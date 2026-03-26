Ödeme Hi̇zmetleri̇ Ve Elektroni̇k Para İhraci İle Ödeme Hi̇zmeti̇ Sağlayicilari Hakkinda Yönetmeli̇k'te Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k Yayimlandi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından hazırlanan ve 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ("Yönetmelik"), 19.03.2026 tarihli ve 33201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik ile elektronik para hesaplarına "nemalandırma" imkânı getirilmiştir. Bu kapsamda, elektronik para kuruluşlarının müşterilerinden topladığı ve bankalar nezdinde koruma hesaplarında tutulan Türk Lirası bakiyeler, belirli şartlar altında nemalandırılabilecektir. Yabancı para cinsinden açılan hesaplar bu kapsam dışında bırakılmıştır.

Yönetmelik değişikliği ile öne çıkan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

Madde 2 kapsamında:

Elektronik para koruma hesaplarının gün sonu bakiyesi; tam iş günlerinde saat 16.30, yarım iş günlerinde saat 12.00 itibarıyla hesaplanacaktır.

Gün sonu bakiyesi, tedavüldeki elektronik para tutarı ile uyumlu olacak şekilde kuruluş kayıtları ve banka hesap hareketleri esas alınarak belirlenecektir.

Koruma hesaplarında bulunan fonların ilgili bankada gecelik vadede nemalandırılması mümkün olup, bu durum mevcut hükümlere aykırılık teşkil etmeyecektir.

Elektronik para kuruluşları, elektronik para ihracı karşılığında aldıkları fonları diğer tüm fonlardan ayrıştırarak takip etmeye devam edecek; bu fonları yalnızca mevzuatta belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilecek ve teminat olarak gösteremeyecektir.

Söz konusu fonlara ilişkin kayıtlar, anonim ön ödemeli araçlar hariç olmak üzere müşteri bazında takip edilecek şekilde tutulacaktır.

Ödeme hizmeti kullanıcılarının hak ve alacaklarına ilişkin haciz, tedbir ve benzeri talepler doğrudan kuruluş tarafından yerine getirilecektir.

Bankalara iletilen talepler bakımından, bankanın fonların nihai sahipliğine ilişkin bilgi sahibi olması durumunda, talepler yalnızca ilgili fonla sınırlı olarak karşılanacak ve durum kuruluşa gecikmeksizin bildirilecektir.

Madde 3 ile eklenen 36/A maddesi kapsamında:

Ödeme fonları ve elektronik para karşılığı toplanan fonlar; yabancı para cinsinden olanlar hariç olmak üzere, koruma hesaplarının bulunduğu bankalar nezdinde açılan nemalandırma hesaplarında değerlendirilebilecektir.

Nemalandırma sonucu oluşan anapara ve net nema tutarı; banka komisyonu ve yasal kesintiler düşüldükten sonra ertesi iş günü ilgili koruma hesaplarına aktarılacaktır.

Nemalandırma hizmetine ilişkin komisyon oranı ve hesaplama yöntemi sözleşmede açıkça düzenlenecek; anapara ve net getiri ayrıştırılarak izlenecektir.

Nema tutarlarının izlendiği hesapta biriken fonlar kuruluş tarafından serbestçe kullanılabilecektir.

Nemalandırma süresince kuruluş bu fonları herhangi bir amaçla kullanamayacak; ancak Kanun kapsamındaki faaliyetleri için gerekli ödemeleri gerçekleştirebilmek adına yeterli likiditeyi bulundurmakla yükümlü olacaktır.

Bu kapsamda yapılan ödemelerin karşılığı olan tutar, anapara ve net getirinin koruma hesaplarına aktarılmasının ardından gün sonuna kadar kuruluş tarafından, herhangi bir faiz, ücret veya benzeri menfaat uygulanmaksızın kendi hesaplarına alınabilecektir.

Kuruluşun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde, söz konusu fonların nemalandırılması mümkün olmayacaktır.

Nemalandırma işlemleri yalnızca gecelik vadede gerçekleştirilecek olup, anaparanın korunması esas alınacak ve yalnızca düşük riskli ve likit varlıklar kullanılacaktır.

