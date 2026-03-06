İmalat Sanayi Finansmani Ve İstihdami Koruma Programi Başvurulari 2 Mart 2026 Tarihinde Başlatilacaktir

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve istihdamın korunmasının desteklenmesi...

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve istihdamın korunmasının desteklenmesi amacıyla uygulamaya alınan İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı kapsamında başvuruların 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacağı duyurulmuştur.

1) Finansmana Erişim

NACE Kodu; Kısım C – İmalat başlığı altında yer alan KOBİ veya Büyük işletmeler tarafından program kapsamında kredi kullanımında bulunulabilecektir.

Krediye ilişkin şart ve uygulama esasları, bankalar ile imzalanan protokoller çerçevesinde belirlenecektir.

Kredi tutarı; işletmenin 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde beyan edilen prime esas kazanç toplamının aylık ortalamasını aşmayacak şekilde tespit edilecektir.

Kredi üst limiti işletme başına en fazla 50.000.000 TL olarak uygulanacaktır.

Kredi kullanımının 2026 yılı Haziran ayı sonuna kadar ve tek seferde gerçekleştirilmesi gerekecektir.

2) Finansman Sağlayacak Bankalar

Program kapsamında kredi kullandırımı aşağıdaki bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir:

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası.

3) Kefalet İmkanı

Program kapsamında kredi kullanan KOBİ'ler için kefalet desteğinden yararlanılabilecektir. Kefalet şartları, ilgili kuruluşlarla imzalanan protokoller kapsamında belirlenecektir.

Kredilere;

Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF)

Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK)

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)

tarafından kefalet sağlanacaktır.

4) Başvuru Şartları

Başvuru yapacak işletmelerin;

Merkez veya şube; ana veya yan faaliyet NACE Kodu; Kısım C – İmalat başlığı altında yer alması,

İşletme Beyanının güncel olması,

Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması gerekmektedir.

5) İstihdamın Korunması

2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını 2026 yılında korumuş olan işletmelere performans desteği veya finansman desteği sağlanır.

6) Destek Unsurları

a) Performans Desteği

Performans desteğinden, KOBİ veya Büyük işletmeler yararlanabilecektir. İşletmenin NACE Kodu; Kısım C – İmalat başlığı altında;

13- Tekstil Ürünlerinin İmalatı,

14- Giyim Eşyalarının İmalatı,

15- Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı,

31- Mobilya İmalatı

32.99.02- Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar parçaları dahil) yer alması gerekir.

b) Finansman Desteği

Finansman desteğinden, KOBİ'ler yararlanabilir. İşletmenin NACE Kodu; Kısım C – İmalat başlığı altında faaliyet gösteren ancak performans desteği kapsamında yer almayan sektörde olması gerekir.

Destek Unsuru Destek Tutarı Destek Üst Limiti Destek Oranı Performans Desteği Aylık, 30 prim gün için 3.500 TL Toplam destek üst limiti 249 çalışan üzerinden 360 prim gün çalışma karşılığı olarak 10.458.000 TL %100(Geri Ödemesiz) Finansman Desteği 6 ay anapara ödemesiz en fazla 36 Ay Kullanılabilecek kredi üst limiti işletme başına en fazla 50.000.000 TL 10 Puan (Geri Ödemesiz)

