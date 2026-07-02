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Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarları Yeniden Belirlendi

KD Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law More Contributor Kolcuoglu Demirkan Koçakli is a full-service Turkish independent law Firm based in Istanbul, advising international clients on complex Turkish law matters and delivering practical and commercial solutions in M&A, Energy & Infrastructure, Litigation, Arbitration, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Compliance, PPP and Employment.

30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ uyarınca, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları için belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları güncellendi.