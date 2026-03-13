Basel Komi̇tesi̇'nden Yeni̇ Bi̇r Uygulama Gi̇ri̇şi̇mi̇: Konsoli̇de Edi̇lmi̇ş Kilavuzlar Ve Sağlam Uygulamalar (BCBS 608)

Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), 26 Şubat 2026 tarihinde "Konsolide Rehber ve İyi Uygulamalar (Consolidated Guidelines and Sound Practices – BCBS 608)" başlıklı istişare dokümanını yayımlamıştır.

Söz konusu çalışma ile Komite, hâlihazırda Bank for International Settlements (BIS) internet sitesinde ayrı PDF belgeleri halinde yayımlanan rehber ve iyi uygulamaları daha erişilebilir, sistematik ve güncellenebilir bir yapı altında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Taslak çerçeve kapsamında:

Mevcut 76 rehber ve iyi uygulama belgesi konsolide edilmiştir.

İçerikler 13 modülden oluşan modüler bir yapı altında yeniden düzenlenmiştir.

Eskiyen, mükerrer veya sonraki düzenlemelerle geçerliliğini yitirmiş içerikler çıkarılmış ve rehber materyalin hacmi yaklaşık %75 oranında azaltılmıştır.

Yeni konsolide yapı; bankacılık düzenleme ve denetimi bakımından çeşitli alanlarda yayımlanmış rehber ve iyi uygulamaları tek bir çerçeve altında toplamaktadır. Bu kapsamda ele alınan başlıca konular arasında:

kurumsal yönetim ve iç kontrol sistemleri,

risk yönetimi ve stres testleri,

kredi riski ve karşı taraf kredi riski yönetimi,

likidite riski yönetimi,

operasyonel dayanıklılık ve üçüncü taraf risk yönetimi,

iç denetim ve uyum fonksiyonları,

finansal raporlama ve açıklama yükümlülükleri

gibi bankacılık düzenlemeleri açısından önemli alanlar yer almaktadır.

Bu çalışmanın önemli bir özelliği, yeni düzenleyici beklentiler getirmemesi ve esas olarak mevcut rehber ve iyi uygulamaların daha açık, erişilebilir ve sistematik bir formatta sunulmasını hedeflemesidir.

Hukuki niteliği bakımından, Basel Komitesi'nin kararları ve yayımladığı rehberler doğrudan bağlayıcı ulusüstü hukuk kuralları değildir. Bununla birlikte söz konusu dokümanlar, birçok ülkede bankacılık düzenlemeleri hazırlanırken referans alınan uluslararası standart ve yönlendirmeler niteliğindedir.

Komite, taslak dokümana ilişkin görüşleri 26 Haziran 2026 tarihine kadar kabul edeceğini açıklamış olup, konsolide rehberlerin 2026 yılının ikinci yarısında nihai hale getirilmesi planlanmaktadır.

