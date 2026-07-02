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2 July 2026

Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarları Yeniden Belirlendi

KD
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

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Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law logo
Kolcuoglu Demirkan Koçakli is a full-service Turkish independent law Firm based in Istanbul, advising international clients on complex Turkish law matters and delivering practical and commercial solutions in M&A, Energy & Infrastructure, Litigation, Arbitration, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Compliance, PPP and Employment.
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30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ uyarınca, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları için belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları güncellendi.
Turkey Finance and Banking
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30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ uyarınca, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları için belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları güncellendi.

Bu kapsamda:

  • Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 3.000.000 TL olarak belirlenen ve 2025 yılında 15.000.000 TL olarak güncellenen asgari özkaynak yükümlülüğü 20.000.000 TL olarak,
  • Münhasıran ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için 5.000.000 TL olarak belirlenen ve 2025 yılında 30.000.000 TLolarak güncellenen asgari özkaynak yükümlülüğü 40.000.000 TL olarak ve
  • Elektronik para kuruluşları için 13.000.000 TL olarak belirlenen ve 2025 yılında 40.000.000 TL olarak güncellenen asgari özkaynak yükümlülüğü 105.000.000 TL olarak güncellendi.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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