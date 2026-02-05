ARTICLE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 31 Ocak 2026 Tarihli Ve 33154 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Tebliğ İle, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'in Asgarı Özkaynak Yükümlülüğüne İlişkin Hükümleri Değiştirilmiştir  

Söz konusu değişiklik ile, Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan ödeme hizmeti ve elektronik para faaliyeti türleri esas alınarak, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları bakımından uygulanacak asgari özkaynak yükümlülükleri önemli ölçüde artırılmıştır. Bu kapsamda, m.4/1-(e) bendi uyarınca münhasıran belirli ödeme hizmetlerini sunan ödeme kuruluşları, m.4/1-(g) bendi kapsamı dışında kalan diğer ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları için öngörülen asgari özkaynak tutarları güncellenmiştir.

Değişiklikler, sektörün finansal sağlamlığının güçlendirilmesi, faaliyet risklerinin azaltılması ve ödeme hizmetleri alanında istikrarın desteklenmesi amacıyla yapılmış olup, 30 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Aşağıda, Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yer alan faaliyet türleri dikkate alınarak, 33'üncü maddede öngörülen asgari özkaynak tutarlarının, 2025 yılı itibarıyla fiilen uygulanan tutarlar ile Tebliğ sonrası geçerli olacak tutarlar bakımından karşılaştırmalı görünümüne yer verilmiştir.

Söz konusu resmi gazeteye buradan ulaşabilirsiniz. 

