve girişimci mobilitesinin daha hızlı değişmesine yol açıyor. Türkiye ise coğrafi konumu, genç ve dijital kullanıcı tabanı, gelişen ödeme ve elektronik para ekosistemi, sermaye piyasalarındaki ürün çeşitliliği ve kripto varlık hizmetlerine ilişkin düzenleyici çerçevenin oluşmasıyla, bölgesel ölçekte finansal hizmetlere erişim noktası olma potansiyelini artırıyor. Bu potansiyelin hayata geçebilmesi için yabancı yatırımcıların, girişimcilerin, profesyonellerin ve Türkiye ile ekonomik bağ kurmak isteyen kişilerin fiziksel kanallara temas etmeden, uzaktan ve güvenli şekilde finansal sisteme dahil olabilmesi kritik önemde. Pasaportla uzaktan kimlik tespiti bu nedenle yalnızca bir “uyum” düzenlemesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası müşteri edinimi kapasitesini artırabilecek bir altyapı adımıdır. Düzenlemenin etkisi özellikle birkaç alanda görünür hale gelebilir. İlk olarak, Türkiye’de yatırım hesabı açmak isteyen yabancı gerçek kişiler bakımından onboarding süreci kolaylaşabilir. Sermaye piyasalarına erişimin dijitalleşmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki finansal ürünlere daha hızlı temas edebilmesini sağlayabilir. İkinci olarak, ödeme ve elektronik para kuruluşları bakımından yabancı kullanıcı edinimi daha stratejik hale gelebilir. Dijital cüzdan, para transferi, elektronik para hesabı ve sınır ötesi ödeme akışları bakımından pasaportla uzaktan kimlik tespiti, Türkiye merkezli finteklerin bölgesel ölçekte kullanıcıya erişimini destekleyebilir. Üçüncü olarak, Kripto varlık piyasalarının sınır ötesi niteliği dikkate alındığında, yabancı kullanıcıların uzaktan edinimi ticari açıdan önemli olabilir Dördüncü olarak, Türkiye’de şirket kuran, yatırım yapan veya ticari faaliyet yürüten yabancıların tüzel kişi onboarding süreçleri kolaylaşabilir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin yabancı uyruklu temsilcilerinin pasaportla uzaktan kimlik tespitine imkân tanınması, şirket hesabı açılışı, yatırım ilişkileri ve finansal hizmetlere erişim bakımından operasyonel kolaylık sağlayabilir. Bu yönleriyle düzenleme, Türkiye’nin yabancı yatırımcı ve yabancı kullanıcılar için daha erişilebilir bir finansal pazar haline gelmesine katkı sunabilecek niteliktedir. Ancak bu etkinin ortaya çıkması otomatik değildir. MASAK düzenlemesi AML/CFT çerçevesini kurmuştur, fakat bu çerçevenin ekonomik etkiye dönüşebilmesi için sektör düzenleyicilerinin pasaport/NFC yöntemine ilişkin konumu netleşmeli, kuruluşlar teknik altyapılarını tamamlamalı ve müşteri kabul süreçlerini yüksek risk yaklaşımına uygun şekilde tasarlamalıdır. Dolayısıyla 27 Haziran 2026 değişikliği, Türkiye’nin yabancı yatırımcıyı ve bölgesel finansal kullanıcıyı dijital kanallardan finansal sisteme dahil edebilmesi bakımından önemli bir başlangıç noktasıdır. Bir sonraki aşama ise bu başlangıcı uygulanabilir hale getirecek sektörel uyum, teknik hazırlık ve operasyonel kapasitenin oluşturulmasıdır. Kaynaklar MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 32), 27 Haziran 2026, R.G. 33293 — Hazine ve Maliye Bakanlığı / Resmî Gazete.

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 19), 30 Nisan 2021, R.G. 31470 (18/5/2022, 11/8/2023, 4/11/2023 ve 25/12/2024 tarihli değişiklikleriyle konsolide) — Resmî Gazete.

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1 Nisan 2021, R.G. 31441 (yürürlük 1 Mayıs 2021) — BDDK.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti … Yönetmelik, 11 Ocak 2022, R.G. 31716 (yürürlük 11 Şubat 2022) — BDDK.

Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti … Tebliğ (III-42.1) ve 28 Şubat 2026 tarihli değişikliği — SPK / Resmî Gazete.

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