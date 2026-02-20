Yabancı Para Birimi Cinsinden Kredilerde Kullandırım Ücretine İlişkin Sınırlamalar Kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 31 Ocak 2026 tarih ve 33154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren Bankalarca...

Article Insights

Elif Çopur Çelebi’s articles from LBF Partners are most popular: in Turkey LBF Partners are most popular: within Transport, Compliance, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 31 Ocak 2026 tarih ve 33154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile birlikte, nakdi krediler için alınabilecek kredi kulanım ücretine ilişkin sınırlamalar, yabancı para birimi cinsinden kullandırılan krediler açısından kaldırılmıştır.

Değişiklik Tebliği'nden önceki dönemde, tüm para birimleri için nakdi kredilerde alınabilecek kredi kullandırım ücreti, kullandırılan kredinin %1,10'unu geçememekteydi.

Değişiklik Tebliği ile birlikte nakdi krediler için alınabilecek kredi kullanım ücretine ilişkin %1.10'luk sınırlamanın yalnızca Türk lirası cinsinden nakdi krediler için geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Buna karşılık, Türk Lirası dışındaki para birimleri cinsinden nakdi krediler açısından ise kredi kullandırım ücreti serbestçe belirlenebilecektir.

Değişiklik Tebliği'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.