Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Için Özkaynak Yükümlülükleri Güncellendi

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 33. maddesi uyarınca ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları için uygulanacak asgari özkaynak yükümlülükleri her yıl Ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından yeniden belirlenmektedir.