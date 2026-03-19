Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“Tcmb”), 17.03.2026’da Açık Bankacılık Hizmetlerinin Yeni Özelliklerinin Kullanıma Açılmasına İlişkin Basın Duyurusu Yayımladı

Bankalararası Kart Merkezi (“BKM”) tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık hizmetleri sunulmasını sağlayan Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servislerinin (“ÖHVPS”) 2.0.0 sürümü kullanıma sunularak yeni özellikler devreye alınmıştır.

Yeni sürümle birlikte;

Kart verilerinin hesap bilgilerine eklenmesi ile hesap bilgisi hizmetlerinin kapsamı genişletilmiştir,

Kart Bilgi ve Hareketlerine ilişkin kapsamlı özellikler eklenmiştir,

Finansal işlemlerin daha kolay ve güvenli şekilde yönetebilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmıştır,

ÖHVPS üzerinden İleri Tarihli Ödeme Emri Başlatma ve Düzenli Ödeme Emri Başlatma hizmetleri eklenerek son kullanıcı deneyiminin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Böylelikle hizmetlerin güvenliği ve işleyişi daha da güçlendirilmeye çalışılmış ve paydaşların entegrasyon süreçleri kolaylaştırılmıştır. Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunduğu finansal hizmetlerde esnekliğin artırılmasına ve müşteri deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlayacak fırsatlar oluşturulması amaçlanmaktadır.

TCMB ve BKM iş birliğiyle ve tüm paydaşların hızlı entegrasyonuyla hayata geçirilen Açık Bankacılık ekosistemi, 16,4 milyon kullanıcıya ve günlük ortalama 12,3 milyon işlem hacmine ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Halen 53 katılımcısı bulunan Açık Bankacılık altyapısının yeni eklenen özelliklerle birlikte, ülkemizde ödeme sistemlerinin etkinliğini artıracağı ve finansal inovasyonun geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

