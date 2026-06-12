Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - 2026 Mayıs

Neziha EKİNCİ’nin sahip olduğu 1.236.793 TL nominal değerli, İlker EKER’in sahip olduğu 412.264 TL nominal değerli, İlkay EKER’in 412.264 TL nominal değerli, Soner EKER’in sahip olduğu 412.264 TL nominal değerli ve Recep EKİNCİ’nin sahip olduğu 2.473 TL nominal değerli B Grubu paylar halka arza konu edilecektir.

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Dila Topuz’s articles from Gen Temizer are most popular: in Turkey

with readers working within the Insurance industries Gen Temizer are most popular: within International Law, Strategy and Employment and HR topic(s)

1) Mevcut ortaklardan Ekinciler Holding AŞ’nin sahip olduğu 3.339.977 TL nominal değerli, Faruk EKİNCİ’nin sahip olduğu 1.236.793 TL nominal değerli, Namık Kemal EKİNCİ’nin sahip olduğu 1.236.793 TL nominal değerli, Haluk EKİNCİ’nin sahip olduğu 1.236.793 TL nominal değerli, Tarık EKİNCİ’nin sahip olduğu 1.236.793 TL nominal değerli, Sıdıka BAYTAN’ın sahip olduğu 1.236.793 TL nominal değerli, Neziha EKİNCİ’nin sahip olduğu 1.236.793 TL nominal değerli, İlker EKER’in sahip olduğu 412.264 TL nominal değerli, İlkay EKER’in 412.264 TL nominal değerli, Soner EKER’in sahip olduğu 412.264 TL nominal değerli ve Recep EKİNCİ’nin sahip olduğu 2.473 TL nominal değerli B Grubu paylar halka arza konu edilecektir.

2) 1 TL nominal değerli pay 45,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Duyuru ve İlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın 08/05/2026 tarih ve 30/903 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurulumuzun 25.04.2026 tarihli ve 2026/27 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 25.04.2026 tarihli ve 27/807 sayılı Kararı’nda öngörülen;

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 26.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 30/05/2026 tarih ve 30/993 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

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