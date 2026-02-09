Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Için Özkaynak Yükümlülükleri Güncellendi

- within Finance and Banking topic(s)
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 33. maddesi uyarınca ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları için uygulanacak asgari özkaynak yükümlülükleri her yıl Ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından yeniden belirlenmektedir.
Bu çerçevede, 31 Ocak 2026 tarihli 33154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB Tebliği uyarınca asgari özkaynak yükümlülükleri:
- Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik ödeme hizmeti sunan ödeme kuruluşları için 15 milyon TL'den 20 milyon TL'ye,
- Münhasıran yönetmeliğin 4/1-(g) bendinde düzenlenen ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti sunan ödeme kuruluşları dışında kalan diğer ödeme kuruluşları için 30 milyon TL'den 40 milyon TL'ye,
- Elektronik para kuruluşları için ise 80 milyon TL'den 105 milyon TL'ye
yükseltildi.
Ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşlarının yeni asgari özkaynak yükümlülüklerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar karşılamaları gerekmektedir.
