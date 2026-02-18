Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Enflasyon Düzeltmesi Farklarının İzlendiği Özel Fonlar Hesabındaki Tutarların Vergisel Durumu Hakkında Sirküler

Article Insights

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 9/2/2026 tarihli ve VUK-196/2026-2 sayılı Sirküler'de, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına 24/10/2024 tarihli ve 7529 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen (10) numaralı bent uyarınca, yapılmakta olan yatırımlar hesabının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan düzeltme farklarının dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayarak özel fon hesabına alınması ve bu fon hesabındaki tutarların yeniden değerleme oranında artırılması ile yatırımın aktifleştirildiği dönemde dönem kazancının tespitinde dikkate alınması hususları açıklanmıştır.

Söz konusu Sirküler'in linki ve içerdiği konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Yatırım döneminde özel fon hesabında takip edilen tutarların yeniden değerleme oranında artırılması,

Yatırımın aktifleştirilmesinden sonra özel fon hesabında takip edilen tutarların yeniden değerleme oranında artırılması ve kazancın tespitinde dikkate alınacak tutarın belirlenmesi,

Özel fon hesabında bulunan tutarların geçici vergi dönemlerinde kazancın tespitinde dikkate alınması,

Özel fonların yeniden değerleme oranında artışından kaynaklı farkların maliyete intikal edip etmeyeceği.

Söz konusu Sirküler'in içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

