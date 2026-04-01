Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Mevzuatinda Nemalandirma Ve Koruma Hükümlerine İlişkin Değişiklikler Yayimlanmiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından yayımlanan "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Değişik Yönetmelik"), 19 Mart 2026 tarihli ve 33201 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Basar Özbilen’s articles from Ozbilen Aykut Attorney Partnership are most popular: in Turkey Ozbilen Aykut Attorney Partnership are most popular: within Government, Public Sector, Litigation, Mediation & Arbitration and International Law topic(s)

with readers working within the Oil & Gas industries

1.12.2021 tarihli Yönetmelik kapsamında; özellikle elektronik para ve ödeme fonlarının nemalandırılması, fonların korunması ve operasyonel süreçler yeniden düzenlenmiştir.

Aşağıda Değişik Yönetmelik'in öne çıkan düzenlemeleri yer almaktadır.

1. Elektronik Para Koruma Hesaplarında Nemalandırma İmkanı

Elektronik para koruma hesaplarına ilişkin düzenlemelerde, "koruma" kavramına "nemalandırma" da eklenmiştir.

Bu kapsamda; elektronik para koruma hesaplarında bulunan fonların bankalar nezdinde gecelik vadede nemalandırılması mümkün olup nemalandırma işlemleri, koruma yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemektedir.

2. Gün Sonu Hesaplama Saatlerinde Değişiklik

Elektronik para koruma hesaplarının gün sonu bakiyelerinin tam iş günlerinde 16:30 itibarıyla, yarım iş günlerinde 12:00 itibarıyla hesaplanması düzenlenmiş olup bu düzenleme ile hesaplama saatleri ileri alınarak operasyonel uyum güçlendirilmiştir.

3. Fonların Ayrıştırılması ve Kullanım Yasağı

Elektronik para ihracı karşılığında alınan fonların, Kuruluş tarafından diğer tüm fonlardan ayrıştırılarak izlenmesi, sadece mevzuatta öngörülen amaçlar için kullanılması ve teminat olarak gösterilmemesi gerektiği düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, fonların müşteri bazında izlenmesi zorunluluğu açık ifade edilmekte; haciz, tedbir ve benzeri taleplerin münhasıran kuruluş tarafından yerine getirilmesi esası korunmuştur.

4. Bankalar Nezdindeki Taleplere İlişkin Yeni Rejim

Koruma ve nemalandırma hesaplarının bulunduğu bankalara yönelen talepler bakımından bankanın fonların nihai sahipliğini müşteri bazında biliyor olması halinde, taleplerin yalnızca ilgili fonla sınırlı olarak yerine getirilmesi ve bu durumda ilgili bankanın kuruluşa derhal bilgi vermesi düzenlenmiştir.

5. Nemalandırmaya İlişkin Yeni Madde (Madde 36/A)

Yönetmeliğe eklenen yeni madde ile nemalandırma rejimi detaylı şekilde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede Türk Lirası cinsinden ödeme fonları ve elektronik para karşılığı toplanan fonların nemalandırılabileceği, ancak yabancı para cinsinden fonların bu kapsamın dışında olduğu belirtilmiştir.

Değişik Yönetmelik uyarınca nemalandırmanın yalnızca koruma hesaplarının bulunduğu bankalar nezdinde yapılabileceği, anapara ve net nemanın komisyon ve kesintiler sonrası, ertesi iş günü koruma hesaplarına aktarılacağı düzenlenmiştir.

Nemanın nasıl kullanılacağına ilişkin ise, anapara ile nemanın ayrıştırılarak izleneceği, nema tutarlarının kuruluş tarafından serbestçe kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Ancak nemalandırma süresince fonların hiçbir amaçla kullanılamayacağı, sadece kuruluşların ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmek için yeterli likidite bulundurmak zorunda olduğu düzenlenmiştir.

Faaliyet izni geçici olarak durdurulan kuruluşların bu süre boyunca fonları nemalandıramayacağı belirtilmiştir.

Nemalandırma işlemlerinde, anaparanın korunması esas olup sadece düşük riskli ve likit varlıklar kullanılabilecektir.

6. Eklerde Değişiklik

Yönetmeliğin EK-13 ve EK-14'ü güncellenmiştir.

7. Sonuç ve Yürürlük

Hükümlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütüleceği Değişik Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.