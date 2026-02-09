ARTICLE
9 February 2026

Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Için Özkaynak Yükümlülükleri Güncellendi

HB
Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Contributor

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 33. maddesi uyarınca ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları için uygulanacak asgari özkaynak yükümlülükleri her yıl Ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından yeniden belirlenmektedir.
Turkey Finance and Banking
Piraye Kuranel Başol,Bora Başkurt, and Ece Üstündağ
Bu çerçevede, 31 Ocak 2026 tarihli 33154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB Tebliği uyarınca asgari özkaynak yükümlülükleri:

  • Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik ödeme hizmeti sunan ödeme kuruluşları için 15 milyon TL'den 20 milyon TL'ye,
  • Münhasıran yönetmeliğin 4/1-(g) bendinde düzenlenen ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti sunan ödeme kuruluşları dışında kalan diğer ödeme kuruluşları için 30 milyon TL'den 40 milyon TL'ye,
  • Elektronik para kuruluşları için ise 80 milyon TL'den 105 milyon TL'ye

yükseltildi.

Ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşlarının yeni asgari özkaynak yükümlülüklerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar karşılamaları gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Piraye Kuranel Başol
Piraye Kuranel Başol
Person photo placeholder
Bora Başkurt
Person photo placeholder
Ece Üstündağ
