Halka Arz İçin Sağlanması Gereken Finansal Kriterler Yükseltildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2025 tarih ve 2025/68 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan 30 Aralık 2025 tarih 58/2461 sayılı kararı ile payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin sağlaması gereken finansal kriterler yükseltilmiştir.

1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişte Asgari Sermaye Tutarı Yükseltildi

SPK Kararı uyarınca, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5'inci maddesi gereği kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin sağlaması gereken asgari sermaye tutarı, 2026 yılı için 200.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2. Aktif Toplam ve Net Satış Hasılat Miktarına İlişkin Finansal Kriterler Yükseltildi

SPK Kararı uyarınca, paylarını ilk defa halka arz edecek şirketler ile payların ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarların indirimine ilişkin SPK'nın i-SPK 128.22 (28/03/2024 tarihli ve 18/505 s.k.) sayılı ilke kararı ("İlke Kararı") kapsamında yer alan şirketler için belirlenen aktif toplam ve net satış hasılatı miktarları yükseltilmiştir.

2026 yılı içinde yapılacak başvurularda, söz konusu finansal tablo büyüklükleri, 2024 yılına ait finansal tabloların 31 Aralık 2024 tarihindeki ve 2025 yılına ait finansal tabloların ise 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden hesaplanacak tutarlar üzerinden dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

SPK Kararı uyarınca, payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin, özel bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıla ait finansal tabloları itibarıyla sağlaması gereken kriterler aşağıdaki gibidir:

Finansal Kriterler (TL) 2024 2025 Aktif Toplam 2.400.000.000 3.600.000.000 Net Satış Hasılatı 1.200.000.000 1.800.000.000

İlke Kararı kapsamında, aşağıda sayılan kriterleri sağlayan şirketlerin paylarının ilk halka arzı öncesi sağlamaları beklenen finansal kriter tutarlarının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Yenilenebilir enerji, petrokimya, savunma sanayi ve tarım sektörlerinde son 2 yıl içerisindeki hasılatlarının en az %75'ini bu alanlardaki satışlardan elde eden şirketler; Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan şirketler.



Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli AR-GE projesine sahip olmak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerden birinde kabul almış ve faaliyette bulunmak, 5746 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık onaylı ve aktif bir AR-GE Merkezi'ne sahip olmak, Son beş yıl içinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden bir patente sahip olmak, Son beş yıl içinde KOSGEB'in AR-GE, ÜR-GE veya İnovasyon Desteklerinden yararlanmış olmak.

SPK'nın İlke Kararı kapsamında indirimli finansal kriterlerden faydalanacak şirketlerin, son 2 yıla ait finansal tabloları itibarıyla sağlaması gereken kriterler aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

Finansal Kriterler (TL) 2024 2025 Aktif Toplam 1.200.000.000 1.800.000.000 Net Satış Hasılatı 600.000.000 900.000.000

3. Satışa Hazır Bekletilen Paylar Uygulaması Kapsamında Piyasa Değeri Yükseltildi

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9'uncu maddesi uyarınca, payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 2026 yılı itibarıyla 950.000.000 TL'nin altında olması durumunda, halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmesi gerekmektedir.

4. Aracı Yüklenimi Uygulaması Kapsamında Piyasa Değeri Yükseltildi

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca, payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 2026 yılı itibarıyla:

750.000.000 TL'nin altında olması durumunda satılamayan payların tamamı; 750.000.000 TL ile 1.500.000.000 TL arasında olması durumunda ise satılamayan payların 750.000.000 TL'ye kadar olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için

aracı kurumların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenimde bulunması gerekmektedir.

