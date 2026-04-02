Açığa Satış Yasağı Ve Kredili İşlemlerde Esnek Özkaynak OranıTedbirleri Tekrar Uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) 1 Mart 2026 tarihli ve 11/417 sayılı kararı ile piyasa istikrarını korumak amacıyla aldığı geçici tedbirlerin süresini, sırasıyla 8 Mart 2026 tarihli ve 13/473 sayılı, 15 Mart 2026 tarihli ve 15/517 sayılı kararları ile uzatmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) 1 Mart 2026 tarihli ve 11/417 sayılı kararı ile piyasa istikrarını korumak amacıyla aldığı geçici tedbirlerin süresini, sırasıyla 8 Mart 2026 tarihli ve 13/473 sayılı, 15 Mart 2026 tarihli ve 15/517 sayılı kararları ile uzatmıştı. Bu defa, 28 Mart 2026 tarihli ve 19/625 sayılı kararı (“Karar”) ile ilgili tedbirlerin 10 Nisan 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul’un tedbirlere ilişkin 11/417 sayılı kararına dair daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Karar uyarınca aşağıda yer alan uygulamalar 10 Nisan 2026 tarihi seans sonuna kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir:

Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerine ilişkin yasak devam edecektir.

Kredili işlemlerde özkaynak oranı, aracı kurumların takdirine bağlı olarak geçici süreyle %35 yerine asgari %20 olarak uygulanabilecektir.

